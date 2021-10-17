"Цирк уродцев": новые скульптуры в Нижегородской области стали посмешищем

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Жители города Павлово были неприятно удивлены, увидев статуи молодожёнов возле загса.
Возмущённые несуразным видом скульптур, павловцы пожаловались в группе ВК "Подслушано в Павлово". Автор поста, опубликовавший фотографии скульптур, резко высказался об этом произведении искусства. «Диву даюсь, и это у нас, в городе художников и мастеров», — возмутился он. Пользователи группы поддержали мужчину и выразили своё недовольство видом этих изваянии, а также сравнили её со скандально известной статуей "Алёнкой". "В городе мастеров кузнечного дела это уродство — как плевок в лицо жителям", — написала одна из пользовательниц. "К администрации эту парочку нужно переставить", — согласилась с ней другая жительница этого города.
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Некоторые пользователи отнеслись к этому с юмором и встали на защиту арт - творения.
"Невеста прекрасна — бровями союзна, грудями холмиста, волосами кудриста, а жених причесан, галстук повязан и в меру опрятен", — говорится в комментарии.
Один из жителей Павлова пожаловался в комментариях, что эти статуи уже не первый месяц пугают людей. Мужчина обращался к властям, но его просьбы решить вопрос со скульптурой проигнорировали.
"Я давно по ним вопрос поднимал и в администрацию направлял. Но чувства прекрасного нашим чиновникам явно не хватает. По-моему, они даже воронежскую Алёнку переплюнули», — написал он.
"Невеста прекрасна — бровями союзна, грудями холмиста, волосами кудриста, а жених причесан, галстук повязан и в меру опрятен", — говорится в комментарии.
Один из жителей Павлова пожаловался в комментариях, что эти статуи уже не первый месяц пугают людей. Мужчина обращался к властям, но его просьбы решить вопрос со скульптурой проигнорировали.
"Я давно по ним вопрос поднимал и в администрацию направлял. Но чувства прекрасного нашим чиновникам явно не хватает. По-моему, они даже воронежскую Алёнку переплюнули», — написал он.
Глава регионального управления загса Ольга Краснова заявила, что внешний вид скульптуры удивил и её саму, и её сотрудников. По словам Красновой, статуи поставили в августе, когда администрация района проводила благоустройство набережной.
"Мы не видели, с нами никто не согласовывал ни проект памятника, ни проект благоустройства. Работу администрация приняла", — сказала Краснова.
Администрация Павловского района пока эту ситуацию никак не прокомментировала. Тем временем в сети набирает оборот ажиотаж вокруг этих изваянии.
"Мы не видели, с нами никто не согласовывал ни проект памятника, ни проект благоустройства. Работу администрация приняла", — сказала Краснова.
Администрация Павловского района пока эту ситуацию никак не прокомментировала. Тем временем в сети набирает оборот ажиотаж вокруг этих изваянии.
А что вы думаете по поводу этих скульптур? Согласны с жителями Павлова или не все так плохо?
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