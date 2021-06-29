На фоне ситуации с противоковидной вакцинацией возникает вопрос: почему вакцину назвали вакциной, а не выбрали для препарата какое-то другое название?
Конец XVIII века был для Европы очень печальным. Миллионы людей погибли от оспы, а оставшиеся в живых на всю жизнь остались обезображены страшными шрамами. Для полицейских их отсутствие даже стало приметой при поиске преступника. Поэтому сложно недооценить масштаб бедствия.
Весной 1796 года сельскому доктору из Великобритании Эдварду Дженнеру пришла смелая идея. В присутствии нескольких коллег и толпы любопытных он намеренно заразил восьмилетнего мальчика Джеймса Фиппса коровьей оспой. А через неделю повторил манипуляцию, но уже с человеческим возбудителем.
Не будем касаться морально-этической стороны вопроса. К тому же доподлинно неизвестно, каким образом Дженнеру удалось уговорить на эксперимент, в результате которого был уверен только он сам, родителей мальчика. А почему доктор был так уверен? Да потому, что, как и в некоторых других случаях с медиками, совершившими прорыв в исследованиях, он возложил на алтарь науки самое дорогое – сделал прививку собственному сыну. А затем – его кормилице.
Все получилось и в случае с Фиппсом. И это стало отправной точкой новой эры – эры вакцинации в истории медицины. Справедливости ради необходимо отметить, что попытки вакцинации предпринимались и до Дженнера. Речь о вариоляции, то есть введении оспенных пузырьков от больного оспой. Но метод был не всегда эффективен, а порой приводил и к летальным исходам.
Как доктор пришел к этому решению? Он всю жизнь занимался лечением доярок и обратил внимание, что работницам, переболевшим коровьей оспой, не страшна человеческая. Это подтолкнуло Дженнера к проведению исследований. В результате изобретенный способ получил название в честь коровы, название которой на латыни – vacca.
Только спустя столетие французский микробиолог Луи Пастер довел методику до логического завершения: выявил возбудителей бешенства и сибирской язвы и приготовил препараты для предупреждения этих болезней. Он ввел и определение вакцинации.
Довольно долго в качестве базы вакцины были сами возбудители. Но методика совершенствовалась, и теперь основа препарата – их отдельные компоненты.
В 1980 году ВОЗ заявила о полной и безоговорочной победе над оспой и отменила обязательные прививки. Эту болезнь победили, но некоторые другие возвращаются, как только отмечается «провисание» иммунопрофилактики.
Так случилось в 70-е, когда по причине массовых отказов делать прививку в Японии случилась вспышка коклюша. В 90-х у нас началась эпидемия дифтерии, которая, казалось бы, навсегда осталась в прошлом. В 2005 году страны Европы оказались в эпицентре заболевания корью. Поэтому открытие Эдварда Дженнера, доработанное Луи Пастером, не теряет актуальности и в наши дни.
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