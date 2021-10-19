В России введут нерабочую неделю

Это инициатива вице-премьера — Татьяны Голиковой. Она предложила ввести с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней:

«Это не просто введение нерабочих дней, но одновременно введение допуска вакцинированных и переболевших граждан на объекты при предъявлении QR-кодов».

Если по-русски: без QR-кода нельзя будет ходить в кино, театры, рестораны. Да и в другие общественные места. Точный список уточняется, но наверняка в него включат все, что возможно.

Самое интересное поджидает потом.

Предположительно, на все эти объекты после 7 ноября уже не будут пускать без QR-кода. Опять же, инициатива идет от Голиковой. Так что антипрививочникам придется туго.

Поддержат ли такую ​​инициативу в правительстве? Скорее всего, да. Вот что сказал премьер-министр Михаил Мишустин:

«Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер. Надо действовать на опережение. Прошу обобщить все предложения и доложить их завтра на совещании у президента».