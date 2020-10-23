FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4504 поста • 998 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Как выглядели первые актеры-супергерои, перенесшие комиксы на экраны

Как выглядели первые актеры-супергерои, перенесшие комиксы на экраны (24 фото)

Автор:
23 октября 2020 14:04
Сообщество : Кино
Метки: актеры   история   кино   комиксы   первые   супергерои   
1571
24

Комиксы необычайно популярны и тогда, когда они только начали свое шествие по миру и сегодня, когда выпущено огромное количество фильмов, поражающих своими трюками и спецэффектами. Но кто был первым в ролях этих всесильных героев?

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   история   кино   комиксы   первые   супергерои   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
49k
pynh 2 часа назад
Я про подругу бэтмена тоже смотрел кино

Я про подругу бэтмена тоже смотрел кино
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
evenSeven 12 минут назад
Всегда было интересно как бы это выглядело в Болливуде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Flying Dutchmen. Полчаса назад
Если у страны нет настоящих супергероев, их приходится выдумывать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Jackson-Motor 42 минуты назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
куджо 53 минуты назад
Ну я не поклонник, мы на Морозко росли и на сказках, потом то конечно интересно было, по факту шляпа какая то, зачастую жуткая антисоветчина, зато суперская бизнес идея, реклама сувениры и прочее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Вновь открывшийся файл Час назад
Интересно, Бэтмэн трусы поверх колготок носит, как и мы - чтобы колготки не спадали? Может ещё прокладки поверх стелек?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Nikita Час назад
Бэтмен 1966 года веселый
пересматриваю время от времени
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32
WadDad Nikita Час назад
Вот такими и должны быть супер-герои. Органично смотрятся. И уровень подобающий. То что их сейчас делают с серьёзным видом только портит. Уровень этих героев именно в такой подаче: комичность, несерьёзность, мультяшность, наигранность. Это более соответствует жанру комикса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Несколько любопытных кинофактов, о которых вы могли и не знать Несколько любопытных кинофактов, о которых вы могли и не знать История нашего кино: 2000-е История нашего кино: 2000-е Николаса Кейджа - в Супермены! Николаса Кейджа - в Супермены! Фильмы с неожиданными сюжетными поворотами и непредсказуемым финалом Фильмы с неожиданными сюжетными поворотами и непредсказуемым финалом 10 фильмов с необычным взглядом на исторические события 10 фильмов с необычным взглядом на исторические события
CV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

41739



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Красотка-лицеистка помогла военкомату заманить 30 призывников
5
384
Красотка-лицеистка помогла военкомату заманить 30 призывников
Журнал, который втайне выписывает твой кот
9
16
Журнал, который втайне выписывает твой кот
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Юмор не для всех: календарь на 2021 год с какающими собаками
0
12
Юмор не для всех: календарь на 2021 год с какающими собаками
Как реализуется механизм утоления жажды у жирафов?
0
5
Как реализуется механизм утоления жажды у жирафов?
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото)
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#интересно#новости#шоу бизнес#дети#позитив#авария#дтп
#юмор#факты#россия#актеры#полиция#прикольные#картинки#автомир#девушки#задержание
#история#животные#кино#китай#разное#автомобили#коррупция#Instagram#дизайн#звезды

На что жалуетесь?

Вернуться