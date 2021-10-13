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"Рабовладелец", который купил москвичей за 50 тысяч рублей, раскрыл обман молодых людей

"Рабовладелец", который купил москвичей за 50 тысяч рублей, раскрыл обман молодых людей (3 фото + 2 видео)

Автор:
13 октября 2021 14:06
Сообщество : Истории
Метки: Ynews   Ложь   дагестан   интересное   история   москвичи   рабство   фото   
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Москвичи Пётр и Ольга рассказали о том, как отпуск в Крыму закончился рабством. По словам влюблённой парочки, на трассе «Дон» их подобрал водитель автобуса, который предложил подвезти их до Севастополя. Вместо этого туристов увезли в Дербент, где продали бизнесмену Ямудину Ахмедову.

Пётр рассказал, как чудом им удалось бежать вместе с подругой. Однако, Ахмедов рассказал другую историю, в которой москвичи оказались аферистами.

Вернувшись в Москву, Пётр рассказал журналистам телеканала «360» о случившемся. По его словам, он вместе с Ольгой решил добраться до Крыма автостопом. На платном участке автодороги «Дон» остановился рейсовый автобус с пассажирами.  

«Водитель посадил за руль своего сменщика и разговорился с нами. Он рассказал, что сейчас везет людей на ферму в Ставропольский край, и предложил проехаться с ними. Водитель пояснил, что все пассажиры откликнулись на объявление на „Авито“, — рассказал Пелеханов. — Сначала мы отказывались, объясняли, что едем отдыхать, а не работать. Водитель начал нам показывать фотографии, говорил, что ферма классная, зарплата 40 тыс. рублей. Ну, я и решил, раз никогда не был на Ставрополье, а тем более на ферме, то почему бы и нет».

Молодые люди уснули в автобусе, а проснувшись, обнаружили, что приехали в Дербент. Водитель пообещал довезти туристов до Севастополя, а пока предложил отдохнуть.

«С утра произошла сделка. То есть подошли люди — и он нас продал за 50 тыс. рублей. Водитель нам рассказал, что постоянно возит людей на такие работы. Остальных пассажиров он продал на кирпичный завод, а нас якобы спас тем, что отправил на ферму. Стоял и улыбался мне в лицо. Я ему еще сказал: „Зачем ты это сделал?“ А он ответил, чтобы я не беспокоился. Взял 50 тыс., нас затолкали в машину и увезли „на помидоры“», — рассказал Пелеханов.

Молодым людям удалось сбежать. Во время работы Пётр нашёл люк и сбежал через него вместе с подругой. Москвичи отправились в полицию, где написали заявление. Сейчас пара в Москве, где пытается добиться справедливости.

Ахмедов же рассказал свою версию. По его словам, он увидел молодых людей среди рабочих, которые приехали в Дербент. Москвичи якобы объяснили, что сами приехали в Дагестан, и вскоре Ахмедов взял их на работу, заключив договор на полгода. При этом Ахмедов дал Петру 50 тысяч рублей предоплаты, сообщает Telegram-канал Baza.

Бизнесмен пояснил, что москвичи свободно передвигались по посёлку, у них были сотовые телефоны. Бизнесмен даже пригласил молодых людей на день рождения жены, где они веселились и танцевали.

Пресс-служба республиканского главка СК сообщила, что проводит проверку по заявлению жителя Москвы и его супруги, сообщает Znak.com.

«Житель Москвы с супругой во время опроса пояснили, что их к работам никто не принуждал, насилия не применял, оплату работодатель произвел полностью, претензий к нему не имеют, а поводом для обращения в правоохранительные органы явились действия водителя автобуса, который обещал отвезти их в Ставропольский край, но, как полагают заявители, имел договоренность с жителями Республики Дагестан и получил денежные средства за их дальнейшее трудоустройство на подсобном хозяйстве», — говорится в сообщении.


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Метки: Ynews   Ложь   дагестан   интересное   история   москвичи   рабство   фото   
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7k
Игорь Полчаса назад
....Ну, я и решил, раз никогда не был на Ставрополье, а тем более на ферме, то почему бы и нет».... . Ну конечно - ехали подругой отдохнуть, но почему бы не повкалывать на какой то мутной ферме за 40 000 - легко
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1k
Атомный Крот 3 минуты назад
Сомнительно, что москвичи поедут зачем-то в Дербент, да еще добровольно подрядятся там на работу с оплатой в 50 тыр/мес.
Такие зарплаты они и у себя дома найдут без проблем.
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−15
SHAGREEN 16 минут назад
Хрень несвязная.
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28k
Игорь 18 минут назад
Дошёл кое-как до места: "сообщает Telegram-канал Baza"
Ну тут всё понятно откуда дерьмо льётся... Минус.
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19k
иванов дмитрий Полчаса назад
При этом Ахмедов дал Петру 50 тысяч рублей предоплаты,...
.
Они еще не начали работать , а добрый Ахметов 50 тысяч дает.
Кто то верит такому ?
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548
Maxc 41 минуту назад
И зачем я это прочитал? аФФтору минус
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5k
Шлагбаумэн 44 минуты назад
Что-то сумбурно написано, нихрена не понял. Ехали отдыхать, автобус ехавший в Севастополь подобрал их, они согласились работать в Дербенте... Не дочитал, стошнило.
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756
zenon 52 минуты назад
Всякое бывает. Бывает намного хуже. А тут модитель спился с пути и не туда приехал, хорошо, что хоть живые.
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2k
Hunde Beißer2 54 минуты назад
Рафик неуиноуный
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4k
RRK Час назад
Постанова какая-то ради хайпа
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