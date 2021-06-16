Эти паукообразные относятся к беспозвоночным и распространены практически повсеместно. Почему клеща назвали клещом, и как объясняют его появление в России?
Собственно, с этимологией слова все довольно просто: слово «клестить» обозначает сжатие, защемление, сдавливание. Или, иными словами, то, чем производится захват. По аналогии образованы слова клещи и тиски, то есть инструменты, предназначенные для сжимания, схватывания. Что логично, поскольку упорство, с которым маленькие кровопийцы удерживаются в коже жертвы, действительно сопоставимо с серьезным инструментом.
Принято считать, что клещи существовали в нашей стране столько же времени, сколько существовали в принципе. А самые древние предки современных паразитов относятся к девонскому периоду палеозойской эры. Хотя не факт, что их не было и еще раньше.
Известно, что на Дальнем Востоке и в Сибири люди издавна страдали от укусов эктопаразитов. Но никак не связывали недуг с укусами. А болезнь развивалась стремительно: быстро поднималась температура до 40 градусов, развивался паралич, который во многих случаях приводил к гибели.
Выжившие либо оставались парализованными, либо страдали неврологическими нарушениями. За все время существования болезни вокруг нее сложилось множество мифов, порой абсурдных, вплоть до того, что энцефалит – это биологическое оружие, придуманное врагами.
Подход начал меняться только в 1938 году. И отправной точкой изменений стали печальные события – массовое заражение военнослужащих на Дальнем Востоке. В результате были проведены полномасштабные научные исследования, которые подтвердили, что распространителями вируса являются клещи.
Группа ученых под руководством профессора Л. А. Зильбера отправилась в регион для проведения исследования. В результате было установлено, что распространение энцефалита никак не связано с сезоном, комары вирус не переносят, как и не происходит его перенос воздушно-капельным путем. Тогда же было дано довольно точное описание иксодовых клещей, переносящих возбудителя, клинической картины и официально закреплено название – клещевой энцефалит.
Стопроцентных мер защиты от укусов клещей нет. Поэтому к их реализации надо подходить комплексно:
- для походов на природу подбирать плотно прилегающую одежду с тугими манжетами;
- использовать для защиты репелленты и акарициды;
- с периодичностью каждые 15-20 минут осматривать себя на предмет обнаружения клещей.
Источник:
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