"Цирк уродцев": новые скульптуры в Нижегородской области стали посмешищем

Некоторые пользователи отнеслись к этому с юмором и встали на защиту арт - творения.

"Невеста прекрасна — бровями союзна, грудями холмиста, волосами кудриста, а жених причесан, галстук повязан и в меру опрятен", — говорится в комментарии.

Один из жителей Павлова пожаловался в комментариях, что эти статуи уже не первый месяц пугают людей. Мужчина обращался к властям, но его просьбы решить вопрос со скульптурой проигнорировали.

"Я давно по ним вопрос поднимал и в администрацию направлял. Но чувства прекрасного нашим чиновникам явно не хватает. По-моему, они даже воронежскую Алёнку переплюнули», — написал он.