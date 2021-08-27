Билл Мюррей в роли Бэтмена и Джокер Дэвида Боуи: фильм, который мы не увидели

В 1984 году у Мюррея и режиссера Айвена Райтмана вышел грандиозный хит – «Охотники за привидениями». Но они могли поработать вместе еще за год до этого в другом проекте – «Бэтмене» по сценарию Тома Манкевича («Живи и дай умереть», «Супермен»).

Фильм был основан на идее продюсера Майкла Услана и должен был называться «Возвращение Бэтмена». Услан хотел противопоставить темного мстителя Уэйна образу из легкого и яркого телесериала 60-х, но ему было нелегко продвигать эту идею представителям студий, которым уже видели героя в исполнении Адама Уэста.

Услан, огромный фанат Бэтмена, рассказал CNN, как его разочаровал образ не-совсем-темного рыцаря на маленьком экране. Он поклялся, «как однажды поклялся Брюс Уэйн», «исключить из коллективного сознания мировой культуры следующие слова: "Бах! Вжик! Бац!"».