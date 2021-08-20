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17 фактов, которые невредно добавить в вашу копилку знаний

17 фактов, которые невредно добавить в вашу копилку знаний (18 фото)

Автор:
20 августа 2021 14:51
Сообщество : Факты
Метки: Вот это ДА   в копилку эрудита   интересные факты   неизвестные факты   ну и ну   познавательно   факты   хочу все знать   
2956
18
Это не те факты, которые спасут вам жизнь или радикально ее изменят. Вряд ли они могут сильно пригодиться. Но они - та пища для ума, которая ему время от времени необходима. Да, мозг нужно подкармливать, чтобы он продолжал генерировать великие идеи и делать невозможное возможным.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   в копилку эрудита   интересные факты   неизвестные факты   ну и ну   познавательно   факты   хочу все знать   
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14k
Corvus Corax 3 часа назад
"Из-за формы пищевода североамериканского лося, даже если бы он мог говорить, он не смог бы произнести слово лазанья"
К произношению имеет отношение гортань. Пищевод же никак не влияет. Как и кишечник.

"У жирафов и людей одинаковое количество костей шеи"
Грамотнее будет сказать - позвонков.
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12k
prison80 Полчаса назад
а другие слова лось говорит без проблем кроме как слова лазанья ?
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20k
Cookridge Полчаса назад
Кости шеи обычно называют позвонками.
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3k
Горожанин 36 минут назад
Ещё один факт. Без чувства юмора нельзя родить ни один юмористический текст. Можно родить только глупость.
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13k
Alex Ato 41 минуту назад
насчет колец сатурна не все так однозначно
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11k
Хью́берт 46 минут назад
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2k
Lefterov 51 минуту назад
Самые бесполезные факты что я читал!!!
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4k
Дмитрий Григорьев 53 минуты назад
Ежегодная статистика показывает, что акулы кусают людей гораздо реже, чем люди кусают друг друга

Ещё один факт: люди реже кусают акул, чем акулы - людей.
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7k
Maxim Час назад
Про Лося и лазанью как интересно узнали ???
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10k
Lynx Час назад
12. Политетрафторэтилен, он же тефлон, он же фторопласт. Адгезия с другими полимерами почти равна О. Гекконам не повезло.
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1k
sedoisever 2 часа назад
Фото гепарда не смог найти? Или тупо не знаешь, как он выглядит?
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205k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
Мне эти факты в копилке нафиг не нужны, особенно про американских лосей...
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2k
lekha-fil 2 часа назад
Не вредно!!! Двоечник. Собирайся в школу.
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8k
Кенвуд 2 часа назад
15. Из-за формы пищевода североамериканского лося, даже если бы он мог говорить, он не смог бы произнести слово лазанья
Зато с легкостью произнес бы "Эйяфьядлайёкюдль"
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237
Мурчелло 3 часа назад
То что у паука снизу больше похоже на стеклянный х.у.й.
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9k
Эльза Вайнц 3 часа назад
"Из-за формы пищевода североамериканского лося, даже если бы он мог говорить, он не смог бы произнести слово лазанья."
Блин, вот бы мне столько свободного времени, потраченного на изучение этой никому ненужной фигни. Я бы это время потратила с толком.
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15k
Serg2001 3 часа назад
Люди может и чаще кусаются, зато акулы больнее!... Лучше пусть меня человек два раза укусит, чем один раз акула! Человека на крайняк можно укусить в ответ. С акулой такой номер точно не пройдёт.
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9k
Vacony 3 часа назад
столько информации привалило, даже не знаю куда ее девать то всю...
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