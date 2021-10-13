"Рабовладелец", который купил москвичей за 50 тысяч рублей, раскрыл обман молодых людей

Москвичи Пётр и Ольга рассказали о том, как отпуск в Крыму закончился рабством. По словам влюблённой парочки, на трассе «Дон» их подобрал водитель автобуса, который предложил подвезти их до Севастополя. Вместо этого туристов увезли в Дербент, где продали бизнесмену Ямудину Ахмедову.
Пётр рассказал, как чудом им удалось бежать вместе с подругой. Однако, Ахмедов рассказал другую историю, в которой москвичи оказались аферистами.
Вернувшись в Москву, Пётр рассказал журналистам телеканала «360» о случившемся. По его словам, он вместе с Ольгой решил добраться до Крыма автостопом. На платном участке автодороги «Дон» остановился рейсовый автобус с пассажирами.
«Водитель посадил за руль своего сменщика и разговорился с нами. Он рассказал, что сейчас везет людей на ферму в Ставропольский край, и предложил проехаться с ними. Водитель пояснил, что все пассажиры откликнулись на объявление на „Авито“, — рассказал Пелеханов. — Сначала мы отказывались, объясняли, что едем отдыхать, а не работать. Водитель начал нам показывать фотографии, говорил, что ферма классная, зарплата 40 тыс. рублей. Ну, я и решил, раз никогда не был на Ставрополье, а тем более на ферме, то почему бы и нет».
Молодые люди уснули в автобусе, а проснувшись, обнаружили, что приехали в Дербент. Водитель пообещал довезти туристов до Севастополя, а пока предложил отдохнуть.
«С утра произошла сделка. То есть подошли люди — и он нас продал за 50 тыс. рублей. Водитель нам рассказал, что постоянно возит людей на такие работы. Остальных пассажиров он продал на кирпичный завод, а нас якобы спас тем, что отправил на ферму. Стоял и улыбался мне в лицо. Я ему еще сказал: „Зачем ты это сделал?“ А он ответил, чтобы я не беспокоился. Взял 50 тыс., нас затолкали в машину и увезли „на помидоры“», — рассказал Пелеханов.
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Молодым людям удалось сбежать. Во время работы Пётр нашёл люк и сбежал через него вместе с подругой. Москвичи отправились в полицию, где написали заявление. Сейчас пара в Москве, где пытается добиться справедливости.
Ахмедов же рассказал свою версию. По его словам, он увидел молодых людей среди рабочих, которые приехали в Дербент. Москвичи якобы объяснили, что сами приехали в Дагестан, и вскоре Ахмедов взял их на работу, заключив договор на полгода. При этом Ахмедов дал Петру 50 тысяч рублей предоплаты, сообщает Telegram-канал Baza.
Бизнесмен пояснил, что москвичи свободно передвигались по посёлку, у них были сотовые телефоны. Бизнесмен даже пригласил молодых людей на день рождения жены, где они веселились и танцевали.
Пресс-служба республиканского главка СК сообщила, что проводит проверку по заявлению жителя Москвы и его супруги, сообщает Znak.com.
«Житель Москвы с супругой во время опроса пояснили, что их к работам никто не принуждал, насилия не применял, оплату работодатель произвел полностью, претензий к нему не имеют, а поводом для обращения в правоохранительные органы явились действия водителя автобуса, который обещал отвезти их в Ставропольский край, но, как полагают заявители, имел договоренность с жителями Республики Дагестан и получил денежные средства за их дальнейшее трудоустройство на подсобном хозяйстве», — говорится в сообщении.
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Такие зарплаты они и у себя дома найдут без проблем.
Ну тут всё понятно откуда дерьмо льётся... Минус.
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Они еще не начали работать , а добрый Ахметов 50 тысяч дает.
Кто то верит такому ?
"- Чем вы занимались на плантации?
- Девушки занимались прополкой и обвязкой помидоров. Мужчины копают, строят... Мы работали по 12-15 часов в сутки. Рано утром тебя отвозят на плантацию, вечером забирают и закрывают на ночь в сарае.
У нашего «барина», который нас купил за 50 тысяч рублей, был свой магазин. Там мы могли выбрать себе еду на 220 рублей в сутки. Обычно мы брали пачку гречки, банку тушенки, соль и пару морковок.
Иногда нас задабривали и давали что-нибудь вкусное. Все это снимали на видео, чтобы потом было доказательство нашего добровольного пребывания на плантациях. Они заранее готовились к возможному побегу.
Однажды меня с женой позвали на день рождения одной из жен нашего барина. При этом он подчеркнул, что проявляет гостеприимство, и мы должны веселиться, а иначе будут последствия. Все это тоже сняли на видео и показали полицейским, когда мы сбежали. Силовики назвали меня «чертом», потому что я якобы кайфовал, а теперь жалуюсь."
источник: https://www.mk.ru/incident/2021/10/11/khozyainom-ukradennogo-v-rabstvo-turista-iz-moskvy-okazalsya-dagestanskiy-eksdeputat.htmlhttps://www.mk.ru/incident/2021/10/11/khozyainom-ukradennogo-v-rabstvo-turista-iz-moskvy-okazalsya-dagestanskiy-eksdeputat.html