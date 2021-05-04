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Победители конкурса фотографии The Emerging Talent Award

Победители конкурса фотографии The Emerging Talent Award (11 фото)

Автор:
04 мая 2021 14:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: искусство   конкурс фотографии   пейзажи   портреты   фотография   
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Журнал The Independent Photographer организовал конкурс The Emerging Talent Award для того, чтобы представить широкой публике лучших начинающих фотографов всех возрастов, разного происхождения и работающих в разных жанрах: художественная фотография, пейзажи, уличная фотография, документальная, портреты, натюрморты. Вот 10 лучших работ с этого конкурса.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: искусство   конкурс фотографии   пейзажи   портреты   фотография   
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