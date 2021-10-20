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Ну что сказать вам, москвичи, на прощанье… Жесткий локдаун в ноябре

Ну что сказать вам, москвичи, на прощанье… Жесткий локдаун в ноябре (5 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 14:23
Сообщество : Жить в России
Метки: COVID   Москва   локдаун   ноябрь   самоизоляция   столица   
5910
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Сидеть дома будут все без исключения. Даже привитые и переболевшие.

Только вчера мы обсуждали введение нерабочей недели, как власти Москвы подкинули новые подробности. Они коснутся всех жителей столицы.

В мэрии разработали проект указа о «введении ограничений» с 30 октября по 7 ноября. Продлят ли его действие потом — неизвестно. Что в указе: будут закрыты кафе, рестораны (кроме тех, что делают еду «на вынос»), торговые центры, фитнес-клубы, кино, театры и развлекательные заведения.

QR-коды действовать не будут. Даже если вы привились или переболели — это никого не волнует.

Также запретят массовые гулянки и все мероприятия. Видимо, демонстрации в честь «великого» праздника 4 ноября тоже не будет. Ничего, это как-нибудь переживем. Хотя в указе есть оговорка, запрещены все культурно-массовые мероприятия, кроме тех, что властями Москвы. Ну посмотрим, может в масках по Красной площади маршировать будут.

Ограничения не распространяются на аптеки, онлайн-доставку и продуктовые магазины. Это ладно, вопрос в другом — кто будет оплачивать банкет? Сидеть дома «за свои» не сильно интересно. Здесь в указе есть туманные слова: «Для заведений и организаций возможно введение режима выходных дней». Но это все «вилами по воде». Наверное, будет как обычно — отдыхайте за свой счет.

Этот проект ограничений для Москвы утвердят, если:

Возьмут тестовую неделю — с 21 по 28 октября. Если во время нее заболевших ковидлой будет больше, чем за предыдущую (с 13 по 20 октября), тогда все — столицу охватит великий корочун и локдаун.

Скорее всего — никто. Как и в предыдущий локдаун. Н-да…

Что касается удаленки:

По поводу людей 60+. По ним обсуждались дополнительные ограничения (еще вчера), но ничего страшного нет.

Так что пожилым ничего и не запретили. Куда бы не шли, могут смело заявлять, что идут на работу, в магазин или аптеку. Замечу, что этой категории лучше действительно поберечься и лишний раз на улице не светиться. Здоровье дороже. Хотя если введут локдаун, то и пенсионеров могут жестче ограничить, но пока это неизвестно.

И напоследок про сферу услуг (рестораны, салоны, кино и т.д.), здесь работодатели должны до 31.12.21 вакцинировать не менее 80% сотрудников.

Пока все. Ждем новых «вестей» об ограничениях.

Источник:

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Метки: COVID   Москва   локдаун   ноябрь   самоизоляция   столица   
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1k
Anna S 2 часа назад
У нас в Латвии завтра начинается. После 20.00 - комендантский час. Вновь закрываются те и эти. Опять ударит по бизнесу. Нацисты, что у власти, как и чиновничья саранча - им даже лучше. Все остальные будут иметь только дополнительные проблемы.
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13k
Minos 8 минут назад
Беда-бедуля! Целую неделю без ресторанов, ТРЦ и кинотеатров. Я даже не представляю, как жить дальше-то.

