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Канадский блогер показал, как достичь хорошей формы без спортзала и диет

Канадский блогер показал, как достичь хорошей формы без спортзала и диет (5 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2021 12:27
Сообщество : Спорт
Метки: Физкультура   видео   пресс   скакалка   спорт   
2298
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Оказывается, для этого достаточно воспользоваться давно забытым в детстве инвентарем. А еще уделять занятиям 30 минут в день - в несколько раз меньше времени, которое обычные люди проводят в соцсетях.

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Метки: Физкультура   видео   пресс   скакалка   спорт   
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2k
Sergius SPb Час назад
Это всем известно про скакалку. Просто скакать впадлу. Так же как и бегать.
И отжиматься и качать пресс. И ходить в спорт зал. И даже не жрать.
Все хотят никуя не делать и похудеть.
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−53
* 3 минуты назад
скакалка хороша,когда коленные суставы в порядке и с голеностопом всё норм и перевес не зашкаливает,чтобы позвоночник не уделать...но это же ещё надо заняться
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10k
Авакум 4 минуты назад
Скажу из собственного опыта, что даже скакалка необязательна. Я делаю практически такое же упражнение, но только без скакалки.
4-5 минут и уже полностью разогретый.
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10k
Karelian 8 минут назад
68 кг? Пусть наденет рюкзак весов килограммов 40 (будет со мной одного веса) и попрыгает полчаса. Я посмотрю, что станется с его суставами.
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1k
drTNT 11 минут назад
Как добиться таких же результатов как Сэм?!
1. Встаньте прямо, сделайте грустное лицо, "распустите" живот, сфотографируйтесь.
2. Встаньте полубоком, вдохните поглубже, "подтяните" живот и плечи, улыбайся mazafaker©, сфотографируйтесь.
3. Расскажите в интернетах как чудесно вы похудели всего за месяц. Profit

Ну, а если ходите похудеть, ходите в спортзал, перестаньте жрать фастфуд, майонез и пиво. И главное, не вздумайте прыгать на скакалке в квартире - чревато переломом ног.
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14k
Hairy. 22 минуты назад
Всё это ерунда, вот хорошая старая статья, была несколько лет назад на фишках:

