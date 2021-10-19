В России введут нерабочую неделю

Как обычно: в «верхах» говорят о Covid-19 и придумывают новые ограничения. К чему нам готовиться?
Это инициатива вице-премьера — Татьяны Голиковой. Она предложила ввести с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней:
«Это не просто введение нерабочих дней, но одновременно введение допуска вакцинированных и переболевших граждан на объекты при предъявлении QR-кодов».
Если по-русски: без QR-кода нельзя будет ходить в кино, театры, рестораны. Да и в другие общественные места. Точный список уточняется, но наверняка в него включат все, что возможно.
Самое интересное поджидает потом.
Предположительно, на все эти объекты после 7 ноября уже не будут пускать без QR-кода. Опять же, инициатива идет от Голиковой. Так что антипрививочникам придется туго.
Поддержат ли такую инициативу в правительстве? Скорее всего, да. Вот что сказал премьер-министр Михаил Мишустин:
«Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер. Надо действовать на опережение. Прошу обобщить все предложения и доложить их завтра на совещании у президента».
А глава Минздрава, Михаил Мурашко, заявил:
«За последнюю неделю рост новых случаев COVID-19 составляет12 процентов и для борьбы с пандемией необходимы не медицинские меры».
Новый локдаун не за горами. Что думаете?
Источник:
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Понравилось20
У неё с муженьком Христенко вполне хватит наворованного, чтобы вся страна пару недель отдохнула.
Имею в виду, что, помня такие весенние нововведения, могу предположить, что опять толпы проведут всю эту неделю не дома, а во всяких Мегах-Икеях. Большинство без масок, само собой. Ну и... провакцинируют друг друга массово. Кто-то сдохнет, кто-то приобретёт антитела. И чего-то за неделю - всё эффективнее, чем по полгода уговаривать.
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Т.е. не ширнулся непонятным говном или не купил липовую справку - ни хлеба, ни молока в магазе не купишь? Это натуральная тюрьма.
Им главное, поставить циферку в бумажке. Гарантий НОЛЬ! Кто сказал, что это работает, и в случае чего, будут вне очереди под ИВЛ класть? А если ИВЛ и свободных мест нет - гуляйте лесом и полем, пока свободные места не появятся.
Поэтому, с таким отношением, стоит оттягивать резину до последнего. Пока вирулентность и летальность ковида не упадут до уровня гриппа.
Вот оспу же победили? Победили! И у меня на плече есть характерный шрам! Эта прививка работает! А сейчас хотят наширять непоймичем!
Ду-ду-ду
Ау-ау-ау, эге-гей
Конверсия смертности от сезонного гриппа меньше 0,01% процента от подтвержденных диагнозов.
Как можно в здравом уме приравнивать ковид к сезонному гриппу, если в стране нет коллективного иммунитета?
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На удаВлёнку, а не на удавлёнку. Дарю. Можете забеслатно использовать "удаВлёнка" вместо "удалёнка" в своих постах