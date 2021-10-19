Суд выдворит из России мигранта, швырнувшего в пенсионера огрызок на рынке

Традиционное видео с извинениями прилагается!
В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области рассказали о благополучном завершении истории с торговцем из Таджикистана, который 14 октября шутки ради швырнул в пенсионера огрызком яблока и попал престарелому мужчине в глаз, чем спровоцировал конфликт с самарчанами.
Промышленный районный суд Самары признал приезжего 1996 года рождения виновным в мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства с последующим выдворением из страны.
"Шестнадцатого октября Промышленным районным судом города Самары мужчина признан виновным в совершении данных правонарушений и ему назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Видео конфликта: торговцы агрессивно отреагировали на замечания прохожих и нагло отрицали вину. При этом из ролика понятно, что мигранты не в первый раз издеваются над хромым стариком с тросточкой
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Мигрант признал свою вину и принес извинения:
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После публикации ролика с конфликтом между приезжими и заступившимися за пенсионера местными жителями, возмущенная общественность, в том числе депутат Госдумы Александр Хинштейн, потребовала от МВД разобраться в инциденте и наказать виновных.
После широкого резонанса властям города пришлось действовать оперативно. Спустя три дня, 17 октября, МВД совместно с прокуратурой зачистили стихийный рынок, где случился конфликт, разломали все принадлежавшие мигрантам прилавки, и принялись разыскивать виновника торжества. Спустя сутки отыскался и он. На остальных мигрантов составили 4 протокола о незаконной торговле. Что примечательно, бабушек, торгующих домашними заготовками и тёплыми носками собственного производства, "кошмарить" не стали.
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Подняли шум? Молодцы, выкинем пару человек и покажем как заботимся о быдл... тьфу, о народе. Но завезем сотню тысяч. Ведь без мигрантов наша экономика загнется (с) или, а кто работать будет?! (с)
Ответственность должна быть коллективной и постоянной. А так они же покрывали незаконный рынок, потом они же выслали и еще помогут вернуться по амнистии.
Триста тысяч выдворенных из страны мигрантов получили амнистию и могут вернуться в Россию"
https://www.kp.ru/daily/28343/4488894/https://www.kp.ru/daily/28343/4488894/
Выдворенные по решению суда не амнистируются.