Если же посмотреть на кассу, которую собирают фильмы, то становится понятно, что киностудии не остановятся. На Фишках был пост, посвящённый самым кассовым фильмам. Если посмотреть на десятку лучших, то 4 из 10 основаны на комиксах вселенных Marvel и DC. Таким образом мы подошли к главной проблеме супергероев.

Супергерои зарабатывают деньги, а не спасают мир

Устаёшь от того, что супергерои спасают мир от суперзлодеев всякий раз. Спустя 10 минут, ты знаешь заранее, чем закончится фильм. Редко в каком фильме есть интрига.



Уложиться в 120 минут



Порой возникает ощущение, что 20-минутный фильм специально растягивают на два часа, дабы сосед успел дожевать большое ведро попкорна и допить колу, купленную перед сеансом.