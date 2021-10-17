"Депутаты не высыпаются": Вассерман пожаловался на тяжелый график Госдумы

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В августе текущего года публицист и телеведущий Анатолий Вассерман баллотировался в депутаты Госдумы. Он был единственным самовыдвиженцем Преображенского округа Москвы.
На выборах Вассерман победил и сейчас является действующим депутатом Госдумы. Вошедший в состав фракции "Справедливая Россия", Вассерман накануне был замечен со странным гаджетом и без своей привычной жилетки. Эрудит заявил, что решил оставить свою жилетку дома, пока разбирается с правилами охраны, чтобы знать, что носить. Странный предмет на шее оказался обычным планшетом.
Очевидно, что с формой одежды новоявленный депутат разобрался. Однако теперь ему тяжело рано вставать. Публицист предложил перенести заседания нижней палаты на более позднее время (сегодня они стартуют в 10 утра). Он отметил, что депутаты не высыпаются и поэтому приезжают на работу сонными.
«Кошмар сейчас, в такую рань приезжать приходится, это просто невозможно, всё никак не привыкну. Возможно, удастся перенести начало наших заседаний на более позднее время, это было бы идеально для меня, да и для многих моих коллег. Здоровье же важно, законы мы обязательно все примем и рассмотрим, тут вопросов нет», — пожаловался знаменитый публицист.
А что бы вы сделали на месте законотворцев? Имеют они право вести ночной образ жизни? Или пусть начинают с утра, как все госучреждения страны?
А что бы вы сделали на месте законотворцев? Имеют они право вести ночной образ жизни? Или пусть начинают с утра, как все госучреждения страны?
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На неделю хватило. "В 7.00
машину принимать? Анализы сдавать? Путевку оформлять? А платят с 8.00? Сдурели, что-ли?"
У наших депутатов - коммунизм, а у русских людей - феодализм. Вот и разница.
завтра пойду начальнику скажу что я не могу к 7 утра приходить на работу
могу к 12
Это доступная и проверяемая информация, так как выборы процесс документируемый по умолчанию.
В статье сказано о том, что Вассерман отказался от своей жилетки и по какой причине.
Это тоже информация открытая и проверяемая - в статье есть видео, в котором Вассерман говорит о жилетке на камере.
Еще в статье сказано о том, что Вассерман, якобы жалуется на раннее начало рабочего дня.
А вот эта информация - не проверяема. Первоисточник ее - телеграм канал ura.ru. На канале - только текст.
У меня есть вопрос ко всем, кто негативно высказался в адрес Вассермана.
Только попробуйте ответить на него честно.
Вы осознаете, насколько легко управлять Вашим мнением?
Аж к ДЕСЯТИ УТРА ?!
Вот ужос-то...