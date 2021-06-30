Естественная среда произрастания гальфимии – Западное полушарие. Встречается она также в США, Мексике, Центральной Америке. Растение любит хорошее освещение и влагу. Активно используется как садовое, декоративное и комнатное.

Гальфимия размножается как семенами, так и черенками. Для поддержания заданной формы кустарник можно обрезать после завершения цветения отдельных побегов. Он безболезненно переносит обрезку, благодаря чему может использоваться для создания топиарных фигур.

Гальфимию активно используют как гомеопатическое средство при аллергии, астме, тревожных расстройствах.