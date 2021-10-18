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Женщина полезла в окно к возлюбленному и сломала бедро

Женщина полезла в окно к возлюбленному и сломала бедро (2 фото)

Автор:
18 октября 2021 16:23
Сообщество : Жить в России
Метки: москвичи   перелом   происшествие   скандал   ссора   
1153
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Девушка решила удивить бойфренда. Но что-то пошло не так.

Пара москвичей проводила вечер в веселой компании. Поднимала настроение алкоголем и задорными шутками. А когда пришла пора расходиться, парень довел девушку до дверей своего дома — видимо, тут они и поссорились. Незадачливый мачо хотел спровадить даму и идти спать, но не тут-то было, отказ ее только раззадорил.

Сначала она скандалила в подъезде. Чтобы не накалять обстановку, парень убежал и забаррикадировался в своей квартире на втором этаже. Тогда влюбленная вышла на улицу и по водосточной трубе добралась до его окна.

Увидев такое чудо, мужчина растерялся. С его слов, «он открыл окно и попытался вручить даме ключи». И после этого она совершила пике на асфальт — эту версию сейчас и проверяют сотрудники МВД.

Женщина получила перелом, мужчина отделался испугом. Какие эмоции получили жильцы дома от такого ночного перформанса — неизвестно.

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Метки: москвичи   перелом   происшествие   скандал   ссора   
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22k
Юрьевич Час назад
Мужик просто по дороге домой протрезвел и когда в подъезде при свете рассмотрел свою будущую половую партнёршу включил заднюю скорость, но дама оказалась настойчивой... очень настойчивой
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Александр Алехин 38 минут назад
Объяснительная от женщины: Мне показалось, что эта изба горела..
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21k
Russo Turisto 48 минут назад
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14k
Александр 50 минут назад
Я даже пост не читал, хватило заголовка...
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7k
sivanov1079 57 минут назад
опять "Энимал плэнет"...
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