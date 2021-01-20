А вы знали? Интересные факты о Москве

Для кого-то Москва любима с детства, кто-то приехал в столицу в поисках лучшей жизни, кто-то смог покорить ее, а кто-то уехал разочарованный. В душе каждого из нас этот огромный город оставляет свой след, для каждого свой. Но в любом случае Москва – великий, привлекательный и очень интересный город, о чем свидетельствуют факты.
1. Существует две версии происхождения названия города. По одной версии оно происходит от финского «моск» – медведь и «ва» – вода, а по второй версии - с древнеславянского «москва» означает «сырость», или «мокро».
2. В России и Европе это самый крупный город по численности населения. В Москве проживает более 12 миллионов человек. Москва входит в десятку самых крупных мегаполисов мира.
3. Только четвертое поколение людей, живущих в Москве постоянно, можно считать коренными москвичами, но таковыми являются лишь 2%. При этом из года в год процент русских жителей становится меньше.
4. Если сложить все улицы города, то их протяженность составит около 4350 километров. Пешеходу, идущему со скоростью 5 километров в час без остановок, понадобится больше месяца, чтобы преодолеть этот путь.
5. Самой высокой телебашней в Европе является Останкинская, а по высоте строений она на 8-м месте в мире. Высота башни – 540 метров.
2. В России и Европе это самый крупный город по численности населения. В Москве проживает более 12 миллионов человек. Москва входит в десятку самых крупных мегаполисов мира.
3. Только четвертое поколение людей, живущих в Москве постоянно, можно считать коренными москвичами, но таковыми являются лишь 2%. При этом из года в год процент русских жителей становится меньше.
4. Если сложить все улицы города, то их протяженность составит около 4350 километров. Пешеходу, идущему со скоростью 5 километров в час без остановок, понадобится больше месяца, чтобы преодолеть этот путь.
5. Самой высокой телебашней в Европе является Останкинская, а по высоте строений она на 8-м месте в мире. Высота башни – 540 метров.
6. Согласно данным 2008 года, в Москве находится 571 памятник и 417 других произведений, связанных с историческими датами. Самый высокий памятник стоит на проспекте Мира, а называется обелиск «Покорителям космоса», его высота 107 метров.
7. Находящаяся в Москве Российская государственная библиотека – одна из самых крупных библиотек с численностью книг более 40 миллионов. По книгофонду она уступает лишь Национальной библиотеке Конгресса в Вашингтоне.
8. В Москве находится самый крупный зоопарк в России. В нем можно увидеть более 550 видов животных со всего мира.
7. Находящаяся в Москве Российская государственная библиотека – одна из самых крупных библиотек с численностью книг более 40 миллионов. По книгофонду она уступает лишь Национальной библиотеке Конгресса в Вашингтоне.
8. В Москве находится самый крупный зоопарк в России. В нем можно увидеть более 550 видов животных со всего мира.
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9. 446 музеев находятся в Москве. По собранию произведений искусства они соперничают с самыми знаменитыми коллекциями мира. Однако музеи регулярно посещают всего лишь около 3% жителей города.
10. Одним из крупнейших музеев мира считается Московский Кремль. Старейшая часть города занимает 27 гектаров и поражает красотой башен, соборов и дворцов.
11. Многие города мира могут позавидовать Москве по количеству парков. Старейший из них – Александровский сад – обустроен в XVIII веке.
12. В Москве 837 православных храмов и часовен, причем Успенский собор – самое старое здание Москвы (1475-1479), сохранившееся до наших дней.
10. Одним из крупнейших музеев мира считается Московский Кремль. Старейшая часть города занимает 27 гектаров и поражает красотой башен, соборов и дворцов.
11. Многие города мира могут позавидовать Москве по количеству парков. Старейший из них – Александровский сад – обустроен в XVIII веке.
12. В Москве 837 православных храмов и часовен, причем Успенский собор – самое старое здание Москвы (1475-1479), сохранившееся до наших дней.
13. Кремлевские куранты являются старейшими часами в Москве: их диаметр - 9 метров, длина минутной стрелки - более 4 метров, а вес - около 50 килограммов.
14. С 1994 года в Москве действует постановление правительства, согласно которому с 23-00 до 7-00 собакам запрещено лаять. Хозяевам, которые не предпринимают меры по соблюдению тишины питомцами, грозит штраф.
15. Московское метро - одно из самых глубоких и красивых в мире. Ежедневно 10 тысяч поездов перевозит 9 миллионов пассажиров, что является наивысшим мировым показателем. Кстати, если ехать по направлению к центру, станции будут объявляться мужским голосом, а от центра – женским; при движении по кольцевой линии по часовой стрелке – мужским голосом, против часовой стрелки – женским. Это сделано, чтобы помочь слепым пассажирам ориентироваться.
15. Московское метро - одно из самых глубоких и красивых в мире. Ежедневно 10 тысяч поездов перевозит 9 миллионов пассажиров, что является наивысшим мировым показателем. Кстати, если ехать по направлению к центру, станции будут объявляться мужским голосом, а от центра – женским; при движении по кольцевой линии по часовой стрелке – мужским голосом, против часовой стрелки – женским. Это сделано, чтобы помочь слепым пассажирам ориентироваться.
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