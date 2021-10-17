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"Цирк уродцев": новые скульптуры в Нижегородской области стали посмешищем

"Цирк уродцев": новые скульптуры в Нижегородской области стали посмешищем (7 фото)

Автор:
17 октября 2021 18:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Павлово   Скульптуры   вконтакте   скандал   статуя   уродцы   
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Жители города Павлово были неприятно удивлены, увидев  статуи молодожёнов возле загса. 
Возмущённые несуразным видом скульптур, павловцы пожаловались в группе ВК "Подслушано в Павлово". Автор поста, опубликовавший фотографии скульптур, резко высказался об этом произведении искусства.  «Диву даюсь, и это у нас, в городе художников и мастеров», — возмутился он. Пользователи группы поддержали мужчину и выразили своё недовольство видом этих изваянии, а также сравнили её со скандально известной статуей "Алёнкой". "В городе мастеров кузнечного дела это уродство — как плевок в лицо жителям", — написала одна из пользовательниц. "К администрации эту парочку нужно переставить", — согласилась с ней другая жительница этого города.
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Некоторые пользователи отнеслись к этому с юмором и встали на защиту арт - творения.
"Невеста прекрасна — бровями союзна, грудями холмиста, волосами кудриста, а жених причесан, галстук повязан и в меру опрятен", — говорится в комментарии.
Один из жителей Павлова пожаловался в комментариях, что эти статуи уже не первый месяц пугают людей. Мужчина обращался к властям, но его просьбы решить вопрос со скульптурой проигнорировали.
"Я давно по ним вопрос поднимал и в администрацию направлял. Но чувства прекрасного нашим чиновникам явно не хватает. По-моему, они даже воронежскую Алёнку переплюнули», — написал он.
Глава регионального управления загса Ольга Краснова заявила, что внешний вид скульптуры удивил и её саму, и её сотрудников. По словам Красновой, статуи поставили в августе, когда администрация района проводила благоустройство набережной.
"Мы не видели, с нами никто не согласовывал ни проект памятника, ни проект благоустройства. Работу администрация приняла", — сказала Краснова.
Администрация Павловского района пока эту ситуацию никак не прокомментировала. Тем временем в сети набирает оборот ажиотаж вокруг этих изваянии.
А что вы думаете по поводу этих скульптур? Согласны с жителями Павлова или не все так плохо?

Источник:

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Метки: Павлово   Скульптуры   вконтакте   скандал   статуя   уродцы   
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-(0)_(0)- Полчаса назад
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shevanez 8 минут назад
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40
Konstantin Kapanadze 21 минуту назад
Так сварщиков тренеруют
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Игорь Иванович 21 минуту назад
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4k
Белый Полчаса назад
А как вам вот это?
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12k
uutb Полчаса назад
А, не хочет ли скульптор, на волне Аленушкиного хайпа, продать это г..... "за дорого"?
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Виталий Полчаса назад
Надо было нанимать скульптора, который ваял вот эту красоту. А они наверно наняли алкашей за бутылку. Вот и результат.
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-(0)_(0)- 36 минут назад
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4k
Афанасий Час назад
да "скульптор" то -- плагиатор! Это его вариант мухинской "Рабочий и колхозница"!
https://yandex.ru/images/search?pos=16&from=tabbar&img_url=https://photocentra.ru/images/main98/989234_main.jpg&text=рабочий и колхозница фото&rpt=simagehttps://yandex.ru/images/search?pos=16&from=tabbar&img_url=https://photocentra.ru/images/main98/989234_main.jpg&text=рабочий и колхозница фото&rpt=simage
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578
MerryGoRound Час назад
Обычный случай знакомство кого то из администрации с каким то недохудожникоим и обычный попил бюджета.
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764
Evgeniy Час назад
Если ты еще не памятник, но тебе уже срут на голову – значит ты стал великим при жизни.
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8k
Alex Djeff Час назад
Распил бюджета обыкновенный. По документам провели как от Церетели...))
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1k
Геннадьич Час назад
На мой взгляд это просто халтура.
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2k
NIS 2 часа назад
Он - художник , он так видел ..
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Alex 2 часа назад
Московия, азиатчина
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Nika
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