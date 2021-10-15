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Как сейчас выглядят места, где Гайдай снимал "Иван Васильевич меняет профессию"

Как сейчас выглядят места, где Гайдай снимал "Иван Васильевич меняет профессию" (15 фото)

Автор:
15 октября 2021 09:12
Сообщество : Кино
Метки: Иван Васильевич меняет профессию   Москва   кино   места   фильм   фото   
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Великую советскую комедию снимали в Москве и Ростове Великом.

А сейчас пробежимся по московским улочкам, где проходило действие бессмертной картины.

Итак, Александр Сергеевич Тимофеев жил в новом доме 1971 года постройки по адресу Новокузнецкая улица, 13, строение 1.

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Заметили, как изменился дом? Застеклили практически все балконы (лоджии), чего еще не было в советское время.

Тимофеев и Бунша разговаривают около трансформаторной будки, на которой написано слово "Дурак".

Удивительно, но будка сохранилась до наших дней! Думаю, местные жители могли бы повесить табличку в память о великом фильме. Как сделали жители дома, около которого снимали Иронию судьбы.

Отсюда же санитары увозят Бунша с женой в сумасшедший дом, а Милославский удирает от милиции.

2021 год. На заднем плане храм Николая Мирликийского в Кузнецкой слободе.

Шурик бежит искать транзисторы. А вот с опознанием этого кадра возникли сложности. Дело в том, что в доме 13 просто нет места, где узнаваемая белая колонна стояла бы на таком же расстоянии от стены.

Видите угол арки дома? Колонна-то такая же, но установлена совсем по-другому!

Моя версия проста. Это юго-западный угол дома, колонну в момент небольшой реконструкции просто законопатили. Видите четвертый от левого края слой сайдинга? Это скорее всего и есть знаменитая колонна. Но я совершенно не удивлен. Помните, как Гоша проучил хулиганов в "Москва слезам не верит"? Двор, в котором снимали сценку вообще частично перекрыли и сделали кафе!

Ну, и еще пару планов. Милиция едет по вызову Антона Семеновича Шпака (правда, совсем не в сторону Новокузнецкой). Чудом спасшаяся после прокладки Калининского проспекта церковь Симеона Столпника.

2021 год. На улице явно прибавилось зелени и машин.

Калининский проспект. Вид в сторону Садового кольца. 1973 год.

Новый Арбат. Вид в сторону Садового кольца. 2021 год.

Ну вот, пожалуй, и всё. Дальше будет путешествие в Ростов, по местам съемок "Ивана Васильевича". Жаль, что такие фильмы давно уже не выпускают.

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Метки: Иван Васильевич меняет профессию   Москва   кино   места   фильм   фото   
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Alex Djeff 14 минут назад
Место съёмок "Тот самый Мюнхгаузен" за 40 лет.
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