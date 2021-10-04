Терри Фокс: «когда-нибудь боль должна сдаться»

А все потому, что парень не сдавался и посвятил свою жизнь до самого конца людям.





Терри родился в Виннипеге, Манитоба, в 1958 году. С детства парень увлекся спортом, играл в регби, футбол, бейсбол. Но в школе его полностью захватил баскетбол, хотя рост у парня был всего 5 футов. Тренер видел в нем бегуна на дальние дистанции, но Фокс бегал лишь для того, чтобы не расстраивать тренера, а сам рвался к мячу и корзине.



В 8 классе он провел всего лишь 1 минуту на площадке за соревновательный сезон, в 9 - стал постоянным игроком, а в 10 - уже вошел в стартовую пятерку игроков. В 12 классе Терри Фокс был назван спортсменом года в своей школе.



Но в 1977 году парень попал в аварию, которая закончилась переломом ноги, от чего он быстро восстановился и вернулся к тренировкам и соревнованиям. Через несколько месяцев боль в колене вернулась и пришлось обратиться к врачу. Тогда Терри поставили страшный диагноз - остеосаркома. Врачи предложили кардинальное лечение - ампутация ноги выше колена и последующий курс химиотерапии.



После операции Фокс начал ходить на протезе уже через 3 недели. Он проходил курс "химии", когда получил предложение от Ассоциации инвалидного спорта Канады войти в команду баскетболистов на инвалидных колясках и принял его. Всего через 2 месяца он вошел в основной состав команды и принял участие в национальном чемпионате, который они трижды выиграли.



В больнице Терри видел множество пациентов с самой разной реакцией на болезнь. Он решил посвятить свою жизнь борьбе с раком, собрать как можно больше средств, которые пошли бы на исследования. И почти на год ушел в тренировки - учился бегать на протезе.



Терри Фокс решил собрать 24 млн долларов, по 1 доллару с каждого гражданина Канады на тот момент. А для этого он устроил "Марафон Надежды" - решил пробегать в среднем по 42 км в день и преодолеть расстояние от Атлантического до Тихого океана через всю Канаду.



Фоксу удалось преодолеть 5 373 км за 143 дня. Каждый день он проходил через боль, но с надеждой отправлялся в путь дальше. Но 1 сентября 1980 года сильнейший кашель и боль в груди заставили обратиться к врачам. оказалось, что рак вернулся, теперь уже в легкие. Через 10 месяцев, не дожив до своего 23-го дня рождения, Терри скончался в больнице рядом с семьей.



Во время марафоне и после смерти Терри Фокс был удостоен множества наград. Но самой главной стало то, что Фонд терри Фокса сегодня насчитывает более 360 млн долларов. Более 650 млн долларов были направлены на исследования остеосаркомы, что позволило повысить показатель излечения до 70-80%, а также дало надежду и стимул ядл борьбы для многих других пациентов.