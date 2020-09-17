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Грустный комикс о жизни попугая в новой семье

Грустный комикс о жизни попугая в новой семье (11 фото)

Автор:
17 сентября 2020 08:36
Сообщество : Комиксы
Метки: Jenny_Jinya   животные   комикс   комиксы   попугай   смерть   фото   
993
11
Рисующая грустные комиксы немецкая художница Jenny_Jinya порадовала пользователей сети новой трогательной работой. Сюжет нового комикса посвящен волнистому попугайчику и его жизни в новой семье.

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Метки: Jenny_Jinya   животные   комикс   комиксы   попугай   смерть   фото   
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
слабоумных существ, которые убивают и издеваются над животными ради забавы и самоудовлетворения, надо отправлять в печи...
каким же надо быть имбецилом в современном мире, чтобы не понимать всю ответственность, когда берешь домой какого-нибудь питомца?!
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9k
lon Полчаса назад
Взяли по объявлению самца Кореллы. Отдавали просто так. А то выпустим на улицу. Дикий, невоспитанный, песенки громко поет. И немолодой. Но вот, 3 года прошло, стал ходить по мне, немного привыкает.
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