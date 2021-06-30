Золотой дождь, который даже можно назвать ливнем, представляет собой вечнозеленый полукустарник (травянистый многолетник) родом из тропиков. Чем интересно это растение?
Гальфимию отличают компактные размеры и сильноразветвленные стебли с большим количеством листьев. Молодые побеги нежные и гибкие, с возрастом становятся деревянистыми.
Кожистые листья продолговатой формы могут иметь как заостренную, так и тупую вершину. Во время цветения на гальфимии появляются цветы небольшого размера, напоминающие звездочки. Этот тропический гость привлекателен и уникален тем, что при обеспечении благоприятных условий цветение может длиться практически круглый год.
У нас гальфимия появилась достаточно давно, еще в XVIII веке. Завезли растение из Центральной Америки. Описание и название ему дал немецкий ботаник Фридрих Готлиб Бартлинг. Что интересно, фактически оно представляет собой анаграмму от названия родственного вида тропических кустарников – мальпигия. В народе кустарник часто называют золотым дождем из-за его изящных ярких побегов золотисто-желтого цвета.
Естественная среда произрастания гальфимии – Западное полушарие. Встречается она также в США, Мексике, Центральной Америке. Растение любит хорошее освещение и влагу. Активно используется как садовое, декоративное и комнатное.
Гальфимия размножается как семенами, так и черенками. Для поддержания заданной формы кустарник можно обрезать после завершения цветения отдельных побегов. Он безболезненно переносит обрезку, благодаря чему может использоваться для создания топиарных фигур.
Гальфимию активно используют как гомеопатическое средство при аллергии, астме, тревожных расстройствах.
Источник:
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Гусары, молчать!!!