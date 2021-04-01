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Главный первоапрельский пост интернета, или избранные шутки «Дня дурака 2021» Всем привет! В этом посте мы решили собрать все самое веселое, креативное и необычное, что появляется сегодня в интернете на тему 1 апреля. Будем весь день искать новые приколы, обновляя данный... Читать дальше
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Известный пранкер устроил серьёзное ДТП на Садовом кольце

Известный пранкер устроил серьёзное ДТП на Садовом кольце (12 фото + 2 видео)

Автор:
01 апреля 2021 15:34
Сообщество : Аварии
Метки: Автомобиль   Москва   Эдвард Бил   авария   дтп   пранкер   садовое кольцо   
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1 апреля не для всех россиян стало весёлым днём. Пять автомобилей столкнулись в Москве по вине синего Audi RS6.

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Метки: Автомобиль   Москва   Эдвард Бил   авария   дтп   пранкер   садовое кольцо   
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41  комментарий
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3k
panama 54 минуты назад
Жалкий , бездарный, отвратительно мерзкий ублюдок, который сам в своей жизни абсолютно ничего не добился. Никакой пользы такие элементы общества не приносят. Мусор , который нужно утилизировать.
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11
Александр Николаевич 39 секунд назад
Бля, куда мы катимся? И раньше хватало отморозков, но не столько же! Пранкер - обыкновенный хулиган (только более изощренный: +видио в сети)...то бишь, статья по классу преднамеренному. Выловить, как два пальца об асфальт. Или для "блюстителей порядка" эта "рыбка" - бесплатная мелочь без интереса?
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6k
Женя 2 минуты назад
Ну вот и дошутился
Как это символично 1 апреля.
Остальным конечно не до смеха.
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11k
Юрий Николаевич 6 минут назад
Блогер, пранкер - бездельник, 3,14здабол .
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5k
АлександрЧестный 6 минут назад
В новостях сказали пострадавшая консультант гос. думы.
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7k
djinn 13 минут назад
24 летняя мразь на авто под 600л.с.... Это ж как надо было уходить от подрезавшего авто, чтоб развалить столько машин. В небе над Кореей так истребители расходились.
В общем очередной конченный ублюдок снова покалечил людей
Недалеко отъехал от места аварии Ефремова, кстати
Желаю чтоб побольше промилле и посторонних веществ нашли в крови твари
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4k
Бу 17 минут назад
Ушлый мудак
Ноги ему нужно переломать
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1k
Александр Алехин 18 минут назад
Не знаю какой он пранкер, но ездит как пи@дор
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3k
Мих 19 минут назад
Надеюсь, ему устроят пранк с линчеванием, но забудут взять подрезанную веревку и повесят на настоящей. Я готов задонатить такое видео от всего сердца.
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7k
Lev Asriev 22 минуты назад
Только что в новостях сообщили, женщина-водитель скончалась в реанимации. Ублюдок, неспособный отвечать за свои слова, очень надеюсь,будет сурово наказан.
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17k
Vital Idol Полчаса назад
После аварии блогер закрылся в своей машине и отказался выходить без адвоката. По словам мужчины, он уходил от столкновения с авто, которое его подрезало.

пи*здабол конченный!!! на видео отлично видно, что он двигается быстрее потока!!! а, подрезать может только тот, кто двигается быстрее тебя!!! линчевать мразь!!!
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7k
Bubba_Wash Полчаса назад
допонтавался еб.ладод!
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2k
Natural Selection Полчаса назад
мудло конченное
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6k
DZEN Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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4k
x3matic Полчаса назад
Давно пора на законодательном уровне,запретить этим долбойопам,имеющим опыт вождения автомобилем меньше пятнадцати лет,управлять автомобилем с двигателем более двухсот лошадиных сил.Зачем этим полудуркам без опыта вождения, мощные автомобили?Не умеют водить,пусть ездят на малолитражках.Естественно этот уйопок не справился с управлением,у этой машины около шестиста лошадиных сил.Зачем малолетке такая машина вообще?
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7k
Lev Asriev x3matic 19 минут назад
Ты где работаешь? Не в госдуме, случайно. Уровень интеллекта и лексикон, как раз депутатский.
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4k
x3matic Lev Asriev 17 минут назад
Что ты?Обосрался?Если ездить не умеешь,ходи пешком.
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7k
Lev Asriev x3matic 6 минут назад
Обосрался ты, дегенерат. Ты машину только в симуляторах водишь? За руль садился уже? Вот статистика по 16 российским городам. Зависимость от мощности до 100лс и больше 100лс практически отсутствует.
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228
игорь просоловский Lev Asriev Минуту назад
при чем здесь ошибки и лексикон, ты суть улови, в принципе это правильно было бы ограничить малолеток в покупке спорткаров, но вот это дерьмо вонючее Бил этот, он не сам самоубился он отправил на тот свет человека а сам [мат] остался жить, понятное дело что права нужно у него забрать надолго, а сути это было бы верно молодым машины с больше чем 200 лошадей продавать нельзя пока они не позврослеют и не научатся водить нормально машину, это же понятно если тупой молодняк купил маслкар то он 100% будет давить педаль газа в пол, и повторю и хрен бы с ними если бы они сами подыхали бы так нет они мрази живучие они устраивают смертельные аварии отправляя на тот свет невиновных.
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7k
kaboza Полчаса назад
еп...это кто? рожа какая-то мерзкая...
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11k
Евгений Полчаса назад
В столб надо было пранковать, в столб
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5k
Dima 36 минут назад
Е-б-а-н-ы=й кусок г-о-в-н-а
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4k
x3matic 40 минут назад
Еще один довыйопывался.Блогер уже звучит как ругательство.Раньше умственно отсталых называли дураками,сейчас их блогерами зовут.А то что у него подписчиков много,так как кто то из врачей сказал,дураки имеют свойство обьединяться в сообщество себе подобных.Потому что находясь среди себе подобных они легко находят общий язык.И среди себе подобных,вполне комфортно себя чувствуют.Он сам устроил себе проблемы.Теперь посмотрим как он себя поведет.Или он все таки мужчина или он действительно блогер.
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83
ЯуЦуЧу 41 минуту назад
это хулиган - называйте людей правильно, по-русски
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4k
x3matic ЯуЦуЧу Полчаса назад
Хулиган чуть другое.Это обыкновенный долпойоп.
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12k
KOSTELLO 42 минуты назад
За последние три месяца этот автомобиль превышал скорость около 400 раз, а с января ездил с подложными номерами

Вот чему надо уделить внимание и задать вопрос в компетентные органы - как так получилось?
К слову, у этого х.у.й.л.ана, более 4 млн. Подписчиков и вот это меня даже больше расстраивает.
Т.е. 4 ляма дебилов, мечтающих жить также
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2k
V2.Smirnov KOSTELLO Полчаса назад
А как иначе? Если штрафы оплачиваются, то он мог попасться только с подложными номерами. А это возможно только при остановке сотрудником ГИБДД. А их сейчас мало - в целях борьбы с коррупцией всех разогнали и камер вместо них понавешали. Камеры арестовывать не могут.
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