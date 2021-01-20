А вы знали? Интересные факты о Москве

1. Существует две версии происхождения названия города. По одной версии оно происходит от финского «моск» – медведь и «ва» – вода, а по второй версии - с древнеславянского «москва» означает «сырость», или «мокро».



2. В России и Европе это самый крупный город по численности населения. В Москве проживает более 12 миллионов человек. Москва входит в десятку самых крупных мегаполисов мира.



3. Только четвертое поколение людей, живущих в Москве постоянно, можно считать коренными москвичами, но таковыми являются лишь 2%. При этом из года в год процент русских жителей становится меньше.



4. Если сложить все улицы города, то их протяженность составит около 4350 километров. Пешеходу, идущему со скоростью 5 километров в час без остановок, понадобится больше месяца, чтобы преодолеть этот путь.



5. Самой высокой телебашней в Европе является Останкинская, а по высоте строений она на 8-м месте в мире. Высота башни – 540 метров.