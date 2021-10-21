Ранее дорогой и считавшийся деликатесным продукт был доступен только избранным и очень богатым людям. Сейчас сахарница с песком или рафинадом – неотъемлемый атрибут любой кухни.

Выяснить, когда именно появился этот продукт, уже невозможно. Но известно место его появления – Индия. И впервые упоминание о нем встречается в древнеиндийском эпосе «Рамаяна». Можно предположить, что местные жители случайно узнали, что сок одной из разновидностей тростников сладкий на вкус. Это произошло порядка 2000 лет тому назад. И использовали для его обозначения слово «саркара», то есть «сладкий».