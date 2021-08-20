17 фактов, которые невредно добавить в вашу копилку знаний

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Это не те факты, которые спасут вам жизнь или радикально ее изменят. Вряд ли они могут сильно пригодиться. Но они - та пища для ума, которая ему время от времени необходима. Да, мозг нужно подкармливать, чтобы он продолжал генерировать великие идеи и делать невозможное возможным.
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7. Ежегодная статистика показывает, что акулы кусают людей гораздо реже, чем люди кусают друг друга (и это были люди только в одном городе - Нью-Йорке)
9. У балянусов (морских желудей) трубкообразные мужские половые органы (пенисы) могут быть в 8 раз больше длины их тела
10. Первым человеком, уличенным в превышении скорости, стал англичанин Уолтер Арнольд из Кента. Он превысил скорость 8 миль в час (13 км/ч)
13. В самое загруженное время дня в самолетах может находиться до миллиона человек одновременно
15. Из-за формы пищевода североамериканского лося, даже если бы он мог говорить, он не смог бы произнести слово лазанья
16. Цветочные композиции на похоронах изначально служили для маскировки запаха гниющего тела
Источник: — переведено специально для fishki.net
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К произношению имеет отношение гортань. Пищевод же никак не влияет. Как и кишечник.
"У жирафов и людей одинаковое количество костей шеи"
Грамотнее будет сказать - позвонков.
Ещё один факт: люди реже кусают акул, чем акулы - людей.
Зато с легкостью произнес бы "Эйяфьядлайёкюдль"
Блин, вот бы мне столько свободного времени, потраченного на изучение этой никому ненужной фигни. Я бы это время потратила с толком.