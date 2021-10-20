Ну что сказать вам, москвичи, на прощанье… Жесткий локдаун в ноябре

Только вчера мы обсуждали введение нерабочей недели, как власти Москвы подкинули новые подробности. Они коснутся всех жителей столицы.

В мэрии разработали проект указа о «введении ограничений» с 30 октября по 7 ноября. Продлят ли его действие потом — неизвестно. Что в указе: будут закрыты кафе, рестораны (кроме тех, что делают еду «на вынос»), торговые центры, фитнес-клубы, кино, театры и развлекательные заведения.

QR-коды действовать не будут. Даже если вы привились или переболели — это никого не волнует.

Также запретят массовые гулянки и все мероприятия. Видимо, демонстрации в честь «великого» праздника 4 ноября тоже не будет. Ничего, это как-нибудь переживем. Хотя в указе есть оговорка, запрещены все культурно-массовые мероприятия, кроме тех, что властями Москвы. Ну посмотрим, может в масках по Красной площади маршировать будут.