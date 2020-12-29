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Опять нечего смотреть, или Главные фильмы 2021 года

Опять нечего смотреть, или Главные фильмы 2021 года (12 фото + 17 видео)

Автор:
29 декабря 2020 14:09
Сообщество : Кино
Метки: Отряд самоубийц   дисней   дюна   кино   комиксы   марвел   матрица   премьеры   
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Если 2021-й возьмёт эстафетную палочку у 2020-го, то в кинотеатрах-то уж точно будет нечего смотреть. Но это ещё ерунда, страшно будет, если смотреть будет некому.

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Метки: Отряд самоубийц   дисней   дюна   кино   комиксы   марвел   матрица   премьеры   
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9  комментариев
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23k
MatveiVainrub Час назад
Жду Зою с нетерпением . Остальное "батва" !!!
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746
Dutch MatveiVainrub 46 минут назад
Только без туповатых алкошей-командиров, лоснящихся жиром злобных и фанатичных НКВДешникеов, секса на передовой, удалых суперменов из репрессированных и уголовников, культурно-вежливых и холёных фрицев, крестиков и исступлённо молящихся бойцов, а так же прочей, тому подобной галиматьи! Вся эта чёртова хрень нафиг в фильмах о Великой Отечественной не нужна. Она просто ОБРЫДЛА!
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842
Никита Сергеевич Минуту назад
Ефремов подкоп копнул и в фильме снялся?)
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10k
Максим 8 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
anatolis Полчаса назад
Чудо-женщина: 1984 эта какаха уже в сети есть, кому интересно вперёд...
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5k
vitenok 36 минут назад
"Охотники за привидениями" вроде должны быть ещё. Это то, что мы с детьми ждём. Сериал про корпорацию монстров, мультяшный. Российский сериал "Петя и волк", второй сезон.
Чудо-тёлку 1984 вчера скачал. Начало посмотрели, оставили на потом. Я обычно сам смотрю сначала, если что, вырезаю всякую голубятню или ковырялок, у меня цензура полная.
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4k
Wadim 43 минуты назад
Это что за два пенса на байке? :)) нет, этого не жду как и ничего остального из перечисленного

Это что за два пенса на байке? :)) нет, этого не жду как и ничего остального из перечисленного
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3k
Чиуауа 52 минуты назад
Кто смотрит весь этот шлак?
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3k
ваня панкин Час назад
много очередной мути...
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