Как доктор пришел к этому решению? Он всю жизнь занимался лечением доярок и обратил внимание, что работницам, переболевшим коровьей оспой, не страшна человеческая. Это подтолкнуло Дженнера к проведению исследований. В результате изобретенный способ получил название в честь коровы, название которой на латыни – vacca.

Только спустя столетие французский микробиолог Луи Пастер довел методику до логического завершения: выявил возбудителей бешенства и сибирской язвы и приготовил препараты для предупреждения этих болезней. Он ввел и определение вакцинации.

Довольно долго в качестве базы вакцины были сами возбудители. Но методика совершенствовалась, и теперь основа препарата – их отдельные компоненты.

В 1980 году ВОЗ заявила о полной и безоговорочной победе над оспой и отменила обязательные прививки. Эту болезнь победили, но некоторые другие возвращаются, как только отмечается «провисание» иммунопрофилактики.

Так случилось в 70-е, когда по причине массовых отказов делать прививку в Японии случилась вспышка коклюша. В 90-х у нас началась эпидемия дифтерии, которая, казалось бы, навсегда осталась в прошлом. В 2005 году страны Европы оказались в эпицентре заболевания корью. Поэтому открытие Эдварда Дженнера, доработанное Луи Пастером, не теряет актуальности и в наши дни.