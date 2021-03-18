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30 победителей ежегодного конкурса фотографий, сделанных на смартфон

30 победителей ежегодного конкурса фотографий, сделанных на смартфон (31 фото)

Автор:
18 марта 2021 14:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Mobile Photography Awards   искусство   конкурс фотографий   фотографии на смартфон   фотография   
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Организаторы ежегодной премии Mobile Photography Awards (MPA) объявили победителей и финалистов своего 10-го по счету конкурса. MPA — самый старый действующий международный конкурс фотографий, снятых на мобильные телефоны или планшеты. В этом году судьи рассмотрели более 5700 снимков из 75 стран. Участники представили свои работы в 20 категориях, среди которых «Фотоэссе», «Транспорт», «Уличная фотография», «Фотожурналистика» и другие.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Mobile Photography Awards   искусство   конкурс фотографий   фотографии на смартфон   фотография   
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2  комментария
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DarkSkat 2 часа назад
Блин, половину таких фоток я делаю дома просто от безделья. По каким критериям оценивают фотки?
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