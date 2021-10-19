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В России введут нерабочую неделю

В России введут нерабочую неделю (2 фото)

Автор:
19 октября 2021 16:39
Сообщество : Жить в России
Метки: COVID   qr-code   ковид-19   локдаун   ограничения   пандемия   правительство   
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Как обычно: в «верхах» говорят о Covid-19 и придумывают новые ограничения. К чему нам готовиться?

Это инициатива вице-премьера — Татьяны Голиковой. Она предложила ввести с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней:

«Это не просто введение нерабочих дней, но одновременно введение допуска вакцинированных и переболевших граждан на объекты при предъявлении QR-кодов».

Если по-русски: без QR-кода нельзя будет ходить в кино, театры, рестораны. Да и в другие общественные места. Точный список уточняется, но наверняка в него включат все, что возможно.

Самое интересное поджидает потом.

Предположительно, на все эти объекты после 7 ноября уже не будут пускать без QR-кода. Опять же, инициатива идет от Голиковой. Так что антипрививочникам придется туго.

Поддержат ли такую ​​инициативу в правительстве? Скорее всего, да. Вот что сказал премьер-министр Михаил Мишустин:

«Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер. Надо действовать на опережение. Прошу обобщить все предложения и доложить их завтра на совещании у президента».


А глава Минздрава, Михаил Мурашко, заявил:

«За последнюю неделю рост новых случаев COVID-19 составляет12 процентов и для борьбы с пандемией необходимы не медицинские меры».

Новый локдаун не за горами. Что думаете?

Источник:

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Метки: COVID   qr-code   ковид-19   локдаун   ограничения   пандемия   правительство   
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2k
Hunde Beißer2 3 часа назад
Я бы пару неделек отдохнул, но за личный Голиковский счёт.

У неё с муженьком Христенко вполне хватит наворованного, чтобы вся страна пару недель отдохнула.
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638
игорь 6 минут назад
вы что думаете только в России так, без QR кода о вакцинации никуда не пускают в Израиле такая же хрень без справки о вакцинации рестораны кинотеатры тренажерные залы закрыты так же в Штатах, это если бы только одна Россия такие ограничения вводила тогда конечно праведный гнев был бы оправдан во многих странах такие ограничения во многих странах люди вакцинируются, мне лично по барабану я не боюсь вакцин, я и от гриппа вакцинировался и трижды пфайзером и все нормально даже побочных эффектов не было, и уверяю вас антипрививочники рога не вырастут ЧИПа тоже нет, а в остальном на все воля Б-га.
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718
zenon 21 минуту назад
Началась охота на ведьм и ведьмаков. В феодалистических временах всегда так делали. А из мяса будут делать фарш для котлет в дурдома.
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87
Кристофер Робин 46 минут назад
У меня есть qr код, но я все ровно не хожу в театры, кино и рестораны. Потому что без денег туда не пускают.
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3k
* You All 49 минут назад
пусть оплачивают твари!!!
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2k
Ertin Час назад
А это такая вакцинация скрытая походу. Но добровольная, с песнями.

