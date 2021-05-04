Победители конкурса фотографии The Emerging Talent Award

«Эта серия фотографий об Эха, пожилом человеке, страдающем от депрессии, великолепна. Конкретно этот портрет, с современным устройством и одеждой, украшающей царственную седовласую женщину, — это мудрое заявление о технологиях и старении. Мягкое освещение и кудри в сочетании с инопланетным устройством и красными губами поистине врезаются в память. Креативность и любовь, которые создали эту серию через художника — это сказочный опыт и незабываемое мастерство», — Мэри-Энн Голон.