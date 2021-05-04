Победители конкурса фотографии The Emerging Talent Award

Журнал The Independent Photographer организовал конкурс The Emerging Talent Award для того, чтобы представить широкой публике лучших начинающих фотографов всех возрастов, разного происхождения и работающих в разных жанрах: художественная фотография, пейзажи, уличная фотография, документальная, портреты, натюрморты. Вот 10 лучших работ с этого конкурса.
«Ребенок в окне хижины с отражением великолепного норвежского пейзажа — великолепная метафора детства и идентичности. Помимо невероятного света и композиции, запечатленные здесь взгляд и выражение лица одновременно сочетают в себе невинность и силу. Встретиться взглядом с этой девочкой через ее сестру, фотографа, — мощное впечатление и привилегия», — Мэри-Энн Голон, судья конкурса.
«Эта серия фотографий об Эха, пожилом человеке, страдающем от депрессии, великолепна. Конкретно этот портрет, с современным устройством и одеждой, украшающей царственную седовласую женщину, — это мудрое заявление о технологиях и старении. Мягкое освещение и кудри в сочетании с инопланетным устройством и красными губами поистине врезаются в память. Креативность и любовь, которые создали эту серию через художника — это сказочный опыт и незабываемое мастерство», — Мэри-Энн Голон.
«Подводный портрет морского льва от Мэттью Бэгли поистине удивителен, несколько сюрреалистичен и глубокомысленен, он успешно выражает редкую остроту мгновения. Искренне трогательный, он идеально выражает глубокую признательность Бэгли объекту работы, при этом вызывая все те же чувства радости и восхищения, как и все великие изображения мира природы», — редакторы журнала The Independent Photographer.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Победители конкурса фотографий природы Tokyo Foto Awards 2020
- 30 победителей ежегодного конкурса фотографий, сделанных на смартфон
- Гиперреалистичные портреты от японского художника
- Фотограф демонстрирует чудеса перспективы в удивительных и смешных снимках
- 10 победителей фотоконкурса «Визуальное повествование» от The Independent Photographer
Понравилось18