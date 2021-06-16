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Почему в России зрители недолюбливают американских супергероев, но всё же голосуют за них ногами

Почему в России зрители недолюбливают американских супергероев, но всё же голосуют за них ногами (4 фото + 2 гиф)

Автор:
16 июня 2021 11:00
Сообщество : Кино
Метки: dc comics   кино   комиксы   критика   марвел   супергерои   фильмы   
869
6
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Ненависть к супергероям DC Comics и Марвел в России является уже настоящим мейнстримом. О фильмах и играх, связанных с супергероями не принято говорить хорошо. Но на том же Кинопоиске фильмы о Супермене или Людях-Икс стабильно набирают рейтинг 6,5 и выше. Какой-то когнитивный диссонанс получается...

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Метки: dc comics   кино   комиксы   критика   марвел   супергерои   фильмы   
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4k
Денис Колосов Час назад
Ну кому то нравится высокоинтеллектуальное кино, комуто такая фигня про супергероев..
я хожу, смотрю, просто отвлечься, расслабится.. посмотрел и забыл.
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21k
SerGProS 10 минут назад
В 90-е на "видиках" столько реального треша пришлось пересмотреть поэтому современнное не такое уж и плохое.
Почему столько супергероев и суперзлодеев и когда это кончится?
Никогда. Это как сказки для детей или новелла для подростков. Не всегда с "суперами" все так просто и не всегда злодей погибает. Когда крошаться в труху стены и целые этажи небоскребов , то никому не приходит в голову мысль, что с этими этажами улетело на небо с сотню работников жителей и обслуживающего персонала.
Если рассматривать серии, скажем, того же раннего "Бэтмена" то это Новогодний капустник. Каждую серию новый актер в роли Бэтмена и новые злодеи из звезд голливуда.Под фильмы писалась хорошая музыка музыкантами на вроде Дэнни Эльфмана. Seal пел "Kiss by the roses", а U2 "Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me"
А вот в потугах сделать что-то серьезное со значимостью рождает максимум харизматичного и мудрого Джокера в исполнении Хит Леджера и психологические диллеммы типа "на каком пароме первым нажмут кнопку взрыва"
Настоящее же кино на тематику сверхчеловеков редко но встречается, на вроде "Хранители"(2009)
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7k
Vlad 12 минут назад
Потому-что вот наши герои:
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28k
Snork Snorkoff 13 минут назад
= Обесценивание жизни
Пожалуй, самый отвратительный пункт.=

Скорее наоборот. В каждой ситуации, в которой боевой офицер не задумываясь пожертвовал бы некоторым количеством гражданских, либо подчиненных, эти соплежуи начинают страдать моральными метаниями, и в результате ситуация усугубляется в геометрической прогрессии
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6k
B0n 21 минуту назад
Что за чушь?
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2k
MajorSubmariner Полчаса назад
Посмотрите ради прикола сериал "Пацаны". Кровавая пародийная хохма про ушлепков в рейтузах.
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4k
Иван Полчаса назад
Толи дело наши, скрепные герои. Например, Илья Муромец. Тоже в одно лицо народ руССкий защищал от супостатов всяких.
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13k
Агент Безопасной Национальности 54 минуты назад
"стабильно набирают рейтинг 6,5 и выше"
====================
Не знаю, как на Кинопоиске, но на ИВИ рейтинг 6,5 - это практически отрицательный. Т.е. видишь такой - можно даже не читать аннотацию и не смотреть трейлер.
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27k
Игорь 55 минут назад
Зачем так глубоко копать?! Народ тупо идёт в кино "на что-нибудь, что там идёт сейчас" пожрать попкорн и провести время.
Это во времена теплового лампового в кино ходили поглядеть интересный фильм на большом экране и с хорошим звуком.
Теперь это не актуально.
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77
ton Игорь 41 минуту назад
Недавно был в кино: так вот там рекламы марвеловских фильмов до середины 23!!! года
И они чуть ни по три фильма в год собираются выпускать

Понятно, что это не имеет ничего общего с кино, тем более, с искусством, но оно отлично продаётся, а значит, будет сниматься, пока окончательно не изживет себя, как любая поначалу кассовая франшиза; во только жаль, что успех комиксов затянулся…
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5k
Мистер Фикс Час назад
Супергерои тешат убогих пиндосов мыслью, что в случае чего, за них кто-то заступится

И пандемия это прекрасно показала. Никто не собирается спасать америку.
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203k
Барон Мюнхгаузен Час назад
Однажды ПОПЫТАЛСЯ посмотреть о Х-людях....
На этой попытке закончилось моё знакомство с супергероями.
Собственно, так и не начавшись.
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402
Будьте крепенькими и здоровенькими! Час назад
Голивуд - это уже наше ВСЁ
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13k
Booka1a Час назад
Но на том же Кинопоиске фильмы о Супермене или Людях-Икс стабильно набирают рейтинг 6,5 и выше.

но 6,5 - это балл невысокий. кроме того, заметь, этот балл выставили люди, скорее всего посмотревшие фильм. т.е. даже тем, кто эту жвачку смотрит, она не всегда нравится, что не может не радовать.
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2k
Максим Час назад
Делать выводы тоже надо уметь. Нельзя просто так огульно рассуждать, как делает автор сего опуса.
Конечно же комикс появился как развлечение для малограмотных детей рабочего класса США. И там изначально должен быть максимально простой сюжет, картинка и минимум диалогов, понятный даже самому необразованному человеку. Так что зрелищная экранизация при минимуме сюжета лишь логичное продолжение первых комиксов.
Но дальше фильм делит на два восприятия:
1. Обычный зритель как автор или я, мы не знаем ничего за пределами фильма или цикла фильмов. Воспринимаем лишь картинку.
2. "Гики" (не знаю уместно ли), они знают всю историю, которая осталась за кадром. Серии комиксов про некоторых героев существуют не одно десятилетие и там масса историй, развитий сюжета и раскрытие героев. Они оценивают иначе, уложился ли режиссер и сценарист в существующие каноны.

Так что, если простой зритель, надо воспринимать как картинку и не более того, понимая, что многое можно узнать лишь угробив свою личную жизнь... тьфу, Т9, лишь изучая картинки и пытаясь составить цельную историю.

Мне вот железный человек нравится первая часть. Бетмен тоже ничего. Но остальное я не очень понимаю.
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