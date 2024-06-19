"Должна быть хорошая генетика": спортивный комментатор призвал девушек лёгкого поведения не зариться на красавца-самбиста Князькова

Хороший комментатор и игры интересные.
Комментатор игр БРИКС в Казани Владимир Иваницкий выдал в прямом эфире потрясающую тираду, достойную лучшего выпуска телепрограммы "Давай поженимся". Он выступил в роли свахи, сопроводив выход российского самбиста Кирилла Князькова словами о его привлекательности, и призвал девушек обратить внимание на завидного жениха. Но при этом добавил, что "всякие шмары нам не нужны", потому что "нам нужна хорошая генетика".
"Красивый атлет, посмотрите какой. Жених настоящий. 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идёт представитель русов", — заявил Иваницкий в прямом эфире.
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Во время написания поста стало известно, что комментатора от работы отстранили. В 18 часов он должен был снова комментировать борьбу, но начальство объявило об отстранении. С его решением комментатор не согласен, заявив, что не поменяет своего мнения — российскому атлету "шмара" точно не нужна.
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У Иваницкого перед отстранением успели взять комментарий несколько изданий. Всем он ответил практически одинаково — пояснил, что подразумевает под словом "шмара", о сказанном не сожалеет, а для прямого эфира, в котором может случиться, что угодно, это не самый страшный грех.
"Это вот недостойные такого парня. Это тётки, которые вешаются на хороших парней, а сами там настоящие шмары.
Я удивлён такому интересу. Во-первых, это прямой эфир. В прямом эфире всё, что угодно может быть. Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю. Что там, шмары обиделись, что ли?" — сказал Иваницкий журналисту издания "Подъём".
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Александр Тащин уже выступил с заявлением об отстранении Иваницкого от работы из-за грубого и некорректного высказывания.
"По телеграм-каналам распространяется фрагмент видео с соревнований по самбо на Играх БРИКС, в котором комментатор Владимир Иваницкий допустил грубое и некорректное высказывание. Владимир не является штатным сотрудником нашего субхолдинга и привлекается на соревнования по единоборствам.
К сожалению, несмотря на огромный опыт, Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей в рамках работы на Играх БРИКС — соревновании, в котором мы, как федеральный спортивный канал, вкладываем огромное количество финансовых, технических и творческих средств. Принято решение отстранить Владимира от дальнейшей работы на Играх БРИКС", — заявил Тащин.
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