Как сейчас выглядят места, где Гайдай снимал "Иван Васильевич меняет профессию"

Великую советскую комедию снимали в Москве и Ростове Великом.
А сейчас пробежимся по московским улочкам, где проходило действие бессмертной картины.
Итак, Александр Сергеевич Тимофеев жил в новом доме 1971 года постройки по адресу Новокузнецкая улица, 13, строение 1.
Заметили, как изменился дом? Застеклили практически все балконы (лоджии), чего еще не было в советское время.
Тимофеев и Бунша разговаривают около трансформаторной будки, на которой написано слово "Дурак".
Удивительно, но будка сохранилась до наших дней! Думаю, местные жители могли бы повесить табличку в память о великом фильме. Как сделали жители дома, около которого снимали Иронию судьбы.
Отсюда же санитары увозят Бунша с женой в сумасшедший дом, а Милославский удирает от милиции.
2021 год. На заднем плане храм Николая Мирликийского в Кузнецкой слободе.
Шурик бежит искать транзисторы. А вот с опознанием этого кадра возникли сложности. Дело в том, что в доме 13 просто нет места, где узнаваемая белая колонна стояла бы на таком же расстоянии от стены.
Видите угол арки дома? Колонна-то такая же, но установлена совсем по-другому!
Моя версия проста. Это юго-западный угол дома, колонну в момент небольшой реконструкции просто законопатили. Видите четвертый от левого края слой сайдинга? Это скорее всего и есть знаменитая колонна. Но я совершенно не удивлен. Помните, как Гоша проучил хулиганов в "Москва слезам не верит"? Двор, в котором снимали сценку вообще частично перекрыли и сделали кафе!
Ну, и еще пару планов. Милиция едет по вызову Антона Семеновича Шпака (правда, совсем не в сторону Новокузнецкой). Чудом спасшаяся после прокладки Калининского проспекта церковь Симеона Столпника.
2021 год. На улице явно прибавилось зелени и машин.
Калининский проспект. Вид в сторону Садового кольца. 1973 год.
Новый Арбат. Вид в сторону Садового кольца. 2021 год.
Ну вот, пожалуй, и всё. Дальше будет путешествие в Ростов, по местам съемок "Ивана Васильевича". Жаль, что такие фильмы давно уже не выпускают.
Источник:
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