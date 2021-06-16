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Происхождение слова «клещ» и гипотезы, объясняющие их появление в нашей стране

Происхождение слова «клещ» и гипотезы, объясняющие их появление в нашей стране (3 фото)

Автор:
16 июня 2021 10:29
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Сжатие   инструмент   клещ   название   почемучка   происхождение   слово   этимология   
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Эти паукообразные относятся к беспозвоночным и распространены практически повсеместно. Почему клеща назвали клещом, и как объясняют его появление в России?

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Метки: Сжатие   инструмент   клещ   название   почемучка   происхождение   слово   этимология   
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5  комментариев
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Борис Карабанов 2 часа назад
А что-то скромно пропустили про вакцинацию, которая в итоге радикально решила проблему для "пришельцев" в энцефалитные зоны? Ах, да!Сегодня же вакцинация в России не в почёте. Думающие люди в вакцинацию не верят. В 21-м веке живём! Не мракобесы же какие-то - верить в прививки!
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stabskapitan 7 минут назад
Насчет самого энцефалита, есть подозрения на "отряд 731"
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