"Депутаты не высыпаются": Вассерман пожаловался на тяжелый график Госдумы

«Кошмар сейчас, в такую рань приезжать приходится, это просто невозможно, всё никак не привыкну. Возможно, удастся перенести начало наших заседаний на более позднее время, это было бы идеально для меня, да и для многих моих коллег. Здоровье же важно, законы мы обязательно все примем и рассмотрим, тут вопросов нет», — пожаловался знаменитый публицист.

А что бы вы сделали на месте законотворцев? Имеют они право вести ночной образ жизни? Или пусть начинают с утра, как все госучреждения страны?