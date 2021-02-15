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Происхождение слова «жук» и особенности этих насекомых

Происхождение слова «жук» и особенности этих насекомых (4 фото)

Автор:
15 февраля 2021 10:47
Сообщество : Животные
Метки: жук   название   насекомое   почемучка   природа   происхождение   слово   
538
4

Почему жука назвали жуком, а не как-то по-другому, и чем интересны эти насекомые?

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Метки: жук   название   насекомое   почемучка   природа   происхождение   слово   
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VM Varga Час назад
Афтар, у тебя на третьей фотке не жуки, а садовые клопы "Солдатики" (Pyrrhocoris apterus).
Учи ботанику...
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143
*опа 36 минут назад
Дурочка...
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Galateya

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