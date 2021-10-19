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Суд выдворит из России мигранта, швырнувшего в пенсионера огрызок на рынке

Суд выдворит из России мигранта, швырнувшего в пенсионера огрызок на рынке (1 фото + 2 видео)

Автор:
19 октября 2021 10:48
Сообщество : Криминал
Метки: видео   депортация   конфликт   мигрант   самара   суд   
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Традиционное видео с извинениями прилагается!

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области рассказали о благополучном завершении истории с торговцем из Таджикистана, который 14 октября шутки ради швырнул в пенсионера огрызком яблока и попал престарелому мужчине в глаз, чем спровоцировал конфликт с самарчанами.


Промышленный районный суд Самары признал приезжего 1996 года рождения виновным в мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства с последующим выдворением из страны.


"Шестнадцатого октября Промышленным районным судом города Самары мужчина признан виновным в совершении данных правонарушений и ему назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

После публикации ролика с конфликтом между приезжими и заступившимися за пенсионера местными жителями, возмущенная общественность, в том числе депутат Госдумы Александр Хинштейн, потребовала от МВД разобраться в инциденте и наказать виновных.


После широкого резонанса властям города пришлось действовать оперативно. Спустя три дня, 17 октября, МВД совместно с прокуратурой зачистили стихийный рынок, где случился конфликт, разломали все принадлежавшие мигрантам прилавки, и принялись разыскивать виновника торжества. Спустя сутки отыскался и он. На остальных мигрантов составили 4 протокола о незаконной торговле. Что примечательно, бабушек, торгующих домашними заготовками и тёплыми носками собственного производства, "кошмарить" не стали.

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Метки: видео   депортация   конфликт   мигрант   самара   суд   
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46  комментариев
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10k
Alex Час назад
Не можешь нормально вести себя в гостях? Вали на родину. В кишлаке то по любому ему привычнее.
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14k
Александр Полминуты назад
Ну почему? ПОЧЕМУ?!!! Нет новостей из Самарканда, Бишкека, Махачкалы... о том, что "Иван/Сергей Петров/Смирнов" что-то бросил, кого-то, нахамил, ударил... А потом слёзно на камеру: "искэрэнэ прошу пращэний"?
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8k
Rus77 6 минут назад
Жаль что не всех!
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843
Иван Иванов 8 минут назад
Теперь будет в своего деда кизяком кидаться, в родном ауле
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−19
Lux Indique 9 минут назад
да пусть он себе в "арбуз" засунет свои извинения..
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29k
a.fey 11 минут назад
Пошел аул осла шатать.
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8k
uehl 13 минут назад
Плевать на его "извинения", там ни капли сожаления нет. Вон из России, на родину!
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142
Илья 14 минут назад
А друганов его которые ржали на дедом почему в аул не отправили ?
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778
Конрад Карлович 16 минут назад
Что не джигит так обезьяна или дикая собака. Джигиты убирайтесь в свои норы.
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4k
Максим 17 минут назад
С нашей миграционной политикой разовые акции ничего не решат. Это как кинуть кость собаке, что бы она перестала гавкать.
Подняли шум? Молодцы, выкинем пару человек и покажем как заботимся о быдл... тьфу, о народе. Но завезем сотню тысяч. Ведь без мигрантов наша экономика загнется (с) или, а кто работать будет?! (с)
Ответственность должна быть коллективной и постоянной. А так они же покрывали незаконный рынок, потом они же выслали и еще помогут вернуться по амнистии.
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8k
кот базилий 17 минут назад
25 лет и такие быдлячьи"равлечения". Кто тебя родил и вырастил? Ызвынэния сасунь себе в ж.....
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677
Ольга 20 минут назад
Жаль что только одного выслали. А не вместе с ним всех его дружков, которые смотрели на это и смеялись. Не умеешь себя вести в гостях - брысь обратно в свой кишлак. В извинения его не верится.
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1k
Константин 22 минуты назад
интересно, он попадает под миграционную амнистию 150 тыс. уже высланных или придется подождать пару лет, когда новую объявят?
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1k
Yuriy Mironenko 23 минуты назад
https://ria.ru/20211016/vozvraschenie-1754807404.htmlhttps://ria.ru/20211016/vozvraschenie-1754807404.html
Триста тысяч выдворенных из страны мигрантов получили амнистию и могут вернуться в Россию"
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248
Лёха Полчаса назад
С бабушками понятно. А насчет дедушек тишина
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3k
Иван Полчаса назад
Ну то есть незаконной торговлей можно заниматься?
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17k
Dr.CrAzY Полчаса назад
А потом другие сотрудники МВД за куш тихо амнистируют эту обезъяну и снова разрешат въезд...

https://www.kp.ru/daily/28343/4488894/https://www.kp.ru/daily/28343/4488894/
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1k
Василий Полчаса назад
Диаспоры заносят нормально...
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1k
Андрей Евтушенков Полчаса назад
Monkey go home
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1k
max Полчаса назад
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5k
Ruk Полчаса назад
После широкого резонанса властям города пришлось действовать оперативно. - вся суть этих захребетников, им, плять, ПРИШЛОСЬ выполнять свои обязанности
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