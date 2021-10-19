Суд выдворит из России мигранта, швырнувшего в пенсионера огрызок на рынке

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области рассказали о благополучном завершении истории с торговцем из Таджикистана, который 14 октября шутки ради швырнул в пенсионера огрызком яблока и попал престарелому мужчине в глаз, чем спровоцировал конфликт с самарчанами.





Промышленный районный суд Самары признал приезжего 1996 года рождения виновным в мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства с последующим выдворением из страны.





"Шестнадцатого октября Промышленным районным судом города Самары мужчина признан виновным в совершении данных правонарушений и ему назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.