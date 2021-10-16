И снова отравление алкоголем. На этот раз Екатеринбург

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В столице Урала в результате массового отравления спиртом погибли 16 человек
Незаконная продажа алкоголя происходила на Ботаническом рынке. По словам Димтрия Чукреева, регионального координатора партийного проекта "Народный контроль", число погибших от отравления спиртом, в котором содержался метанол, достигло 16 человек. Предприниматель, который занимался продажей горячительных напитков на розлив, задержан.
Пресс-служба Свердловской области воздержалась от комментариев. Также не уточняется, за какой промежуток времени произошло отравление. Ранее в Оренбурге в результате массового отравления паленым алкоголем погибли люди. Берегите свое здоровье и воздержитесь от покупки алкоголя в сомнительных местах.
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На мой взгляд тут надо вводить пожизнное, с конфискацией всего имущества семьи и ближайших родственников
Я не говорю про алкарей, берущих бухло из под полы, а о человеке, пришедшем купить бутылку в нормальный магазин и двинувшем коней.
А такие случаи не редкость.
Но и за то и за другое карать надо одинаково жестко.
Жаль у нас вышки нет
Сейчас с каждой бутылки 60% - идет в казну
Население экономит на всем.
Думаю если налоги\акцизы\сборы еще поднимут - количество смертей от суррогата сильно выростет.
отдавало метанолом или бензином ажно
кстати рус водок не было - санкции?
Он по вкусу/запаху практически неотличим от этанола, именно в этом его опасность
Народ, наевшись дерьмового магазинного продукта, на который ещё и непомерно растут цены, стал активно заниматься самогоноварением. Я, например, забыл когда в последний раз покупал водку в магазине.
У нас к примеру нормальную водку/бренди можно взять и за 200 руб в пересчёте на российские. Пиво 25-30 руб банка. Но никто не даже не думает жрать суррогат, или в усмерть упиваться...
В России же люди из за самой дороговизны алкоголя ищут способы найти что-то подешевле что бы вставило, а в итоге находят смерть.