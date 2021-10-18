30 печальных, но достоверных фактов в вашу копилку знаний

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Наверное, о некоторых вещах лучше не рассказывать. Например, о том, сколько пылевых клещей живет на вашей кровати, или о том, что человек в состоянии откусить собственный палец. Блогер с ником The Facts Guy собирает именно такие тревожные, но жутко занимательные факты.
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2. По состоянию на 2019 год в Соединенных Штатах насчитывается более полумиллиона бездомных. Также есть 17 миллионов свободных домов
4. Ночное время - естественное состояние Вселенной, дневное время обусловлено только находящимся поблизости огненным шаром
6. Если вы станете долгожителем номер один в мире, за вашу жизнь обновится все человечество, кроме вас
7. По закону круизные лайнеры должны иметь морги для пассажиров. Кто-нибудь неизбежно умирает в каждой поездке
9. Синдром запертого человека - это заболевание, при котором вы можете двигать только глазами, в то время как остальная часть тела парализована. По сути, вы можете попасть в состояние, подобное коме, и осознавать это
10. В ходе правительственного эксперимента в США Администрация транспортной безопасности не поймала 95% оружия, прошедшего через аэропорты
12. У людей достаточная сила укуса, чтобы откусить собственные пальцы. Единственное, что нас останавливает, - это естественный защитный механизм нашего мозга
14. Во время Второй мировой войны Япония бомбила Китай блохами, зараженными бубонной чумой
15. Собакам нравятся пищащие игрушки, потому что они напоминают испуганную или раненную добычу
16. Чингисхан значительно сократил углерод в атмосфере, потому что он убил много фермеров и все их фермы превратились в леса
17. В викторианскую эпоху люди фотографировали своих мертвых родственников в реалистичных позах, для памятных снимков. Фотография была еще настолько новой и дорогой, что обычно это был единственный раз за жизнь, когда человек попадал на снимок
18. На Эвересте более 200 мертвых тел, и они используются в качестве путевых точек для альпинистов
26. Сибирскую язву можно зарыть на сотни лет, а затем повторно заразить людей, когда почва будет нарушена
28. Уровень общего счастья людей достигает пика в 21 год и не возвращается к этому уровню, пока они не выйдут на пенсию
29. Во время игр гладиаторов в Колизее зрители бросались на поле, чтобы выпить кровь павших гладиаторов. Они верили, что так они поглотят заодно их силы и навыки
Источник: — переведено специально для fishki.net
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так на автопилоте летит, чёб не покемарить)) Тем более, что пилотов два
Про счастье в 21 год вспомнились слова персонажа Зиновия Герда в "Место встречи":
"... и счастье постепенно уменьшалось, пока не стало совсем маленьким - как камень в почке..."
Какую такую пенсию??? =)
Другие версии... как бы каждый вас знает по разному. Кто-то думает о вас лучше чем вы есть, а кто-то наоборот. Так же говорят, что когда люди учат иностранные языки, они создают в себе новую личность. Особенно это выражено, когда знаешь язык в совершенстве и общаешься на нём не переводя в голове фразы. Т.е. мыслишь на иностранном языке. Как бы, такой сплит.
Про пилотов - у тебя есть автопилот, второй пилот и куча помогающих тебе систем. И ты в небе, где куча свободного места. По идее, можно спокойно спать большую часть пути :)
Скучные "факты", которые давно уже кочуют и удивляют лишь людей без образования или интернета.