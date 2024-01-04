Интересные факты о фильме «Бэтмен возвращается»

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Кадры со съемок и любопытные факты о фильме «Бэтмен возвращается» режиссера Тима Бёртона. Актёрский состав пополнился Мишель Пфайффер, Кристофером Уокеном и Дэнни ДеВито.
- Не меньше половины территории Warner Bros. было занято декорациями Готэм-сити. Более того, декорации были мобильными и часто менялись между съёмочными днями. Из-за этого Мишель Пфайффер каждый день терялась по дороге на съёмки.
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- Стэн Уинстон рассказал, что однажды его команда собирала механических пингвинов после съёмочного дня и обнаружила, что один из живых пингвинов спит, прижавшись к механическому.
- Тим Бёртон чувствовал себя неуютно, наблюдая за тем, как Кристофер Уокен играет Макса Шрека. Режиссёр объяснял это так: "Этот человек пугает меня до смерти".
- В костюм летучей мыши было внесено несколько изменений, включая цветовую гамму и логотип на нагрудной пластине. По просьбе Майкла Китона в штаны была добавлена молния.
- Костюм был настолько тесен для Мишель Пфайффер, что она часто не слышала собственного голоса. Тиму Бёртону приходилось говорить ей, чтобы она понижала регистр голоса, потому что она часто выкрикивала диалог, а не просто произносила его.
- Ни Тим Бёртон, ни Майкл Китон не были заранее подписаны на участие в сиквеле. Бертон согласился снимать фильм только после того, как сценарий удовлетворил все его требования, а Китон — после сёрьезного повышения зарплаты (он получил за второй фильм $11 млн) и заверений Бёртона, что это будет самостоятельный фильм, а не прямое продолжение.
- За шесть месяцев съёмок Мишель Пфайффер сменила шестьдесят костюмов, стоимость каждого из которых составляла $1000.
- Для роли Женщины-кошки актриса в течение полугода по два часа в день тренировалась в зале кик-боксинга. Она также занималась йогой, поднятием тяжестей и каратэ. Кроме того, в течение трех месяцев она тренировалась с 12-футовым булатом. Пфайффер назвала эту роль одной из своих самых "сложных", а критики — одной из самых "культовых".
- На одной из фотографий в кабинете Макса Шрека он запечатлен с Арнольдом Шварценеггером, который впоследствии сыграл Мистера Фриза в фильме "Бэтмен и Робин".
- Армия Пингвина состояла из настоящих пингвинов, актёров в костюмах из стекловолокна, роботов-кукол, управляемых кукловодами, и компьютерной анимации.
- В целях сохранения секретности персонажа Дэнни ДеВито было запрещено рассказывать о гриме кому-либо за пределами съёмочной площадки, включая членов семьи. Однако после начала съемок в одной из бульварных газет появились фотографии актёра в образе.
- Несмотря на утечку информации, грим произвел желаемый эффект на зрителей и даже на коллег по съемочной площадке. "Никто не разговаривал с Дэнни на съемочной площадке, потому что он всех пугал", — сказал Тим Бертон.
- "Я не знаю, был ли это его обычный стиль работы, но был момент, когда он просто вжился в роль и стал полностью этим персонажем, который был абсолютно асоциальным, который слишком долго был не в своей тарелке. Дэнни на сто процентов погрузился в трансформацию".
- Финальный кадр фильма, в котором Женщина-кошка смотрит на сигнал Бэтмена был добавлен уже после окончания съёмок, всего за несколько недель до премьеры. Кадр пришлось снимать в выходной день с дублёром Мишель Пфайффер. Стоимость этого единственного кадра составила $250 000.
- В третьей части, которую планировал сделать Бёртон, Пингвин должен был появиться вновь как галлюцинация, вызванная газом страха, который выпускал Пугало.
- Тим Бёртон назвал "Убийственную шутку" Алана Мура своим любимым комиксом о Бэтмене. В этой истории Джокер нанимает группу артистов сайдшоу для выполнения своих злых замыслов. В фильме "Бэтмен возвращается" есть отсылка к этому комиксу. В ней Шрек, очнувшись после похищения, обнаруживает себя в окружении циркачей — точно также, как комиссар Гордон (в комиксе), очнувшись, попадает в столь же кошмарную ситуацию.
- После выхода фильма Тим Бёртон вел переговоры о третьей части, но на студии Warner Bros. режиссёра посчитали "слишком мрачным и странным" и заменили его Джоэлом Шумахером.
- В фильме присутствуют многочисленные отсылки к культуре Веймарской республики, существовавшей в Германии с 1919 по 1933 год. Наряд и внешность Пингвина основаны на образе заглавного персонажа фильма "Кабинет доктора Калигари", большая часть декораций этого фильма навеяна тем же фильмом. Злодей назван в честь Макса Шрека — в честь актёра, известного по фильму ужасов "Носферату: Симфония ужаса". Шрек предлагает Пингвину устроить "поджог Рейхстага" — террористический акт, который нацистская партия использовала в качестве предлога для захвата власти и роспуска Веймарской республики.
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То есть до этого никто из костюмеров не догадался?