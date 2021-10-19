Трёхчасовой нуар с красивым мордобоем: что известно о новом "Бэтмене"

Возможно, этот пост содержат спойлеры. Проверить это можно будет только в следующем году.
Последний сольник Бэтмена вышел девять лет назад, тогда его ещё играл Кристиан Бейл. Но, вообще, Брюс Уэйн довольно частый гость на больших и малых экранах. Например, в этом году была выпущена 4-часовая версия “Лиги справедливости” Зака Снайдера, где Бэтмена в предпоследний раз сыграл Бен Аффлек (в последний раз он сядет в бэтмобиль во "Флэше" Андреса Мускетти). Выбор нового актёров на роли Бэтмена и злодеев из вселенной DC всегда вызывает большие споры в фанатской среде. Когда на роль тёмного рыцаря был назначен Роберт Паттинсон, прославившийся благодаря подростковому фэнтези “Сумерки”, интернет бурлил даже больше, чем когда в летучую мышь перевоплотился Аффлек. Первый полноценный трейлер “Бэтмена” Мэтта Ривза, несколько дней назад показанный в рамках DC FanDome, вроде как успокоил фанатов, Паттинсону за две минуты удалось убедить их в том, что он давно уже не актёр одной роли.
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Главное, что король гиков Хидео Кодзима высоко оценил трейлер.
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Только что посмотрел трейлер "Бэтмена" Мэтта Ривза. Мне нравится визуал и цветовое решение! Символ летучей мыши, Бэтмен, бэтмобиль, тонкие линии и силуэты, всё это захватывает. Кастинг превосходен, включая Роберта Паттинсона, больше похожего на Джокера!
Короче говоря, фанаты благословили Паттинсона на борьбу с преступностью в Готэме. Сам актёр в конце 2019 года в интервью The Guardian заявил, что обладает идеальным чутьём на хорошие проекты и прекрасным вкусом, при этом он очень самокритично к себе относится. Так что Паттинсон гарантирует качество фильмов, в которых снимается. Он так уверен в успехе "Бэтмена", что в случае провала картины пообещал уйти из большого кино и сниматься только в низкобюджетном порно.
Новый "Бэтмен" выйдет в марте 2022 года, поэтому самое время порассуждать по поводу сюжета.
Мэтт Ривз говорит, что решил наконец показать Бэтмена величайшим детективом и сделать из фильма по комиксу нуар в стиле "Китайского квартала". Сюжет фильма предположительно будет частично основан на комиксе "Самый долгий Хэллоуин", в котором молодой Бэтмен выслеживает "Праздника", маньяка, убивающего только по праздникам. Также Мэтт Ривз подтвердил, что Загадочник из его фильма будет максимально непохож на Загадочника Джима Керри из "Бэтмена навсегда". На этот раз его образ вдохновлён серийным убийцей Зодиаком.
Известный сливами по крупнейшим голливудским проектам Дэниел Рихтман недавно сообщил, что главным злодеем фильма будет офицер Стэнли Меркель, бывший напарник комиссара Гордона. В картине он станет организатором убийств ведущих политиков Готэма, а Загадочник в финале окажется на стороне Бэтмена.
Известно, что Warner Bros. уже проводит тестовые показы "Бэтмена". Пользователь Твиттера под ником Vampire Anon, тоже известный сливами секретной информации о блокбастерах, написал о показах следующее:
- Как и говорил Мэтт Ривз, фильм - чистой воды нуар, "почти трёхчасовая детективная история".
- История начинается на Хэллоуин и длится неделю. Бэтмен ведёт журнал, куски из которого периодически зачитывает за кадром. Большую часть экранного времени Паттинсон в костюме Бэтмена.
- Загадочник похож на Пилу. Например, на одну из жертв он надевает ошейник со взрывчаткой, открыть который можно, лишь правильно отгадав три загадки.
По словам "анонимного вампира", первых зрителей черновой версии "Бэтмена" фильм впечатлил. 14 октября он сообщил, ссылаясь на два источника, присутствовавших на показе, что предварительную версию фильма показывали "обычным"людям", а не поклонникам комиксов и фильмов DC. И эти "обычные" люди якобы устроили фильму стоячую овацию. Предположительно, именно из-за очень успешных тестовых показов студия Disney вчера сдвинула все свои релизы, запланированный на 2022-й, чтобы в марте не конкурировать с "Бэтменом".
Также Vampire Anon пишет, что Селина Кайл (Женщина-кошка) выйдет на след Загадочника, пытаясь найти свою подругу, которая была им похищена. Она тесно связана с готэмской мафией. Пингвин в фильме - правая рука Кармайна Фальконе (Джон Туртурро), главного мафиози Готэма.
А вот реакция с первых тестовых показов, прошедших в конце августа.
Бэтмен - это фильм ужасов. Очень красивый, очень мрачный, очень страшный. Пал Дано чёртов псих, такой псих, что я наслаждался каждой секундой его игры.
Фанаты, внимательно изучив трейлер, пришли вот к каким выводам:
- Фильм может частично заимствовать сюжет из серии комиксов "Суд сов", в которой речь идёт о тайном и могущественном обществе Готэма.
- Бэтмен, поклявшийся никого не убивать, сам создал Загадочника. То есть поймал, но не убил какого-то преступника, а тот, оказавшись на свободе, убил близкого Загадочнику человека. Как поклонники Бэтмена поняли это по трейлеру, остаётся только догадываться.
- Томас Уэйн, отец Бэтмена, был замешан в масштабной коррупционной схеме. Загадочник знает тёмные тайны семьи Уэйнов, и теперь он хочет сделать их достоянием общественности.
Верхняя надпись гласит "Грехи моего отца", именно на этом основывается фанатская теория. Другие имена в кадре: Гил Колсон - готэмский окружной прокурор, Дон Митчелл-младший - мэр Готэма (и Колсон, и Митчелл стали жертвами Загадочника, согласно первому трейлеру), Пит Сэвидж - комиссар полиции. Надпись "обновление - ложь" либо отсылает к тому, что Брюсу Уэйну не скрыться от правды, став Бэтменом, либо это предупреждение новому мэру Готэма.
Вот что известно на сегодняшний день о "Бэтмене" Мэтта Ривза. Есть ещё фанатские теории о том, что Загадочник Пола Дано в финале окажется Джокером, но это уже теория заговора в мире поклонников Бэтмена.
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