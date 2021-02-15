Почему жука назвали жуком, а не как-то по-другому, и чем интересны эти насекомые?
Абсолютно точно, что слово появилось в русском языке. Изначально оно было просто звукоподражанием насекомым, которые в большинстве своем издают специфические низкие звуки подкрылками. Ранний архаический корень вместе с ним имеют такие слова как «букашка» и «гудеть».
Представители отряда жесткокрылых удивительны своей способностью приспосабливаться. Они обитают в местах, казалось бы, совершенно непригодных для жизни. Людям жуки приносят как пользу, так и вред. Одни разрушают органику и поедают вредных насекомых, а другие уничтожают посевы и урожай, портят постройки.
Прочный хитиновый покров образует внешний скелет насекомого, надежно защищающий его от вредных воздействий извне. Для жуков характерно полное превращение. То есть насекомое развивается в результате четырех следующих одна за другой стадий. После спаривания особь женского рода откладывает яйца. Из них выводятся живые движущиеся личинки. Они питаются, увеличиваются в размерах, периодически меняя ставшую тесной шкурку. В итоге личинка окукливается. На данной стадии будущий жук неподвижен. Двигаться личинка начинает, только если что-то или кто-то ее неожиданно потревожит. Затем наступает взрослая стадия – имаго: куколка превращается во взрослое насекомое. Некоторые виды образуют за лето два-три поколения, а другим для прохождения всех стадий требуются годы.
Яйца жуков обычно светлые, полупрозрачные, имеют овальную форму. Внешне личинки чаще всего разительно отличаются от взрослых особей. Но есть и исключения. Окукливание происходит в укрытиях – в почве, под корой деревьев. Этому предшествует подготовка своего рода колыбельки – специального укрытия, где и происходит чудо превращения нелепого зачатка в будущее взрослое насекомое.
Что касается цвета, то в этом плане природа постаралась, как настоящий художник. Жуки могут иметь самую разную окраску в зависимости от пигмента и структуры внешнего покрова. То же самое относится к габаритам. В природе существуют жучки, размер тела которых около миллиметра, а есть настоящие гиганты (дровосек, олень, голиаф, титан), длина тела которых превышает 15 сантиметров.
Общее число видов жуков, населяющих нашу планету, неизвестно. По предварительным оценкам их порядка 300 тысяч. Хотя, скорее всего, эта цифра существенно занижена. И ученые регулярно открывают все новые и новые виды.
В основное массе жуки – насекомые небольшие. И способные пробраться туда, куда захотят, используя даже небольшие отверстия. Поэтому выражение «Ну, ты и жук!» стало использоваться в отношении людей ушлых, продуманных, изворотливых, умеющих вывернуться даже из сложной ситуации с минимальными для себя потерями либо вообще без них.
В России есть и немало фамилий с корнем «жук». А их, как известно, давали крестьянам и крепостным как прозвища в результате проявления теми особенностей поведения, характера, каких-то личностных качеств. Поэтому жуки связаны с людьми гораздо теснее, чем можно изначально предположить.
Источник:
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