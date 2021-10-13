"Рабовладелец", который купил москвичей за 50 тысяч рублей, раскрыл обман молодых людей

Москвичи Пётр и Ольга рассказали о том, как отпуск в Крыму закончился рабством. По словам влюблённой парочки, на трассе «Дон» их подобрал водитель автобуса, который предложил подвезти их до Севастополя. Вместо этого туристов увезли в Дербент, где продали бизнесмену Ямудину Ахмедову.

Пётр рассказал, как чудом им удалось бежать вместе с подругой. Однако, Ахмедов рассказал другую историю, в которой москвичи оказались аферистами.