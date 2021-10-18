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30 печальных, но достоверных фактов в вашу копилку знаний

30 печальных, но достоверных фактов в вашу копилку знаний (31 фото)

Автор:
18 октября 2021 14:11
Сообщество : Факты
Метки: в копилку   в копилку эрудита   интересные факты   неизвестные факты   странные факты   хочу все знать   
1918
31
Наверное, о некоторых вещах лучше не рассказывать. Например, о том, сколько пылевых клещей живет на вашей кровати, или о том, что человек в состоянии откусить собственный палец. Блогер с ником The Facts Guy собирает именно такие тревожные, но жутко занимательные факты.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в копилку   в копилку эрудита   интересные факты   неизвестные факты   странные факты   хочу все знать   
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6k
Александр Зотов 2 часа назад
21. Более 50% коммерческих пилотов признались, что засыпали во время полета на самолете
--------
так на автопилоте летит, чёб не покемарить)) Тем более, что пилотов два
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3k
Victor 2 минуты назад
"Чингизхан убивал фермеров"
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10k
Krapiv 12 минут назад
вычел и года своего рождения свой возраст - тогда еще мои дед с бабкой по отцу не познакомились, а по материнской линии дед с бабкой уже были женаты. Прикольно.

Про счастье в 21 год вспомнились слова персонажа Зиновия Герда в "Место встречи":
"... и счастье постепенно уменьшалось, пока не стало совсем маленьким - как камень в почке..."
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2k
Дмитрий Полчаса назад
28. Уровень общего счастья людей достигает пика в 21 год и не возвращается к этому уровню, пока они не выйдут на пенсию

Какую такую пенсию??? =)
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2k
PLT LDR Полчаса назад
> Другая версия вас существует в сознании всех, кто вас знает

Другие версии... как бы каждый вас знает по разному. Кто-то думает о вас лучше чем вы есть, а кто-то наоборот. Так же говорят, что когда люди учат иностранные языки, они создают в себе новую личность. Особенно это выражено, когда знаешь язык в совершенстве и общаешься на нём не переводя в голове фразы. Т.е. мыслишь на иностранном языке. Как бы, такой сплит.
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337
Мы Ул 54 минуты назад
Какая потрясающая подборка ненужной .хуйни !!!
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3k
RomaXz 2 часа назад
14 - Ох уж эти японцы. Все не как у людей

Про пилотов - у тебя есть автопилот, второй пилот и куча помогающих тебе систем. И ты в небе, где куча свободного места. По идее, можно спокойно спать большую часть пути :)
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14
Владимир RomaXz Час назад
Да даже при взлете и посадке можно храпака давать. Автоматика и электроника далеко ушли вперед по сравнению с бипланами
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4k
Максим 2 часа назад
Эх, а что должно было поразить или как-то удивить хотя бы?
Скучные "факты", которые давно уже кочуют и удивляют лишь людей без образования или интернета.
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