Ненависть к супергероям DC Comics и Марвел в России является уже настоящим мейнстримом. О фильмах и играх, связанных с супергероями не принято говорить хорошо. Но на том же Кинопоиске фильмы о Супермене или Людях-Икс стабильно набирают рейтинг 6,5 и выше. Какой-то когнитивный диссонанс получается...
Если же посмотреть на кассу, которую собирают фильмы, то становится понятно, что киностудии не остановятся. На Фишках был пост, посвящённый самым кассовым фильмам. Если посмотреть на десятку лучших, то 4 из 10 основаны на комиксах вселенных Marvel и DC. Таким образом мы подошли к главной проблеме супергероев.
Супергерои зарабатывают деньги, а не спасают мир
Устаёшь от того, что супергерои спасают мир от суперзлодеев всякий раз. Спустя 10 минут, ты знаешь заранее, чем закончится фильм. Редко в каком фильме есть интрига.
Уложиться в 120 минут
Порой возникает ощущение, что 20-минутный фильм специально растягивают на два часа, дабы сосед успел дожевать большое ведро попкорна и допить колу, купленную перед сеансом.
Бессмысленные диалоги
Эта проблема вытекает из прошлой. Диалоги в фильмах ничего не значат. Часть из них обесценена и несёт нулевую информацию, тогда как другая часть диалогов наполнена глупым пафосом.
Слабопроработанные герои
Да, все супергерои эффектны, красивы и сильно, но на этом всё. Вся их предыстория умещается в небольшой абзац.
Обесценивание жизни
Пожалуй, самый отвратительный пункт. Ради зрелищности злодеи крошат людей, а герои уничтожают злодеев (стоит оговориться, что не все). Выглядит это всё, мягко говоря, отвратительно. Пренебрежение к жизни становится правилом. У супергероев не возникает стресса или шока после убийства врагов. Они с лёгкостью могут забрать жизнь, ведь цель оправдывает средства. Интересно, у них всё нормально с психикой?
Бесконечный перезапуск франшиз
Википедия подсказывает, что только о Человеке-пауке вышло 16 фильмов. Шесть фильмов наснимали о Железном человеке. О Супермене вышло 14 фильмов.
Детские сюжеты
Злодеи меняются местами, смысл тот же (его просто нет), а герои продолжают заниматься привычным делом — красоваться.
Экшен вместо смысла
Компьютерная графика заменила сюжет, а постановочные схватки теперь вместо смысла.
У режиссёров на первое место выходят эффектные костюмы, красочные схватки и спецэффекты. Всё остальное вторично.
Прискорбно, что это отлично продаётся
Источник:
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я хожу, смотрю, просто отвлечься, расслабится.. посмотрел и забыл.
Времени не жалко?
Почему столько супергероев и суперзлодеев и когда это кончится?
Никогда. Это как сказки для детей или новелла для подростков. Не всегда с "суперами" все так просто и не всегда злодей погибает. Когда крошаться в труху стены и целые этажи небоскребов , то никому не приходит в голову мысль, что с этими этажами улетело на небо с сотню работников жителей и обслуживающего персонала.
Если рассматривать серии, скажем, того же раннего "Бэтмена" то это Новогодний капустник. Каждую серию новый актер в роли Бэтмена и новые злодеи из звезд голливуда.Под фильмы писалась хорошая музыка музыкантами на вроде Дэнни Эльфмана. Seal пел "Kiss by the roses", а U2 "Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me"
А вот в потугах сделать что-то серьезное со значимостью рождает максимум харизматичного и мудрого Джокера в исполнении Хит Леджера и психологические диллеммы типа "на каком пароме первым нажмут кнопку взрыва"
Настоящее же кино на тематику сверхчеловеков редко но встречается, на вроде "Хранители"(2009)
Пожалуй, самый отвратительный пункт.=
Скорее наоборот. В каждой ситуации, в которой боевой офицер не задумываясь пожертвовал бы некоторым количеством гражданских, либо подчиненных, эти соплежуи начинают страдать моральными метаниями, и в результате ситуация усугубляется в геометрической прогрессии
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Не знаю, как на Кинопоиске, но на ИВИ рейтинг 6,5 - это практически отрицательный. Т.е. видишь такой - можно даже не читать аннотацию и не смотреть трейлер.
Это во времена теплового лампового в кино ходили поглядеть интересный фильм на большом экране и с хорошим звуком.
Теперь это не актуально.
И они чуть ни по три фильма в год собираются выпускать
Понятно, что это не имеет ничего общего с кино, тем более, с искусством, но оно отлично продаётся, а значит, будет сниматься, пока окончательно не изживет себя, как любая поначалу кассовая франшиза; во только жаль, что успех комиксов затянулся…
И пандемия это прекрасно показала. Никто не собирается спасать америку.
На этой попытке закончилось моё знакомство с супергероями.
Собственно, так и не начавшись.
но 6,5 - это балл невысокий. кроме того, заметь, этот балл выставили люди, скорее всего посмотревшие фильм. т.е. даже тем, кто эту жвачку смотрит, она не всегда нравится, что не может не радовать.
Конечно же комикс появился как развлечение для малограмотных детей рабочего класса США. И там изначально должен быть максимально простой сюжет, картинка и минимум диалогов, понятный даже самому необразованному человеку. Так что зрелищная экранизация при минимуме сюжета лишь логичное продолжение первых комиксов.
Но дальше фильм делит на два восприятия:
1. Обычный зритель как автор или я, мы не знаем ничего за пределами фильма или цикла фильмов. Воспринимаем лишь картинку.
2. "Гики" (не знаю уместно ли), они знают всю историю, которая осталась за кадром. Серии комиксов про некоторых героев существуют не одно десятилетие и там масса историй, развитий сюжета и раскрытие героев. Они оценивают иначе, уложился ли режиссер и сценарист в существующие каноны.
Так что, если простой зритель, надо воспринимать как картинку и не более того, понимая, что многое можно узнать лишь угробив свою личную жизнь... тьфу, Т9, лишь изучая картинки и пытаясь составить цельную историю.
Мне вот железный человек нравится первая часть. Бетмен тоже ничего. Но остальное я не очень понимаю.