Жизнь не должна быть путешествием к гробу с намерением прибыть к нему в добром здравии. Доктор медицинских наук Пауло Убиратан работает главврачом больницы в Пуэрто Алегре в Бразилии. Ниже приведён фрагмент интервью, взятого у него местным телевидением. Источник: i0.wp.com Вопрос: Упражнения для сердечно-сосудистой системы продлевают жизнь, правда ли это? Ответ: Сердце создано для выполнения определённого количества сокращений. Не растрачивайте их на упражнения. Ваш период жизни истечёт независимо от способа использования сердечных сокращений. Это всё равно что говорить, будто вы можете продлить жизнь своему автомобилю, гоняя его на повышенной скорости. Хотите жить дольше? Спите сиесту. В: Следует ли прекратить потребление красного мяса и употреблять больше фруктов и растительной пищи? О: Нужно понять стратегию эффективности в питании. Что едят коровы? Траву и кукурузу. Что это такое? Растительная пища. Таким образом шмат говядины наиболее эффективный способ поместить растительную пищу в ваш организм. Желаете есть злаковые? Кушайте курицу. В: Следует ли уменьшить потребление алкоголя? О: Ни в коей мере. Вино изготавливается из ягод. Бренди это дистиллированное вино, что означает, что из ягод удалена жидкость, благодаря чему вы извлечёте из них большую пользу. Пиво же производится из злаков. Не ограничивайте его потребление чрезмерно. В: Каковы преимущества регулярных физических упражнений? О: Моя философия такова: если у вас ничего не болит, ничего не делайте. Вы в порядке. В: Жареное вредно? О: В наше время еда жарится на масле растительного происхождения и насыщается им. Как может быть вредна дополнительная растительная пища? В: Как спортзал помогает уменьшить избыточный вес? О: Абсолютно никак. Единственное, к чему приводят упражнения для мускула это к увеличению размера данного мускула. В: Шоколад наносит вред? О: Это какао. Еще один представитель растительной пищи. Хороший продукт питания для счастья. Жизнь не должна быть путешествием к гробу с намерением прибыть к нему в добром здравии, с привлекательным и хорошо сохранившимся телом. Лучше всего начать путь с пивом в одной руке и бутербродом в другой и закончить его после многочисленных занятий сексом, с полностью уставшим, использованным телом, крича: оно того стоило, какое прекрасное путешествие! В: Что Вы можете ещё посоветовать? О: Если бы постоянная ходьба была полезна, почтальоны были бы бессмертны. Касатки всю жизнь плавают, едят рыбу и пьют воду, и несмотря на это они толстые. Зайцы бегают и прыгают без остановки, но живут не более 15 лет. Черепахи не бегают и ничего не делают, однако живут 450 лет. Пауло Убиратан красавчик!
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2k
Nyash 24 минуты назад
очередные изобретатели велосипеда.
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7k
Мистер Фикс Полчаса назад
Живот втянул - и ты красавчик
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735
Миша Полчаса назад
Кусок сала. Прогулки по парку 10 км в день. Пиво, ужинать после 18, и хватать куски ночью - не давать.
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56
Критерий Коши 38 минут назад
Скакалка хорошо. Ещё есть бёрпи - вообще не надо инвентаря, а пользы вагон. И ещё куча упражнений со своим весом. Нужна только воля, всё остальное приложится.
Как правило, самое тяжелое - заставлять себя регулярно тренироваться первый месяц. Дальше самой пойдёт.
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2k
Мефодий 55 минут назад
ребят, если вы весите от 90 кг и возрастом за 40 - вам даже бег противопоказан, не то что скакалка. Хрящевая, ска, ткань - она имеет определенный предел прочности. деградирует быстро, а хондропротекторы почти не усваиваются. Например жирный хаш или холодец полезнее для колен, чем пилюли с хондроксидом - но тогда хрен похудеешь )))
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616
Ольга Час назад
Не такая это простая штука. Парень начинал с одной минуты, а потом постепенно увеличивал время.
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2k
Евгений Кондратьев Час назад
Хосспади!Да такая форма у меня была лет в 16. Это каким надо быть тюленем, чтоб выставлять это как достижение.... Да,можно еще ж.о.п.у от дивани оторвать, прикинь! И даже гантели не запрещено дома иметь. Пздц короче
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39k
dima423 Час назад
я на работе скачу на скакалке, в кабинете, и отжимаюсь)
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4k
RRK Час назад
Можно и без скакалки обойтись. Надо свое питание нормализовать и выкинуть быстрые углеводы такие как сахар, мучное и исключить быстрые перекусы. Тело само придет в норму.
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8k
costa Час назад
ИМХО - Месяц в тренажерном зале даст значительно более хорошие результаты чем этот онанизм с скакалкой. Его результаты по сути сравнимы с теми которые бы он получил если вместо поездки на работу он бы ходил на работу, а вместо лифта забегал на нужный этаж.
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75
Алексей Маз Час назад
"Оказалось, что .. .. нельзя приземляться на пятки.." Это после "изучения техник прыжков. Ага. Значит первые полчаса он приземлялся на пятки? Ну-ну. Автор сам это бред придумал или скопипастил с надмозга? И да - полчаса прыжков слонопотама в день - хорошее средство познакомиться с соседями снизу)
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390
konstantinkaz2016 Час назад
Интересно, что скажут мои соседи снизу....
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18k
sanchesS80 Час назад
Самый простой и действенный способ без спортзала и диет: лопату в руки и копай. Можешь еще другими сельхоз делами позаниматься (косить обычной косой, например). Результат гарантирую. Еще и пользу принесёшь.
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10k
Majul Час назад
Для похудения нужно в первую очередь желание и самоконтроль.
Регулярные тренировки и уменьшение каллоража. Расходовать больше каллорий, чем потребляешь. А что ешь и как занимаешься в конечном итоге уже вторично. Самоконтроль и желание. Никаких секретов.
А также понимание, что подобная схема должны быть навсегда, а не временно, чтобы похудеть. Иначе все вернется втройне.
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