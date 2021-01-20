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А вы знали? Интересные факты о Москве

А вы знали? Интересные факты о Москве (5 фото)

Автор:
20 января 2021 08:50
Сообщество : Факты
Метки: Москва   город   интересно   столица   факты   факты о москве   фото   
218
5
Для кого-то Москва любима с детства, кто-то приехал в столицу в поисках лучшей жизни, кто-то смог покорить ее, а кто-то уехал разочарованный. В душе каждого из нас этот огромный город оставляет свой след, для каждого свой. Но в любом случае Москва – великий, привлекательный и очень интересный город, о чем свидетельствуют факты.
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Метки: Москва   город   интересно   столица   факты   факты о москве   фото   
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