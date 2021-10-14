Канадский блогер показал, как достичь хорошей формы без спортзала и диет

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Оказывается, для этого достаточно воспользоваться давно забытым в детстве инвентарем. А еще уделять занятиям 30 минут в день - в несколько раз меньше времени, которое обычные люди проводят в соцсетях.
Два брата из Канады - Сэм и Брэндан - регулярно тестируют на себе разнообразные приемы, помогающие улучшить физическую форму. На своем Ютуб-канале в одном из выпусков Кэм рассказал о том, как изменилось его тело через месяц каждодневных занятий со скакалкой.
Каждое занятие длилось 30 минут в день. Перед началом эксперимента блогер выяснил, что его вес вместе со скакалкой 68 кг, а объём жира в теле - 16,3%.
Первая минута занятий
Оказалось, что детская забава во взрослом возрасте не так и легка. Прыжки поначалу были довольно бодрыми, однако заряда энергии парня хватило лишь на одну минуту, а впереди по плану оставалось ещё целых 29!
Эти первые полчаса дались Сэму очень сложно. Да и в последующие несколько дней прыгать было крайне тяжко. Парень старался растягивать интервалы, давал себе отдохнуть - в результате 30--минутная тренировка выматывала его так, будто он весь день занимался тяжкой физической работой.
Эти первые полчаса дались Сэму очень сложно. Да и в последующие несколько дней прыгать было крайне тяжко. Парень старался растягивать интервалы, давал себе отдохнуть - в результате 30--минутная тренировка выматывала его так, будто он весь день занимался тяжкой физической работой.
Отработка техники
Чтобы облегчить занятия, Сэм стал читать о технике прыжка. Оказалось, что в этом деле есть немало тонкостей. В частности, нельзя приземляться на пятки, а касаться земли и отталкиваться от нее стоит только носками ног. Кроме этого, во время прыжка важно правильно держать корпус: спина должна быть прямой, а колени - чуть согнутыми.
Помимо этого, Сэм вывел для себя правило: смотреть вперед себя, а не под ноги. Это позволяло ему лучше концентрироваться. Чтобы не отвлекаться, можно установить перед собой телефон с камерой или тренироваться перед зеркалом - это поможет следить за осанкой и не нарушать технику прыжка.
Помимо этого, Сэм вывел для себя правило: смотреть вперед себя, а не под ноги. Это позволяло ему лучше концентрироваться. Чтобы не отвлекаться, можно установить перед собой телефон с камерой или тренироваться перед зеркалом - это поможет следить за осанкой и не нарушать технику прыжка.
Кроме этого, до и после тренировки необходимо разогреть мышцы и сделать растяжку. Довольно быстро эти упражнения станут привычными и помогут подготовиться к прыжкам и восстановиться после них.
Чем больше Сэм тренировался, тем проще давались ему тренировки. К середине месяца он занимался с удовольствием, и вдруг понял, что пора повысить нагрузку. Тогда он стал прыгать с утяжеленной скакалкой.
Спустя месяц пришло время подвести итог. И хотя потеря в весе составила лишь один килограмм, Сэм обрел пресс и избавился от "бочков". Кроме этого, подкачались руки, да и в целом он стал ощущать себя более здоровым и выносливым.
Чем больше Сэм тренировался, тем проще давались ему тренировки. К середине месяца он занимался с удовольствием, и вдруг понял, что пора повысить нагрузку. Тогда он стал прыгать с утяжеленной скакалкой.
Спустя месяц пришло время подвести итог. И хотя потеря в весе составила лишь один килограмм, Сэм обрел пресс и избавился от "бочков". Кроме этого, подкачались руки, да и в целом он стал ощущать себя более здоровым и выносливым.
На своем примере Сэм доказал, что для обретения хорошей физической формы нет нужды в дорогостоящем оборудовании или походах в фитнес-клуб. Все, что вам нужно - это скакалка и нормальная обувь. А еще 30 минут в день.
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Метки: Физкультура видео пресс скакалка спорт
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И отжиматься и качать пресс. И ходить в спорт зал. И даже не жрать.
Все хотят никуя не делать и похудеть.
4-5 минут и уже полностью разогретый.
1. Встаньте прямо, сделайте грустное лицо, "распустите" живот, сфотографируйтесь.
