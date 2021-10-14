Канадский блогер показал, как достичь хорошей формы без спортзала и диет

Кроме этого, до и после тренировки необходимо разогреть мышцы и сделать растяжку. Довольно быстро эти упражнения станут привычными и помогут подготовиться к прыжкам и восстановиться после них.

Чем больше Сэм тренировался, тем проще давались ему тренировки. К середине месяца он занимался с удовольствием, и вдруг понял, что пора повысить нагрузку. Тогда он стал прыгать с утяжеленной скакалкой.



Спустя месяц пришло время подвести итог. И хотя потеря в весе составила лишь один килограмм, Сэм обрел пресс и избавился от "бочков". Кроме этого, подкачались руки, да и в целом он стал ощущать себя более здоровым и выносливым.