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Гальфимия: как сделать лето золотым?

Гальфимия: как сделать лето золотым? (3 фото)

Автор:
30 июня 2021 10:47
Сообщество : Дачники
Метки: Гомеопатия   гальфимия   золотой дождь   кустарник   название   почемучка   происхождение   соцветие   
814
3

Золотой дождь, который даже можно назвать ливнем, представляет собой вечнозеленый полукустарник (травянистый многолетник) родом из тропиков. Чем интересно это растение?

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Метки: Гомеопатия   гальфимия   золотой дождь   кустарник   название   почемучка   происхождение   соцветие   
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3k
Citizenn Час назад
"Золотой дождь, который даже можно назвать ливнем..."
Гусары, молчать!!!
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57k
Александр 24 минуты назад
Как рождалось название цветка....
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