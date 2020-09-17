Грустный комикс о жизни попугая в новой семье

Девушка не просто пытается выбить слезу из читателей, в своих комиксах она поднимает серьёзные темы, одной из которых является защита животных. Как бы странно это ни звучало, но Смерть в комиксах Jenny_Jinya положительный персонаж, который хотел бы помочь, но он должен делать свою работу.