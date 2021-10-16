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И снова отравление алкоголем. На этот раз Екатеринбург

И снова отравление алкоголем. На этот раз Екатеринбург (2 фото)

Автор:
16 октября 2021 17:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: алкоголь   екатеринбург   массовое отравление   отравление   палёный алкоголь   происшествие   
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В столице Урала в результате массового отравления спиртом погибли 16 человек
Незаконная продажа алкоголя происходила на Ботаническом рынке. По словам Димтрия Чукреева, регионального координатора партийного проекта "Народный контроль", число погибших от отравления спиртом, в котором содержался метанол, достигло 16 человек. Предприниматель, который занимался продажей горячительных напитков на розлив, задержан.
Пресс-служба Свердловской области воздержалась от комментариев. Также не уточняется, за какой промежуток времени произошло отравление. Ранее в Оренбурге в результате массового отравления паленым алкоголем погибли люди. Берегите свое здоровье и воздержитесь от покупки алкоголя в сомнительных местах.

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Метки: алкоголь   екатеринбург   массовое отравление   отравление   палёный алкоголь   происшествие   
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5k
Pravednik84 2 часа назад
А ведь так просто отменить "сухой закончик", благо опыт в США уже есть. Просто нашим законотворцам историю незачем учить - до этого они в спорте были (там история не нужна), а сейчас уже всего в этой жизни добились (тем более не нужна).
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2k
Точка 20 минут назад
Человек который бодяжил этот алкоголь просто шакал... Покупатели тоже конечно умом не блещут но распространять смертельный спирт это издец... Сейчас его приняли и он рискует уехать на пожизненное.... Стоило оно того!
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−56
plintus9990 38 минут назад
Пандемию против алкоголя обьявлять будут? ну там самоизоляция, qr коды и т.д. ?
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18k
KOSTELLO 56 минут назад
Одно дело, когда паленку из под полы покупают, а совсем другое, когда в магазине.
На мой взгляд тут надо вводить пожизнное, с конфискацией всего имущества семьи и ближайших родственников
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19k
иванов дмитрий Час назад
Государство хочет больше денег.
Сейчас с каждой бутылки 60% - идет в казну
Население экономит на всем.
Думаю если налоги\акцизы\сборы еще поднимут - количество смертей от суррогата сильно выростет.
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387
vijilante Час назад
Да. Очень печально. И главное - никогда не угадаешь,где норм водка,а где яд. Я в Москве на Тверской в элитном магазине купил за 2.700 триста грамм натурального ацетона,а в Подмосковье,ст.Удельная в ночном ларьке за 120 - отличную водку.
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10k
Иван Васильевич Час назад
Наряду с участившимися отравлениями паленкой растет продажа самогонных аппаратов. В прошлом году, например, была месячная очередь на одного известного производителя.

Народ, наевшись дерьмового магазинного продукта, на который ещё и непомерно растут цены, стал активно заниматься самогоноварением. Я, например, забыл когда в последний раз покупал водку в магазине.
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8k
кот базилий Час назад
Еще цену на водку поднимут - и понеслось по всей стране , и будут "искренне" удивляться - "почему , какие причины отравалений, мы "накажем строго виновных"
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5k
Pashuta Час назад
Причина почему народ в России активно травится всякими суррогатом и жрет этой пойло - жадность государства, желающего содрать побольше акцизов и пр налогов с народа.
У нас к примеру нормальную водку/бренди можно взять и за 200 руб в пересчёте на российские. Пиво 25-30 руб банка. Но никто не даже не думает жрать суррогат, или в усмерть упиваться...
В России же люди из за самой дороговизны алкоголя ищут способы найти что-то подешевле что бы вставило, а в итоге находят смерть.
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4k
Барт Симпсон 2 часа назад
а ведь Минздрав предупреждал! а эти все не верят... ну ну.
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1k
Колесо 2 часа назад
Фотки из этого цеха.

Фотки из этого цеха.
Фотки из этого цеха.
Фотки из этого цеха.
Фотки из этого цеха.
Фотки из этого цеха.
Фотки из этого цеха.
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3k
Дмитрий 2 часа назад
"Димтрия Чукреева"....."Димтрия" чЁ за имя!?? Грекоабхаз?
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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