Известный пранкер устроил серьёзное ДТП на Садовом кольце

В Госавтоинспекции Москвы сообщили: "По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную сторону движения, где и совершил столкновение с 4 а/м". ДТП произошло в 11.40 около Смоленской площади.



Виновник передвигался на синей Audi RS6, а в аварии также пострадали Range Rover, Volkswagen Polo, Mitsubishi, Volkswagen и ещё один Audi. Самый сильный удар пришёлся на Volkswagen. Сначала появились сообщения, что женщина-водитель погибла, но позже эти данные были опровергнуты Департаментом транспорта Москвы. В ведомстве сообщили, что пострадавшая находится в реанимации.