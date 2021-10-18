Женщина полезла в окно к возлюбленному и сломала бедро

Пара москвичей проводила вечер в веселой компании. Поднимала настроение алкоголем и задорными шутками. А когда пришла пора расходиться, парень довел девушку до дверей своего дома — видимо, тут они и поссорились. Незадачливый мачо хотел спровадить даму и идти спать, но не тут-то было, отказ ее только раззадорил.

Сначала она скандалила в подъезде. Чтобы не накалять обстановку, парень убежал и забаррикадировался в своей квартире на втором этаже. Тогда влюбленная вышла на улицу и по водосточной трубе добралась до его окна.