Принято считать, что клещи существовали в нашей стране столько же времени, сколько существовали в принципе. А самые древние предки современных паразитов относятся к девонскому периоду палеозойской эры. Хотя не факт, что их не было и еще раньше.

Известно, что на Дальнем Востоке и в Сибири люди издавна страдали от укусов эктопаразитов. Но никак не связывали недуг с укусами. А болезнь развивалась стремительно: быстро поднималась температура до 40 градусов, развивался паралич, который во многих случаях приводил к гибели.

Выжившие либо оставались парализованными, либо страдали неврологическими нарушениями. За все время существования болезни вокруг нее сложилось множество мифов, порой абсурдных, вплоть до того, что энцефалит – это биологическое оружие, придуманное врагами.

Подход начал меняться только в 1938 году. И отправной точкой изменений стали печальные события – массовое заражение военнослужащих на Дальнем Востоке. В результате были проведены полномасштабные научные исследования, которые подтвердили, что распространителями вируса являются клещи.

Группа ученых под руководством профессора Л. А. Зильбера отправилась в регион для проведения исследования. В результате было установлено, что распространение энцефалита никак не связано с сезоном, комары вирус не переносят, как и не происходит его перенос воздушно-капельным путем. Тогда же было дано довольно точное описание иксодовых клещей, переносящих возбудителя, клинической картины и официально закреплено название – клещевой энцефалит.