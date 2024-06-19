"Должна быть хорошая генетика": спортивный комментатор призвал девушек лёгкого поведения не зариться на красавца-самбиста Князькова

У Иваницкого перед отстранением успели взять комментарий несколько изданий. Всем он ответил практически одинаково — пояснил, что подразумевает под словом "шмара", о сказанном не сожалеет, а для прямого эфира, в котором может случиться, что угодно, это не самый страшный грех.



"Это вот недостойные такого парня. Это тётки, которые вешаются на хороших парней, а сами там настоящие шмары.



Я удивлён такому интересу. Во-первых, это прямой эфир. В прямом эфире всё, что угодно может быть. Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю. Что там, шмары обиделись, что ли?" — сказал Иваницкий журналисту издания "Подъём".