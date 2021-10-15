Как сейчас выглядят места, где Гайдай снимал "Иван Васильевич меняет профессию"

Моя версия проста. Это юго-западный угол дома, колонну в момент небольшой реконструкции просто законопатили. Видите четвертый от левого края слой сайдинга? Это скорее всего и есть знаменитая колонна. Но я совершенно не удивлен. Помните, как Гоша проучил хулиганов в "Москва слезам не верит"? Двор, в котором снимали сценку вообще частично перекрыли и сделали кафе!