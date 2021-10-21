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Благодаря чему появилось слово «сахар», и какое действие на организм оказывает этот продукт?

Благодаря чему появилось слово «сахар», и какое действие на организм оказывает этот продукт? (3 фото)

Автор:
21 октября 2021 12:42
Сообщество : Факты
Метки: вкус   название   почемучка   происхождение   сахар   сладость   слово   этимология   
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Почему сахар называется сахаром, и в каких языках имеются схожие по звучанию и значению слова?

Ранее дорогой и считавшийся деликатесным продукт был доступен только избранным и очень богатым людям. Сейчас сахарница с песком или рафинадом – неотъемлемый атрибут любой кухни.

Выяснить, когда именно появился этот продукт, уже невозможно. Но известно место его появления – Индия. И впервые упоминание о нем встречается в древнеиндийском эпосе «Рамаяна». Можно предположить, что местные жители случайно узнали, что сок одной из разновидностей тростников сладкий на вкус. Это произошло порядка 2000 лет тому назад. И использовали для его обозначения слово «саркара», то есть «сладкий».


Соответственно, первый сахар получали из тростника и называли его медом без пчел. В ходу у индусов также было название «сладкая соль». Целебные свойства меда были известны с глубокой древности. И сахар тоже наделили такими способностями по аналогии из-за идентичного вкуса. Продукт попал из Индии в Римскую империю, но из-за ее падения не успел распространиться в европейских государствах.

В эпоху Средневековья сахар ввозили в Европу из арабского мира, в частности, Сирии и Египта. В конце XVIII века его научились получать из свеклы благодаря исследованиям немецкого ученого Андреаса Маркграфа.


В России о сахаре знали примерно с XII века. Но, как и в случае с европейцами, он не был доступен широким слоям населения. Сахар представляет собой важный углеводный пищевой продукт. Он необходим для восполнения  энергии, оказывает благотворное действие на работу сердца, сосудов, желудочно-кишечного тракта и помогает в выработке гормона серотонина – гормона счастья, способствующего хорошему настроению.

Но при этом злоупотребление сладким приводит к нарушению обмена веществ, что провоцирует развитие атеросклероза и ведет к ожирению. Отказаться от употребления сладостей стоит людям с угрозой развития сахарного диабета, а также тем, кто уже страдает этим  заболеванием. Плюс к этому, сладости негативно сказываются на состоянии зубов и кожи. Однако это исключительно вопрос вкуса и возможности себя побаловать, поскольку все необходимые углеводы можно получить из натуральных продуктов – овощей, фруктов, меда.

А как вы относитесь к сладостям?

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Метки: вкус   название   почемучка   происхождение   сахар   сладость   слово   этимология   
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Viktor 3 часа назад
Сахар ем ложками , а вот соль вообще не ем с 93 года .
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alex9845 7 минут назад
Возможно сахар из тростника и был вкусен и полезен,но белый сахар только вреден и к тому же портит вкус чая,кофе.
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212k
Барон Мюнхгаузен. 3 часа назад
Галатея?
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