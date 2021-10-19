Трёхчасовой нуар с красивым мордобоем: что известно о новом "Бэтмене"

Известно, что Warner Bros. уже проводит тестовые показы "Бэтмена". Пользователь Твиттера под ником Vampire Anon, тоже известный сливами секретной информации о блокбастерах, написал о показах следующее:





Как и говорил Мэтт Ривз, фильм - чистой воды нуар, "почти трёхчасовая детективная история".

История начинается на Хэллоуин и длится неделю. Бэтмен ведёт журнал, куски из которого периодически зачитывает за кадром. Большую часть экранного времени Паттинсон в костюме Бэтмена.

Загадочник похож на Пилу. Например, на одну из жертв он надевает ошейник со взрывчаткой, открыть который можно, лишь правильно отгадав три загадки.





По словам "анонимного вампира", первых зрителей черновой версии "Бэтмена" фильм впечатлил. 14 октября он сообщил, ссылаясь на два источника, присутствовавших на показе, что предварительную версию фильма показывали "обычным"людям", а не поклонникам комиксов и фильмов DC. И эти "обычные" люди якобы устроили фильму стоячую овацию. Предположительно, именно из-за очень успешных тестовых показов студия Disney вчера сдвинула все свои релизы, запланированный на 2022-й, чтобы в марте не конкурировать с "Бэтменом".





