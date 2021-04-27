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Лучшие снимки с конкурса фотографии Fine Art Photography Awards

Лучшие снимки с конкурса фотографии Fine Art Photography Awards (27 фото)

Автор:
27 апреля 2021 20:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   конкурс фотографии   пейзажи   природа   фотография   фотографы   
406
27

Участники 7-й ежегодной премии Fine Art Photography Awards в этот раз представили на конкурсе невероятное разнообразие снимков — здесь и фотографии метро в жанре научной фантастики, и величественные пейзажи, и эмоциональные портреты. Основанная в 2014 году премия включает в себя 20 категорий, каждая из которых делится на профессиональные и любительские снимки.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   конкурс фотографии   пейзажи   природа   фотография   фотографы   
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2k
alessandrok 2 часа назад
А вот и не очень зашло....
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20k
Седой Бегемот Час назад
А не было бы там лета, все медведи давно бы кончились.
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17k
Ego sum qui sum 2 часа назад
фотографии замечательные, но вот №14 какая-то обычная в сравнении с прочими
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