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Цепная реакция: На Варшавском шоссе произошло необычное ДТП

Цепная реакция: На Варшавском шоссе произошло необычное ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 23:01
Сообщество : Аварии
Метки: Варшавское шоссе   Наркокурьер   авария   велосипед   дтп   наркотики   угон   
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Не иначе как портал в неприятности открылся сегодня на Варшавском шоссе.

Все началось с обычного на первый взгляд ДТП, в результате которого автобус, после столкновения с легковым автомобилем «Мерседес», вылетел с дороги на газон.

В момент аварии в автобусе находилось 10 человек, пострадали двое.

На этом все бы и закончилось, если бы проезжавший мимо таксист не потерял бдительность, глазея на последствия аварии, и не совершил второе ДТП, "собрав" по дороге все расставленные на месте аварии знаки.

Как сообщает канал РЕН ТВ, следом на этой же полосе произошло второе ДТП с участием автомобиля Geely и микроавтобуса.

Однако и на этом цепь неприятных событий не прервалась. Свидетели дорожно-транспортного происшествия, стоявшие неподалеку от места событий, обратили внимание на проезжавшего мимо велосипедиста. Его двухколесное транспортное средство показалось одному из прохожих очень похожим на недавно угнанный велосипед.


Ездока задержали сотрудники полиции, которые установили, что велосипед действительно ворованный, а угонщик велосипеда - курьер-закладчик наркотиков, пытавшийся не только сопротивляться и бежать, но и съесть свой "товар"

  Так и хочется добавить - Комбо!

Источник:

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Метки: Варшавское шоссе   Наркокурьер   авария   велосипед   дтп   наркотики   угон   
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Юрьевич Час назад
Напомнило

Ссылка www.youtube.com
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Андрей Иванов Час назад
Кучно пошло, аккурат между нами (с)
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babuby Час назад
Эвона как прорвало-то!
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Евгений 2 часа назад
В Болливуде уже адаптируют сценарий.
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KlyaksaZ

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