«Меня отстранили из-за слов о русиче и генетике»: спортивный комментатор объяснил, почему больше не работает на играх БРИКС в Казани

Он похвалил атлетичную форму нашего самбиста и вот чем это закончилось.
Вчера Владимир Иваницкий комментировал соревнования по борьбе на играх БРИКС. И, радуясь победе нашего атлета, произнёс:
Красивый атлет, посмотрите какой. Вот идёт представитель русов. Жених настоящий. 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны: у нас должна быть хорошая генетика.
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После этого начался ад. На комментатора налетели со всех сторон и обвинил во всех смертных грехах. А гендиректор «Матч ТВ» Александр Тащин заявил, что Иваницкий не их сотрудник, а привлечённый специалист. И теперь он отстранён от работы.
К сожалению, несмотря на огромный опыт, Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей в рамках работы на Играх БРИКС - соревновании, в котором мы, как федеральный спортивный канал, вкладываем огромное количество финансовых, технических и творческих средств. Принято решение отстранить Владимира от дальнейшей работы на Играх БРИКС.
Спортсмен, которого нахваливал Иваницкий - это Кирилл Князьков. Позже он сказал журналистам, что ему не понравилась такая презентация:
Данный комментарий воспринял негативно. У меня есть девушка.
Подключилась к вопросу и депутат Госдумы Татьяна Буцкая:
После таких комментариев невольно задумываешься о том, кто же работает на федеральном ТВ. Уверена, что это проявление непрофессионализма!
Хочется поблагодарить руководство телеканала, которое оперативно отреагировало на ситуацию и отстранило от работы данного комментатора. Теперь наши ребята, которые болеют за своих кумиров, не столкнутся с беспричинным оскорблением женщин.
Зато на сторону комментатора встал другой парламентарий - небезызвестный Виталий Милонов:
Ну серьёзно, верните парня в эфир. Настоящий пример для других молодых людей - не вейпокур какой-то либерально-радужный.
И журналист Владимир Соловьёв:
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Сам же Иваницкий уверен, что случилось всё вовсе не из-за «шмар».
Мне один комментатор, мой знакомый, сказал мудрую вещь. Он уверен, что меня отстранили не из-за «шмар», а из-за «русича». Из-за моих слов о генетике. И я думаю, он прав. Я это сейчас понимаю. Но я также понимаю, что любое падение - это точка отталкивания. Мне был послан знак свыше, теперь мне нужно оттолкнуться.
И подтвердил, что отстранение бессрочное. Вернётся ли в эфир - пока не знает.
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"Журналист Владимир Соловьев" звучит как "непорочная проститутка".
да и вообще мне от таких мыслейц когда говорят про "скрещивание" людей и за "чистые гены" сразу на ум гитлеровская братия приходит - у них тоже были идеи чистоты генетики
Это вот уровень современной спортивной журналистики?
И Иваницкий еще возмущается?
Ну спорол ерунду в эфире, так еще и отказ идти. Ну-ну.
или как "мер" столицы сверхдержавы со своими подчинёнеыми общается.
или известных "артистов эстрады" на сцене.
какое "современное", такая и "журналистика".