Грустный комикс о жизни попугая в новой семье

Рисующая грустные комиксы немецкая художница Jenny_Jinya порадовала пользователей сети новой трогательной работой. Сюжет нового комикса посвящен волнистому попугайчику и его жизни в новой семье.
Девушка не просто пытается выбить слезу из читателей, в своих комиксах она поднимает серьёзные темы, одной из которых является защита животных. Как бы странно это ни звучало, но Смерть в комиксах Jenny_Jinya положительный персонаж, который хотел бы помочь, но он должен делать свою работу.
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каким же надо быть имбецилом в современном мире, чтобы не понимать всю ответственность, когда берешь домой какого-нибудь питомца?!