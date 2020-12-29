Опять нечего смотреть, или Главные фильмы 2021 года

Давайте по традиции посмотрим, что нас ждёт на больших экранах в следующем году.
• "Чудо-женщина: 1984" с 14 января в кино, а на HBO Max уже доступен;
• Пиксаровский мультфильм"Душа" от Пита Доктера ("Корпорация монстров", "Вверх") в кино с 21 января, а на Disney+ уже можно посмотреть;
• "Морбиус" с Джаредом Лето с 18 марта;
• 25-я серия бондианы "Не время умирать" с 1 апреля;
• "Чернобыль" Козловского с 15 апреля;
• Ужастик Джона Красински с Эмили Блант и Киллианом Мёрфи"Тихое место 2" с 22 апреля;
• "Чёрная вдова", которую грозились выпустить на Disney+, но так и не выпустили, с 6 мая;
• Комедия про NPC с Райаном Рейнольдсом в главной роли "Герой" с 20 мая;
• Девятая серия киносаги про семейные ценности и машины "Форсаж 9" с 27 мая;
• Том Круз снова за штурвалом истребителя в "Топ Ган: Мэверик" c 8 июля;
• "Охотники за привидениями: Наследники", куда вернутся Билл Мюррей и Дэн Эйкройд, с 11 июня;
• Экранизация аттракциона из Диснейленда "Круиз по джунглям" с 29 июля;
• Кеннет Брана в образе Эркюля Пуаро с непривычно пышными усами в "Смерти на Ниле" с 17 сентября;
• "Дюна" Денни Вильнёва с 30 сентября;
• Первый заход Стивена Спилберга в жанр мюзикла ремейк "Вестсайдской истории" с 9 декабря.
Кинокомиксы
"King’s Man: Начало" с 11 марта
"Шан-Чи и легенда десяти колец" с 8 июля
"Отряд самоубийц: Миссия навылет" с 5 августа
"Веном: Да будет Карнаж" с октября
"Вечные" с 4 ноября
"Человек-паук 3" с 16 декабря
Disney/Pixar
"Райя и последний дракон" с 5 марта
Если бы не пандемия мультик вышел бы в ноябре 2020 года.
"Круэлла" с 27 мая
"Лука" с 17 июня
Encanto c 25 ноября
Блокбастеры
"Мортал Комбат" с 15 апреля
"Неизведанное: Удача Дрейка" с 15 июля
"Матрица 4" с 23 декабря
И другие...
"Никто" с 25 февраля
"Том и Джерри" с 25 февраля
"Гнев человеческий" с 4 марта
"Пила: Спираль" с 20 мая
"Космический джем: Новое поколение" с 15 июля
"Ая и ведьма" с 18 октября
"Хэллоуин убивает" с 21 октября
Русское
"Зоя" с 28 января
"Родные" с 11 февраля
"Конек-горбунок" с 18 февраля
"Майор Гром: Чумной Доктор" с 8 апреля
Какие премьеры 2021 года ждёте вы?
Источник:
- Опять нечего смотреть, или Главные кинопремьеры 2019 года
- Художник воссоздает постеры Marvel из подручных предметов
- 21 забавная деталь из фильмов Marvel
- Художник вдохновился комиксами и нарисовал "супергеройский" алфавит
- "Он создал вселенную": Голливуд скорбит по Стэну Ли
Понравилось41
Чудо-тёлку 1984 вчера скачал. Начало посмотрели, оставили на потом. Я обычно сам смотрю сначала, если что, вырезаю всякую голубятню или ковырялок, у меня цензура полная.