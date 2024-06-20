«Меня отстранили из-за слов о русиче и генетике»: спортивный комментатор объяснил, почему больше не работает на играх БРИКС в Казани

После этого начался ад. На комментатора налетели со всех сторон и обвинил во всех смертных грехах. А гендиректор «Матч ТВ» Александр Тащин заявил, что Иваницкий не их сотрудник, а привлечённый специалист. И теперь он отстранён от работы.

К сожалению, несмотря на огромный опыт, Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей в рамках работы на Играх БРИКС - соревновании, в котором мы, как федеральный спортивный канал, вкладываем огромное количество финансовых, технических и творческих средств. Принято решение отстранить Владимира от дальнейшей работы на Играх БРИКС.

Спортсмен, которого нахваливал Иваницкий - это Кирилл Князьков. Позже он сказал журналистам, что ему не понравилась такая презентация:

Данный комментарий воспринял негативно. У меня есть девушка.

Подключилась к вопросу и депутат Госдумы Татьяна Буцкая: