Известный пранкер устроил серьёзное ДТП на Садовом кольце

Виновник передвигался на синей Audi RS6, а в аварии также пострадали Range Rover, Volkswagen Polo, Mitsubishi, Volkswagen и ещё один Audi. Самый сильный удар пришёлся на Volkswagen. Сначала появились сообщения, что женщина-водитель погибла, но позже эти данные были опровергнуты Департаментом транспорта Москвы. В ведомстве сообщили, что пострадавшая находится в реанимации.
Вот, кстати, его недавнее фото за рулём
Реакция соцсетей:
В одном из видео Эдвард Бил хвастался синим Audi, гоняя по Москве.— Дикая Москва (@WildWildMoscow) April 1, 2021
За последние три месяца этот автомобиль превышал скорость около 400 раз, а с января ездил с подложными номерами.
Доездился Бил, доездился. Надеюсь, пострадавшая женщина выкарабкается pic.twitter.com/ukT75CCyK1
Другая пострадавшая заявила полицейским, что после аварии Эдвард Бил перепрыгнул с водительского сидения на заднее, чтобы сделать вид, что за рулём был не он.— Двач (@ru2ch) April 1, 2021
Сегодня многие впервые услышали имя Эдвард Бил. Между тем, у него 4,3 млн.подписчиков. Для сравнения: у Навального и Урганта по 6 млн, а у Соловьева 660 тысяч. Цифры Youtube— Юрий Будкин (@YuryBudkin) April 1, 2021
Пора делать триквел pic.twitter.com/L2TPrC9YQ6— iPhone 12 Pro Max (@acidcoremeraldx) April 1, 2021
А вот еслиб Эдвард Бил ехал по Садовому кольцу на трамвае, он бы не вылетел на встречку!— Ромуальд (@HiddenRomuald) April 1, 2021
Источник:
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Как это символично 1 апреля.
Остальным конечно не до смеха.
В общем очередной конченный ублюдок снова покалечил людей
Недалеко отъехал от места аварии Ефремова, кстати
Желаю чтоб побольше промилле и посторонних веществ нашли в крови твари
Ноги ему нужно переломать
пи*здабол конченный!!! на видео отлично видно, что он двигается быстрее потока!!! а, подрезать может только тот, кто двигается быстрее тебя!!! линчевать мразь!!!
Вот чему надо уделить внимание и задать вопрос в компетентные органы - как так получилось?
К слову, у этого х.у.й.л.ана, более 4 млн. Подписчиков и вот это меня даже больше расстраивает.
Т.е. 4 ляма дебилов, мечтающих жить также