Опять нечего смотреть, или Главные фильмы 2021 года

• "Чудо-женщина: 1984" с 14 января в кино, а на HBO Max уже доступен;

• Пиксаровский мультфильм"Душа" от Пита Доктера ("Корпорация монстров", "Вверх") в кино с 21 января, а на Disney+ уже можно посмотреть;

• "Морбиус" с Джаредом Лето с 18 марта;

• 25-я серия бондианы "Не время умирать" с 1 апреля;

• "Чернобыль" Козловского с 15 апреля;

• Ужастик Джона Красински с Эмили Блант и Киллианом Мёрфи"Тихое место 2" с 22 апреля;

• "Чёрная вдова", которую грозились выпустить на Disney+, но так и не выпустили, с 6 мая;

• Комедия про NPC с Райаном Рейнольдсом в главной роли "Герой" с 20 мая;

• Девятая серия киносаги про семейные ценности и машины "Форсаж 9" с 27 мая;

• Том Круз снова за штурвалом истребителя в "Топ Ган: Мэверик" c 8 июля;

• "Охотники за привидениями: Наследники", куда вернутся Билл Мюррей и Дэн Эйкройд, с 11 июня;

• Экранизация аттракциона из Диснейленда "Круиз по джунглям" с 29 июля;

• Кеннет Брана в образе Эркюля Пуаро с непривычно пышными усами в "Смерти на Ниле" с 17 сентября;

• "Дюна" Денни Вильнёва с 30 сентября;

• Первый заход Стивена Спилберга в жанр мюзикла ремейк "Вестсайдской истории" с 9 декабря.