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Как название препарата для приобретения иммунитета связано с парнокопытным?

Как название препарата для приобретения иммунитета связано с парнокопытным? (3 фото)

Автор:
29 июня 2021 10:39
Сообщество : Факты
Метки: Вакцина   Луи Пастер   Эдвард Дженнер   возбудитель   корова   название   почемучка   происхождение   
415
3

На фоне ситуации с противоковидной вакцинацией возникает вопрос: почему вакцину назвали вакциной, а не выбрали для препарата какое-то другое название?

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Метки: Вакцина   Луи Пастер   Эдвард Дженнер   возбудитель   корова   название   почемучка   происхождение   
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2  комментария
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995
Татьяна Юсова 2 часа назад
В России чаще используется слово «прививка». У нас детский календарь прививок и прививочная компания, которой обозначают массовую вакцинацию.
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54k
Алекс Юстасов Полчаса назад
Прекрасная параллель с ветеринарией...
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