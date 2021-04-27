Лучшие снимки с конкурса фотографии Fine Art Photography Awards

Участники 7-й ежегодной премии Fine Art Photography Awards в этот раз представили на конкурсе невероятное разнообразие снимков — здесь и фотографии метро в жанре научной фантастики, и величественные пейзажи, и эмоциональные портреты. Основанная в 2014 году премия включает в себя 20 категорий, каждая из которых делится на профессиональные и любительские снимки.
Номинант в категории «Концептуальный снимок: любители».
Номинант в категории «Пейзаж: профессионалы».
Золото в категории "Архитектура: профессионалы".
Номинант в категории «Архитектура: профессионалы».
Номинант в категории "Архитектура: профессионалы"
Номинант в категории "Архитектура: профессионалы"
Победитель в категории "Городские пейзажи: профессионалы"
Номинант в категории "Городские пейзажи: профессионалы"
Номинант в категории "Природа: профессионалы"
Золото в категории "Ночная фотография: профессионалы"
Золото в категории "Фотожурналистика: профессионалы"
Золото в категории "Уличная фотография: профессионалы"
Номинант в категории "Путешествия: профессионалы"
Номинант в категории "Абстракция: любители"
Серебро в категории "Архитектура: любители"
Номинант в категории "Архитектура: любители"
Номинант в категории "Пейзажи: любители"
Номинант в категории "Пейзаж: любители"
Номинант в категории "Пейзаж: любители"
Серебро в категории "Уличная фотография: любители"
Номинант в категории "Путешествия: любители"
Номинант в категории "Путешествия: любители"
Золото в категории "Дикая природа: любители"
Номинант в категории "Дикая природа: любители"
Номинант в категории "Дикая природа: любители"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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