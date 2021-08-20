17 фактов, которые невредно добавить в вашу копилку знаний

Это не те факты, которые спасут вам жизнь или радикально ее изменят. Вряд ли они могут сильно пригодиться. Но они - та пища для ума, которая ему время от времени необходима. Да, мозг нужно подкармливать, чтобы он продолжал генерировать великие идеи и делать невозможное возможным.

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1. На кукурузном початке примерно 800 зерен, расположенных в 16 рядов 0 Источник:

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2. Павианы не умеют делать бросок сверху из-за плеча 0 Источник:

3. В начале 80-х ключ от багажника Toyota Corolla мог открыть любой багажник Corolla 0 Источник:

4. Банановое дерево - это не дерево, а самое большое травянистое растение в мире 0 Источник:

5. А еще плод банана - это ягода. А плод клубники - нет 0 Источник:

6. Некоторые летучие мыши мурлыкают, как кошки, если их гладить 0 Источник:

7. Ежегодная статистика показывает, что акулы кусают людей гораздо реже, чем люди кусают друг друга (и это были люди только в одном городе - Нью-Йорке) 0

8. Акулы существуют дольше колец Сатурна 0 Источник:

9. У балянусов (морских желудей) трубкообразные мужские половые органы (пенисы) могут быть в 8 раз больше длины их тела 0 Источник:

10. Первым человеком, уличенным в превышении скорости, стал англичанин Уолтер Арнольд из Кента. Он превысил скорость 8 миль в час (13 км/ч) 0

11. Птицы не умеют пукать, а пауки - умеют 0 Источник:

12. Гекконы не могут взобраться по тефлоновой поверхности 0

13. В самое загруженное время дня в самолетах может находиться до миллиона человек одновременно 0 Источник:

14. Гепард - единственная кошка, которая не может убрать когти 0 Источник:

15. Из-за формы пищевода североамериканского лося, даже если бы он мог говорить, он не смог бы произнести слово лазанья 0 Источник:

16. Цветочные композиции на похоронах изначально служили для маскировки запаха гниющего тела 0 Источник: