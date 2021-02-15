Представители отряда жесткокрылых удивительны своей способностью приспосабливаться. Они обитают в местах, казалось бы, совершенно непригодных для жизни. Людям жуки приносят как пользу, так и вред. Одни разрушают органику и поедают вредных насекомых, а другие уничтожают посевы и урожай, портят постройки.

Прочный хитиновый покров образует внешний скелет насекомого, надежно защищающий его от вредных воздействий извне. Для жуков характерно полное превращение. То есть насекомое развивается в результате четырех следующих одна за другой стадий. После спаривания особь женского рода откладывает яйца. Из них выводятся живые движущиеся личинки. Они питаются, увеличиваются в размерах, периодически меняя ставшую тесной шкурку. В итоге личинка окукливается. На данной стадии будущий жук неподвижен. Двигаться личинка начинает, только если что-то или кто-то ее неожиданно потревожит. Затем наступает взрослая стадия – имаго: куколка превращается во взрослое насекомое. Некоторые виды образуют за лето два-три поколения, а другим для прохождения всех стадий требуются годы.