2. Встаньте полубоком, вдохните поглубже, "подтяните" живот и плечи, улыбайся mazafaker©, сфотографируйтесь.
3. Расскажите в интернетах как чудесно вы похудели всего за месяц. Profit
Ну, а если ходите похудеть, ходите в спортзал, перестаньте жрать фастфуд, майонез и пиво. И главное, не вздумайте прыгать на скакалке в квартире - чревато переломом ног.
Жизнь не должна быть путешествием к гробу с намерением прибыть к нему в добром здравии. Доктор медицинских наук Пауло Убиратан работает главврачом больницы в Пуэрто Алегре в Бразилии. Ниже приведён фрагмент интервью, взятого у него местным телевидением. Источник: i0.wp.com Вопрос: Упражнения для сердечно-сосудистой системы продлевают жизнь, правда ли это? Ответ: Сердце создано для выполнения определённого количества сокращений. Не растрачивайте их на упражнения. Ваш период жизни истечёт независимо от способа использования сердечных сокращений. Это всё равно что говорить, будто вы можете продлить жизнь своему автомобилю, гоняя его на повышенной скорости. Хотите жить дольше? Спите сиесту. В: Следует ли прекратить потребление красного мяса и употреблять больше фруктов и растительной пищи? О: Нужно понять стратегию эффективности в питании. Что едят коровы? Траву и кукурузу. Что это такое? Растительная пища. Таким образом шмат говядины наиболее эффективный способ поместить растительную пищу в ваш организм. Желаете есть злаковые? Кушайте курицу. В: Следует ли уменьшить потребление алкоголя? О: Ни в коей мере. Вино изготавливается из ягод. Бренди это дистиллированное вино, что означает, что из ягод удалена жидкость, благодаря чему вы извлечёте из них большую пользу. Пиво же производится из злаков. Не ограничивайте его потребление чрезмерно. В: Каковы преимущества регулярных физических упражнений? О: Моя философия такова: если у вас ничего не болит, ничего не делайте. Вы в порядке. В: Жареное вредно? О: В наше время еда жарится на масле растительного происхождения и насыщается им. Как может быть вредна дополнительная растительная пища? В: Как спортзал помогает уменьшить избыточный вес? О: Абсолютно никак. Единственное, к чему приводят упражнения для мускула это к увеличению размера данного мускула. В: Шоколад наносит вред? О: Это какао. Еще один представитель растительной пищи. Хороший продукт питания для счастья. Жизнь не должна быть путешествием к гробу с намерением прибыть к нему в добром здравии, с привлекательным и хорошо сохранившимся телом. Лучше всего начать путь с пивом в одной руке и бутербродом в другой и закончить его после многочисленных занятий сексом, с полностью уставшим, использованным телом, крича: оно того стоило, какое прекрасное путешествие! В: Что Вы можете ещё посоветовать? О: Если бы постоянная ходьба была полезна, почтальоны были бы бессмертны. Касатки всю жизнь плавают, едят рыбу и пьют воду, и несмотря на это они толстые. Зайцы бегают и прыгают без остановки, но живут не более 15 лет. Черепахи не бегают и ничего не делают, однако живут 450 лет. Пауло Убиратан красавчик!
Как правило, самое тяжелое - заставлять себя регулярно тренироваться первый месяц. Дальше самой пойдёт.
Но поверь мне- мне реально удивительно, как такие ничтожные изменения в теле -как отсутствие жира на ж.о.п.е, людей приводят в восторг и гордость)))
Взял лопату в руки и кааак пошёл долбить мерзлую землю на газонах на глазах изумлённых работников ЖЭКа.
Хоть немного мозги включать надо.
Регулярные тренировки и уменьшение каллоража. Расходовать больше каллорий, чем потребляешь. А что ешь и как занимаешься в конечном итоге уже вторично. Самоконтроль и желание. Никаких секретов.
А также понимание, что подобная схема должны быть навсегда, а не временно, чтобы похудеть. Иначе все вернется втройне.
Например, после работы пешком до дома, а не транспортом. Или быстрым шагом. Или встать на час раньше и пробежать вокруг дома 2-3 раза за полчаса.
Вариантов масса, при наличии желания.
У меня 12 часов смены за операционным столом, двое детей и ничего, 5 раз в неделю один час я нахожу без проблем.