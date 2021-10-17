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"Депутаты не высыпаются": Вассерман пожаловался на тяжелый график Госдумы

"Депутаты не высыпаются": Вассерман пожаловался на тяжелый график Госдумы (4 фото + 1 видео)

Автор:
17 октября 2021 19:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Москва   вассерман   госдума   график   депутаты   заседание Госдумы   политика   сон   
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В августе текущего года публицист  и телеведущий Анатолий Вассерман баллотировался в депутаты Госдумы. Он был единственным самовыдвиженцем Преображенского округа Москвы.
На выборах Вассерман победил и сейчас является действующим депутатом Госдумы. Вошедший в состав фракции "Справедливая Россия", Вассерман накануне был замечен со странным гаджетом и без своей привычной жилетки. Эрудит заявил, что решил оставить свою жилетку дома, пока разбирается с правилами охраны, чтобы знать, что носить. Странный предмет на шее оказался обычным планшетом.
Очевидно, что с формой одежды новоявленный депутат разобрался. Однако теперь ему тяжело рано вставать. Публицист предложил перенести заседания нижней палаты на более позднее время (сегодня они стартуют в 10 утра). Он отметил, что депутаты не высыпаются и поэтому приезжают на работу сонными.
«Кошмар сейчас, в такую рань приезжать приходится, это просто невозможно, всё никак не привыкну. Возможно, удастся перенести начало наших заседаний на более позднее время, это было бы идеально для меня, да и для многих моих коллег. Здоровье же важно, законы мы обязательно все примем и рассмотрим, тут вопросов нет», — пожаловался знаменитый публицист.
А что бы вы сделали на месте законотворцев? Имеют они право вести ночной образ жизни? Или пусть начинают с утра, как все госучреждения страны?

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Метки: Москва   вассерман   госдума   график   депутаты   заседание Госдумы   политика   сон   
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1k
閃光 8 часов назад
Самовыдвиженец? Вставать рано тяжело? Самозадвинулся и дрыхни - никто не заметит.
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2k
Anatoly Tananykhin Полминуты назад
Он ещё просто не в курсе, что можно вообще не приезжать и при этом законы все равно примут
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22
Михайло Потапыч 20 минут назад
Фраза "я мудак и член партии Справедливая Россия" заиграла новыми красками.
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3k
Light_of_freedom Полчаса назад
Когда я работал на заводе ЖБИ, рабочий день начинался в 6:45 утра, вставать приходилось в 4:30, потому что в 5:15 автобус, который собирал всех рабочих по маршруту в городе... И мы все как один считали что в 10 часов начинать работать депутатам - это очень рано...
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47k
doker 2 часа назад
К нам на работу не депутат, а просто "членовоз" устроился - у нас зарплата в три раза выше.
На неделю хватило. "В 7.00
машину принимать? Анализы сдавать? Путевку оформлять? А платят с 8.00? Сдурели, что-ли?"
У наших депутатов - коммунизм, а у русских людей - феодализм. Вот и разница.
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3k
Том Джоуд 2 часа назад
Надо их, изредка, отдыхать отправлять. Думаю, каждый заслужил. В спецсанатории. Там и выспятся.
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30k
russger 3 часа назад
Публицист предложил перенести заседания нижней палаты на более позднее время (сегодня они стартуют в 10 утра). Он отметил, что депутаты не высыпаются и поэтому приезжают на работу сонными. Не высыпаются, бедненькие

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12k
Евгений 3 часа назад
Ну конечно, если полночи долбить кокаин в клубе - то к 10 утра не выспишься.
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6k
SR 3 часа назад
Бедняжки... Может пусть на завод пойдут поработать? Хотя, о чем это я...
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257
Дмитрий Самохин 4 часа назад
Вассерман не самый йывёух депутат ГД. Но в целом дума получилась {дабл мат}
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233
Сеня Быгэмотиг 4 часа назад
т.е. вот так просто??
завтра пойду начальнику скажу что я не могу к 7 утра приходить на работу
могу к 12
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1k
qwer 4 часа назад
С*ка, этого пид@ра надо в шахту, на завод, в автосервис, на худой конец... Вот уроды...
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6k
BenderRodriguez 5 часов назад
Пустите уже газ в помещение! Пусть выспятся!
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3k
Alakazam 5 часов назад
Так давно надо спинки откидные сделать и "бельё" давать, пускай досыпают, чего им мучаться бедолагам
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619
Олег 5 часов назад
интересно, Онотоле подтянет аффтора за сей "текст"?)
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1k
Дмитрий 5 часов назад
В статье сказано о том, где и как Вассемран был избран в Думу.
Это доступная и проверяемая информация, так как выборы процесс документируемый по умолчанию.

В статье сказано о том, что Вассерман отказался от своей жилетки и по какой причине.
Это тоже информация открытая и проверяемая - в статье есть видео, в котором Вассерман говорит о жилетке на камере.

Еще в статье сказано о том, что Вассерман, якобы жалуется на раннее начало рабочего дня.
А вот эта информация - не проверяема. Первоисточник ее - телеграм канал ura.ru. На канале - только текст.

У меня есть вопрос ко всем, кто негативно высказался в адрес Вассермана.
Только попробуйте ответить на него честно.
Вы осознаете, насколько легко управлять Вашим мнением?
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0
Дмитрий Дмитрий 3 часа назад
Да все прекрасно проверяется. Загуглил нужное видео за 1 минуту.
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401
vijilante 5 часов назад
Ах-ах,бидалаги !!!
Аж к ДЕСЯТИ УТРА ?!
Вот ужос-то...
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5k
Sanar 5 часов назад
А я уже было наивно подумал что хуже не будет, ааа неет дрочер бородатый залез туда и ещё его график не устраивает, ну рукалицо что уж сказать, страшно представить что он там понатворит.
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47
@photoaQyn 5 часов назад
а зачем избирать бездетного, Да ещё неженатого, с женщинами не общающегося СталкерА?
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3k
Севастьян 5 часов назад
Трудно рано вставать?Это старческое.Сидели бы вы на печке и грели свои кости подрёмывая целыми днями,так нет же-бизнес!Самое главное свой личный бизнес,а законы они и оптом приймут.
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18k
KOSTELLO 6 часов назад
Утром мажу бутерброд, сразу мысль - "А как народ? И икра не лезет в горло и компот не льется в рот" (с)
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Nika
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