Ну что сказать вам, москвичи, на прощанье… Жесткий локдаун в ноябре

Сидеть дома будут все без исключения. Даже привитые и переболевшие.
Только вчера мы обсуждали введение нерабочей недели, как власти Москвы подкинули новые подробности. Они коснутся всех жителей столицы.
В мэрии разработали проект указа о «введении ограничений» с 30 октября по 7 ноября. Продлят ли его действие потом — неизвестно. Что в указе: будут закрыты кафе, рестораны (кроме тех, что делают еду «на вынос»), торговые центры, фитнес-клубы, кино, театры и развлекательные заведения.
QR-коды действовать не будут. Даже если вы привились или переболели — это никого не волнует.
Также запретят массовые гулянки и все мероприятия. Видимо, демонстрации в честь «великого» праздника 4 ноября тоже не будет. Ничего, это как-нибудь переживем. Хотя в указе есть оговорка, запрещены все культурно-массовые мероприятия, кроме тех, что властями Москвы. Ну посмотрим, может в масках по Красной площади маршировать будут.
Ограничения не распространяются на аптеки, онлайн-доставку и продуктовые магазины. Это ладно, вопрос в другом — кто будет оплачивать банкет? Сидеть дома «за свои» не сильно интересно. Здесь в указе есть туманные слова: «Для заведений и организаций возможно введение режима выходных дней». Но это все «вилами по воде». Наверное, будет как обычно — отдыхайте за свой счет.
Этот проект ограничений для Москвы утвердят, если:
Возьмут тестовую неделю — с 21 по 28 октября. Если во время нее заболевших ковидлой будет больше, чем за предыдущую (с 13 по 20 октября), тогда все — столицу охватит великий корочун и локдаун.
Скорее всего — никто. Как и в предыдущий локдаун. Н-да…
Что касается удаленки:
По поводу людей 60+. По ним обсуждались дополнительные ограничения (еще вчера), но ничего страшного нет.
Так что пожилым ничего и не запретили. Куда бы не шли, могут смело заявлять, что идут на работу, в магазин или аптеку. Замечу, что этой категории лучше действительно поберечься и лишний раз на улице не светиться. Здоровье дороже. Хотя если введут локдаун, то и пенсионеров могут жестче ограничить, но пока это неизвестно.
И напоследок про сферу услуг (рестораны, салоны, кино и т.д.), здесь работодатели должны до 31.12.21 вакцинировать не менее 80% сотрудников.
Пока все. Ждем новых «вестей» об ограничениях.
Источник:
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Все остальные точно работать будут, никто не запрещает. Рестораны могут перейти на доставку (благо в Мск этот сервис развит отлично), кинотеатры столько на попкорне зарабатывают, что этот недельный простой за 2 дня отобьют, ТРЦ тоже с голодухи не помрут. Сотрудники данных заведений по зп не пострадают, т.к. государство все компенсирует работодателям. Причина возмущения автора непонятна.
Производство без оптовой и розничной торговли и логистики никогда не вырастет. Без торговли, "типа ИП и подобных", произведенный продукт не дойдет до конечного потребителя. Без торговцев "типа ИП и подобных" вы не купите в ближайшем магазине ни бананов, ни булавок, ни телевизора.
В мелкобритании топливный кризис, бензина дохера, а довезти до АЗС некому, вот так "типа ИП и подобных, идут на х*й своими соплями"
Узко мыслите, товарищч!
Вся эта бодяга началась из-за вас прививочников и масочников и сейчас из-за вас, зомби конченных продолжается
Вы, выродки чего добиваетесь, чтобы человечество вымерло?
Ну, ОК
распространяются на граждан, которые перенесли коронавирусную
инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных
месяцев, и граждан, получивших второй компонент вакцины или
однокомпонентную вакцину"
список неприкасаемых
например
песков переболел полтора года назад.
говорит что пока прививаться ему не надо , а работает он в Москве
или
не привитые депутаты госдумы