Билл Мюррей в роли Бэтмена и Джокер Дэвида Боуи: фильм, который мы не увидели

Билл Мюррей – звезда комедий и прекрасный характерный актер, но смог бы он вжиться в роль Бэтмена? Ответ на этот вопрос мы едва не получили в начале 1980-х годов. Задолго до того, как Майкл Китон впервые вошел в Бэт-пещеру, претендентом на роль Крестоносца в плаще был именно Билл Мюррей. Как это произошло, действительно ли Эдди Мерфи мог сыграть Робина, и как Зигги Стардаста едва не сменил Джокер – читайте дальше.
В 1984 году у Мюррея и режиссера Айвена Райтмана вышел грандиозный хит – «Охотники за привидениями». Но они могли поработать вместе еще за год до этого в другом проекте – «Бэтмене» по сценарию Тома Манкевича («Живи и дай умереть», «Супермен»).
Фильм был основан на идее продюсера Майкла Услана и должен был называться «Возвращение Бэтмена». Услан хотел противопоставить темного мстителя Уэйна образу из легкого и яркого телесериала 60-х, но ему было нелегко продвигать эту идею представителям студий, которым уже видели героя в исполнении Адама Уэста.
Услан, огромный фанат Бэтмена, рассказал CNN, как его разочаровал образ не-совсем-темного рыцаря на маленьком экране. Он поклялся, «как однажды поклялся Брюс Уэйн», «исключить из коллективного сознания мировой культуры следующие слова: "Бах! Вжик! Бац!"».
Фильм о Бэтмене в конечном итоге закрепился за Warner Bros. Услану приписывают то, что именно он задал фильму мрачное направление, благодаря чему и родилась классическая картина Тима Бертона. Примерно в это же время к проекту присоединился Айвен Райтман, и атмосфера фильма стала чуть светлее, поскольку Райтман славился постановкой комедий.
Он работал с Биллом Мюрреем над «Фрикадельками» (1979) и явно что-то разглядел в нем. Если этот кастинг кажется вам странным, достаточно вспомнить Майкла Китона: до «Бэтмена» актер также славился прежде всего тем, что заставлял людей смеяться.
Райтман хотел, чтобы еще одна восходящая звезда комедий сыграла Дика Грейсона/Робина. Как и Мюррей, Эдди Мерфи стал звездой благодаря «Субботнему вечеру в прямом эфире», затем он дебютировал в кино в комедийном триллере «48 часов» (1982). Однако нам было не суждено узнать, как выглядел бы актер в роли Робина. Персонаж дебютировал во франшизе только в 1995 году («Бэтмен навсегда»), и тогда его сыграл Крис О’Доннелл.
Еще более сенсационной была идея пригласить на роль главного антагониста Дэвида Боуи. С выходом «Aladdin Sane» он уже показал продюсерам, что способен быть клоуном, и его харизма рок-звезды определенно подходила к роли. Почему же мы так и не увидели его в фиолетовом костюме? Говорят, что сценарий переписали, и Райтман был недоволен. Была и другая проблема: потенциальные участники актерского состава отошли в мир иной. Дэвид Нивен и Уильям Холден – два актера из золотого века Голливуда, которые считались идеальными кандидатами на роли дворецкого Альфреда и комиссара Гордона. Холден скончался в 1981 году, Нивен два года спустя.
В конечном итоге проект превратился в тот блокбастер, который мы знаем и любим. Проектом занялся режиссер Тим Бертон, который прославился благодаря фильмам «Большое приключение Пи-Ви» (1985) и «Битлджус» (1988). Его необычная готическая чувствительность навсегда изменила представления публики о Крестоносце в плаще. Поскольку он уже работал с Майклом Китоном над «Битлджусом», Мюррей и другие остались за бортом. Но сценарист Сэм Хэм не спешил отказываться от одного потенциального актера.
Zimbio сообщает, что Хэм очень хотел, чтобы Дэвид Боуи играл Джокера. Согласно изданию, в «Бэтмене» Бертона «изображен манерный, очень шутливый Джокер, и Боуи это было бы по плечу, особенно танцевальный номер в музее». Режиссер при этом рассматривал на роль Джона Литгоу. Однако в итоге в историю вошел Джокер Джека Николсона.
Однако Боуи все же засветился в «Бэтмене», пусть только и на печатных страницах. Писатель Грант Моррисон («Бэтмен. Лечебница Аркхем. Дом скорби на скорбной земле» и другие) писал, что после пластических операций у Джокера появилось «новое лицо, новая личность по имени «Изможденный Белый Герцог Смерти» и разноцветные глаза».
Что же до Билла Мюррея, он, похоже, вообще был не в курсе потенциального контракта. В 2014 году во время интервью с Дэвидом Леттерманом актера попросили прокомментировать ситуацию, на что Мюррей сказал: «Я тоже слышал эту историю. Серьезно». Актер затем отметил, что он был бы «потрясающ» в этой роли.
Источник:
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