Все остальные точно работать будут, никто не запрещает. Рестораны могут перейти на доставку (благо в Мск этот сервис развит отлично), кинотеатры столько на попкорне зарабатывают, что этот недельный простой за 2 дня отобьют, ТРЦ тоже с голодухи не помрут. Сотрудники данных заведений по зп не пострадают, т.к. государство все компенсирует работодателям. Причина возмущения автора непонятна.
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276
gollandets 12 минут назад
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3k
Leo 14 минут назад
Ураа, дома можно отдохнуть или поехать на дачу
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9k
андрей 14 минут назад
Ссылка youtu.be
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17k
Эрик 19 минут назад
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11k
кира Полчаса назад
Как только кто-то из чиновников заявляет, что чего-то не будет, оно происходит максимум через неделю. Возьмем на заметку, в будущем пригодится.
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42k
Элек Мек 37 минут назад
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10k
Linuksoid 37 минут назад
Вообще похер, наш завод работает, а все дармоеды, типа ИП и подобных, идут на х*й со своими соплями.
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558
Bassreflex 42 минуты назад
Да пофиг
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819
taxcop 47 минут назад
Автор, заплачь
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4k
Денис Колосов 59 минут назад
ссылку на источник? Это конечно излишнее? Я не слышал об этом, что могут локаут ввести, что по QR коду в некоторые заведения - да, такое возможно... Ну не первый раз.. а повторения апреля-июня 20 года, 100% не будет.. Инфа из первых рук так сказать)
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88
кракен Никодим Денис Колосов 24 минуты назад
Первая половина текста - это гуляющая по инету непроверенная презенташка. Вторая половина - настоящая. Оригинал на сайте собянина https://cdn.sobyanin.ru/static/pdf/ukaz-61-um-191021.pdfhttps://cdn.sobyanin.ru/static/pdf/ukaz-61-um-191021.pdf
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7k
КОСТЯН Час назад
надо ж как то антимасочников и антипрививочников дожать
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1
v1nokur52 КОСТЯН 24 минуты назад
придурок недоношенный
Вся эта бодяга началась из-за вас прививочников и масочников и сейчас из-за вас, зомби конченных продолжается
Вы, выродки чего добиваетесь, чтобы человечество вымерло?
Ну, ОК
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276
gollandets КОСТЯН 24 минуты назад
Так в госдуме всего 62% привитых и бункерный ушёл на самоизоляцию потому, что в его окружении есть заразившиеся. Их не хочешь дожать?
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14k
Альф 57 Час назад
Идиотизм, но кому-то это надо предполагаю.
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0
John Час назад
Мрази просто они...
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276
gollandets Андрей Савченко Полчаса назад
Кто? А о ком и о чём пост?
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771
Rabie Liz Час назад
Да пошли они в Ж! Сколько ездила в разные города и по гостям ходила с момента начала пандемии, с маской и без.. В поезде плацкарте 2 ночи ехала с больными за стенкой, они изолировались простыней, всю ночь кашляли и с отдышкой один уже дышал. Тьфу-тьфу... Не заразились ни разу. Недавно ревакцинацию ещё делала. Зачем и для чего теперь спрашивается, раз опять изолироваться за свой счет надо. А ипотеку в 60т, кроме меня, никто оплачивать не будет.
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88
кракен Никодим Rabie Liz 20 минут назад
Пусть мама вакцинируется и ездит, куда хочет. Указ только для это и сделан. п. 37."Ограничения, установленные настоящим пунктом, не
распространяются на граждан, которые перенесли коронавирусную
инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных
месяцев, и граждан, получивших второй компонент вакцины или
однокомпонентную вакцину"
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174
Максим Максимов 2 часа назад
всю ГосДУРУ(С) , МосДУРУ и СФ запихнуть к обнулёнышу в бункер и пусть они там , как пауки в банке тусят. А через полгодика открыть дверь и посмотреть что от них останется
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0
John Максим Максимов Час назад
... и не кормить ни в кое случае!
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3k
V2.Smirnov 2 часа назад
А ежели этот указ о тотальных ограничениях не примут - автор чем за свои слова ответит?
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174
Максим Максимов V2.Smirnov Час назад
вы какого "автора" имеете в виду: автора поста или автора предстоящего локдауна?
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11k
gnyS i 2 часа назад
Для тех кто не понимает почему вводятся ограничения и почему их не вводят когда уже по 6к заболевших в день, это зависит от заполненности больничных коек, то есть близок тот порог когда заболевшему просто будет невозможно оказать помощь. Поэтому в регионах вводят локдауны когда количество заболевших достигает 2к человек из за отсутствия коечного фонда а в Москве больницы начинают переполнятся при 6к заболевших, в склифе например уже мест нет.
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19k
иванов дмитрий 2 часа назад
Предложу ,в законе надо еще список лиц которых этот закон не касается.
список неприкасаемых
например
песков переболел полтора года назад.
говорит что пока прививаться ему не надо , а работает он в Москве
или
не привитые депутаты госдумы
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−144
Андрей Васильев 2 часа назад
т.е. меченые вакциной никакого профита в этой ситуации не имеют :) А значит, вакцина либо нихрена (уже) неэффективна, либо дело тут не только в разгуле ковида
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