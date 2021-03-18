30 победителей ежегодного конкурса фотографий, сделанных на смартфон

Организаторы ежегодной премии Mobile Photography Awards (MPA) объявили победителей и финалистов своего 10-го по счету конкурса. MPA — самый старый действующий международный конкурс фотографий, снятых на мобильные телефоны или планшеты. В этом году судьи рассмотрели более 5700 снимков из 75 стран. Участники представили свои работы в 20 категориях, среди которых «Фотоэссе», «Транспорт», «Уличная фотография», «Фотожурналистика» и другие.
6. Первое место в категории "Архитектура и дизайн": "Красота арок", Мона Джумаан
8. Первое место в категории "Уличная фотография": "Стюарт-стрит, Бостон", Джефф Ларасон
10. Первое место в категории "Фотожурналистика": "Протест в маленьком городе", Стефани Калабрезе
12. Первое место в категории "Фотоэссе": "Горячая пыль и миф о мужчинах", Джулиет Коуп
13. Первое место в категории "Фотоэссе": "Горячая пыль и миф о мужчинах", Джулиет Коуп
14. Первое место в категории "Путешествия и приключения": "Благоговение", Джиньи Хэ
16. Победитель в номинации "Фотограф года": Дэн Лю, "Тополь ранним вечером"
18. Первое место в категории "Мрак / Нуар": "Поздняя ночь", Джордж Кутсувелис
21. Первое место в категории "Природа и дикие животные": "Спрятавшийся в лесу олень", Цзянь Цуй
26. Первое место в категории "Визуальные эффекты": "У миссис Климт было свое чувство стиля", Джен Маккензи
Источник: — переведено специально для fishki.net
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