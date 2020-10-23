Как выглядели первые актеры-супергерои, перенесшие комиксы на экраны

Комиксы необычайно популярны и тогда, когда они только начали свое шествие по миру и сегодня, когда выпущено огромное количество фильмов, поражающих своими трюками и спецэффектами. Но кто был первым в ролях этих всесильных героев?
1966. США. Джокер и Женщина Кошка (Эрта Китт (Eartha Kitt) в первой экранизации комикса "Бэтмен
×
Первый актер в этой роли (классической трилогии, где человек-паук положительный герой) Хэммонд Николас
«Доктор Стрэндж» (англ. «Dr. Strange») — телевизионный фильм 1978 года. Актер Джон Питер Хутен
Фантастическая четверка, 1994 год
- Алекс Хайд-Вайт - Рид Ричардс / Мистер Фантастик - Ребекка Стааб - Сьюзан Шторм / Невидимая Леди - Джей Андервуд - Джонни Шторм / Человек-Факел
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Несколько любопытных кинофактов, о которых вы могли и не знать
- Николаса Кейджа - в Супермены!
- 10 фильмов с необычным взглядом на исторические события
- История нашего кино: 2000-е
- История нашего кино: 1970-е
39
Понравилось39
Новости партнёров
Загрузка...