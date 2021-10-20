Цепная реакция: На Варшавском шоссе произошло необычное ДТП

Не иначе как портал в неприятности открылся сегодня на Варшавском шоссе.
Все началось с обычного на первый взгляд ДТП, в результате которого автобус, после столкновения с легковым автомобилем «Мерседес», вылетел с дороги на газон.
В момент аварии в автобусе находилось 10 человек, пострадали двое.
На этом все бы и закончилось, если бы проезжавший мимо таксист не потерял бдительность, глазея на последствия аварии, и не совершил второе ДТП, "собрав" по дороге все расставленные на месте аварии знаки.
Как сообщает канал РЕН ТВ, следом на этой же полосе произошло второе ДТП с участием автомобиля Geely и микроавтобуса.
Однако и на этом цепь неприятных событий не прервалась. Свидетели дорожно-транспортного происшествия, стоявшие неподалеку от места событий, обратили внимание на проезжавшего мимо велосипедиста. Его двухколесное транспортное средство показалось одному из прохожих очень похожим на недавно угнанный велосипед.
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Ездока задержали сотрудники полиции, которые установили, что велосипед действительно ворованный, а угонщик велосипеда - курьер-закладчик наркотиков, пытавшийся не только сопротивляться и бежать, но и съесть свой "товар"
Так и хочется добавить - Комбо!
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