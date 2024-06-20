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«Меня отстранили из-за слов о русиче и генетике»: спортивный комментатор объяснил, почему больше не работает на играх БРИКС в Казани

«Меня отстранили из-за слов о русиче и генетике»: спортивный комментатор объяснил, почему больше не работает на играх БРИКС в Казани

Автор:
20 июня 2024 17:13
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Владимир Иваницкий   журналист   комментатор   отстранение   самбист   
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Он похвалил атлетичную форму нашего самбиста и вот чем это закончилось.

Вчера Владимир Иваницкий комментировал соревнования по борьбе на играх БРИКС. И, радуясь победе нашего атлета, произнёс:

Красивый атлет, посмотрите какой. Вот идёт представитель русов. Жених настоящий. 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны: у нас должна быть хорошая генетика.

После этого начался ад. На комментатора налетели со всех сторон и обвинил во всех смертных грехах. А гендиректор «Матч ТВ» Александр Тащин заявил, что Иваницкий не их сотрудник, а привлечённый специалист. И теперь он отстранён от работы.

К сожалению, несмотря на огромный опыт, Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей в рамках работы на Играх БРИКС - соревновании, в котором мы, как федеральный спортивный канал, вкладываем огромное количество финансовых, технических и творческих средств. Принято решение отстранить Владимира от дальнейшей работы на Играх БРИКС.

Спортсмен, которого нахваливал Иваницкий - это Кирилл Князьков. Позже он сказал журналистам, что ему не понравилась такая презентация:

Данный комментарий воспринял негативно. У меня есть девушка.

Подключилась к вопросу и депутат Госдумы Татьяна Буцкая:

После таких комментариев невольно задумываешься о том, кто же работает на федеральном ТВ. Уверена, что это проявление непрофессионализма!

Хочется поблагодарить руководство телеканала, которое оперативно отреагировало на ситуацию и отстранило от работы данного комментатора. Теперь наши ребята, которые болеют за своих кумиров, не столкнутся с беспричинным оскорблением женщин.

Зато на сторону комментатора встал другой парламентарий - небезызвестный Виталий Милонов:

Ну серьёзно, верните парня в эфир. Настоящий пример для других молодых людей - не вейпокур какой-то либерально-радужный.

И журналист Владимир Соловьёв:

Сам же Иваницкий уверен, что случилось всё вовсе не из-за «шмар».

Мне один комментатор, мой знакомый, сказал мудрую вещь. Он уверен, что меня отстранили не из-за «шмар», а из-за «русича». Из-за моих слов о генетике. И я думаю, он прав. Я это сейчас понимаю. Но я также понимаю, что любое падение - это точка отталкивания. Мне был послан знак свыше, теперь мне нужно оттолкнуться.

И подтвердил, что отстранение бессрочное. Вернётся ли в эфир - пока не знает.

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Метки: Видео   Владимир Иваницкий   журналист   комментатор   отстранение   самбист   
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10  комментариев
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32k
Serg2001 43 минуты назад
С трудом представляю, чтобы в советском эфире прозвучало слово "шмара" или ему подобное. А если точнее, то вообще не представляю. К сожалению, общий уровень журналистики сильно просел. Делать намёки на некую национальную подоплёку это попытка с негодными средствами. За лексиконом просто нужно следить и понимать где и какие слова уместны, а где нет. Если конечно ты действительно профессионал.
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12
Risting Serg2001 Полчаса назад
за шмару - минус, а русича - плюс! нужно гордится своим происхождением
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43k
Сергей 20 секунд назад
Свободу (юрию деточкину), вернее ОТСТАНЬТЕ от Владимира Иваницкого!
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28k
Sheir Полчаса назад
" И журналист Владимир Соловьев его поддержал...."
"Журналист Владимир Соловьев" звучит как "непорочная проститутка".
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14k
Copycat Полчаса назад
Ну типа да, это очень не профессионально, можно было ту же мысль выразить не так грубо

да и вообще мне от таких мыслейц когда говорят про "скрещивание" людей и за "чистые гены" сразу на ум гитлеровская братия приходит - у них тоже были идеи чистоты генетики
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37k
БамбарбияКиргуду 39 минут назад
Допи---лся.За базаром не следил,вот и результат.
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35k
Ego sum qui sum 39 минут назад
я тоже считаю что это непрофессионально, комментаторы должны следить за речью, а не говорить все что вздумается
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7k
satra 53 минуты назад
" Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны: у нас должна быть хорошая генетика."

Это вот уровень современной спортивной журналистики?
И Иваницкий еще возмущается?

Ну спорол ерунду в эфире, так еще и отказ идти. Ну-ну.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3021 пост (2974 в горячем)

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