Имею в виду, что, помня такие весенние нововведения, могу предположить, что опять толпы проведут всю эту неделю не дома, а во всяких Мегах-Икеях. Большинство без масок, само собой. Ну и... провакцинируют друг друга массово. Кто-то сдохнет, кто-то приобретёт антитела. И чего-то за неделю - всё эффективнее, чем по полгода уговаривать.
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28k
Антон Час назад
Я так понимаю, эти нерабочие недели и оплачиваться не будут.
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25k
Мойша Час назад
Антипрививочники добились локдауна. Ждем воплей о зажиме "личной свободы", нарушении Конституции и подобного срача.
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223
Pterocactus Мойша 10 минут назад
Меньше надо было по заграницам шляться. Сидели бы дома, глядишь, ничего и не понадобилось бы! А то, видите ли, в отпуск невтерпёж. Так что, лоХдаун из-за вас, "отпускников". Навезли заразы, а теперь пытаетесь от3,14здеться!
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4k
Слава Час назад
Ссылка vk.com
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21k
Mike Miller Час назад
Тем временем Озон требует от своих поставщиков работать весь ноябрь без выходных, в противном случае карточки товаров отказавшихся от этого поставщиков будут загнаны в конец поиска. Буквально это значит, что отказавшиеся от работы без выходных поставщики останутся без продаж на платформе целый месяц.
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99
Артём Иванов Час назад
Вот пусть она и оплатит нам эти выходные дни
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230
Nаnе First NameLаst 2 часа назад
Да и в другие общественные места.
=========
Т.е. не ширнулся непонятным говном или не купил липовую справку - ни хлеба, ни молока в магазе не купишь? Это натуральная тюрьма.
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857
Руслан 2 часа назад
Бл@, как же они за@бали...
Народ специально сталкивают лбами с этой вот сегрегацией - ваксеры - антиваксеры. Что за ярлыки? Вот пример простой и вопрос на который ни одна чиновничья мразота ответа не даст: переболел, к примеру, в легкой форме (неделю покашливал), к врачам не ходил (не создавал дополнительную нагрузку на систему здравоохранения), титр антител высокий, значит имунка справилась. Риска для остальных представляю не больше, чем привитые, которые тоже заразу распространяют. Так какого хрена меня поражают в правах с этими QR-кодами?! На хрена мне прививаться?! Притом, что государство никакой ответственности в случае осложнений из-за вакцинации, не несёт. Удобно устроились, с@ки
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230
Nаnе First NameLаst Руслан Час назад
У верховных нет задачи вылечить людей. У них задача всех вакцинировать немойничем и отчитать о количестве уколов. Что будет с людьми далтше - им плевать.

Им главное, поставить циферку в бумажке. Гарантий НОЛЬ! Кто сказал, что это работает, и в случае чего, будут вне очереди под ИВЛ класть? А если ИВЛ и свободных мест нет - гуляйте лесом и полем, пока свободные места не появятся.

Поэтому, с таким отношением, стоит оттягивать резину до последнего. Пока вирулентность и летальность ковида не упадут до уровня гриппа.

Вот оспу же победили? Победили! И у меня на плече есть характерный шрам! Эта прививка работает! А сейчас хотят наширять непоймичем!
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1k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Ау-ау-ау, для меня Вы
Ду-ду-ду
Ау-ау-ау, эге-гей

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57k
pynh 2 часа назад
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223
Pterocactus pynh 8 минут назад
Когда-то ЕБН грозился лечь на рельсы, если вдруг грянет денежная реформа. И штааа? Лёг?
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14k
Hairy. 2 часа назад
Сокращение популяции титульной нации и других коренных народов России выходит на новый уровень. Даже фашисты о таком размахе не мечтали.
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20k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Не, ладно, если с честным сохранением зп, то я не против очередного мини-отпуска. Только как обычно будет куча нюансов
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6k
SR 2 часа назад
Позвольте поинтересоваться, за чей счет банкет? Сдается, опять народ на свои "гулять" будет...
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11k
кира 2 часа назад
Как это все достало!!! Во всем мире падает заболеваемость, у нас растет. Пора уже сделать как в Сингапуре, Швеции и некоторых других странах. Объявить корону сезонным заболеванием и спокойно жить дальше. Никуда этот вирус не уйдет, он теперь останется навсегда. Что же теперь, жить на коротком поводке всю жизнь?
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14k
Booka1a 3 часа назад
луше бы удаленку опять ввели. ограничения доступа никак на распространении вируса не скажутся. потому что народ тупо будет кучковаться в других местах, потому что много QR-кодов просто липовые и потому что вообще писями по воде навиляно, что прививка спасает от заболевания
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230
Nаnе First NameLаst August Час назад
На удаленку планируют перевести тех, кто 60+.
=========
На удаВлёнку, а не на удавлёнку. Дарю. Можете забеслатно использовать "удаВлёнка" вместо "удалёнка" в своих постах
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264
Николай August 42 минуты назад
А может всё-таки на пенсию!!!
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57k
pynh 3 часа назад
Думаю, веранду построю если чо =)
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187
Misanthrop75 Alex Djeff 3 часа назад
Через интернет-магазин всё заказать можно.
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