FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4056 постов • 964 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты 
30 кратких фактов для разминки мозга

30 кратких фактов для разминки мозга (31 фото)

Автор:
20 сентября 2021 16:18
Сообщество : Факты
Метки: в копилку эрудита   интересные факты   подборка фактов   познавательные факты   факты   хочу все знать   
1240
31
Узнавать время от времени что-то новое весьма полезно для тренировки нашего серого вещества. В детстве мы учили в школе стихи наизусть или названия мировых столиц, и это, как ни крути, нас развивало. Любые знания не лишние!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: в копилку эрудита   интересные факты   подборка фактов   познавательные факты   факты   хочу все знать   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
sedoisever 56 минут назад
Ну уж нет. Я тоже самый настоящий лесбиян. Вокруг столько красивых мужиков, но меня тянет только на женщин...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
OLDer 19 минут назад
пункт №15 это я
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Serg2001 Час назад
Ну вот. Теперь я наконец то знаю что со мной. Осталось только справку взять, что у меня "синдром Клейне-Левина" и можно уже легально дрыхнуть на работе... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
kaboza Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Любопытные нюансы избирательных систем стран мира Любопытные нюансы избирательных систем стран мира 30 фактов об океане, от которых у вас захватит дух 30 фактов об океане, от которых у вас захватит дух 25 любопытных фактов из онлайн-сообщества Today I Learned 25 любопытных фактов из онлайн-сообщества Today I Learned 30 интересных фактов для тех, кто не утратил любознательности 30 интересных фактов для тех, кто не утратил любознательности 30 фактов, показывающих, что узнавать новое никогда не поздно 30 фактов, показывающих, что узнавать новое никогда не поздно 17 фактов, которые невредно добавить в вашу копилку знаний 17 фактов, которые невредно добавить в вашу копилку знаний
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

564841



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Петербурге задержали таксиста, ударившего женщину-инвалида
2
93
В Петербурге задержали таксиста, ударившего женщину-инвалида
Изменим обыденность и однообразие
1
46
Изменим обыденность и однообразие
Набирающие популярность в сообществах
"Не покупайте одежду онлайн": писательница раскритиковала шопинг в сети
0
26
"Не покупайте одежду онлайн": писательница раскритиковала шопинг в сети
Армяне основали Англию. Правда ли это?
0
24
Армяне основали Англию. Правда ли это?
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео)
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#животные#факты#СССР#история#Разное#gif#ynews#милота#приколы
#Юмор#люди#картинки#фотографии#Россия#автомобили#автомир#аварии#найдено на ebay#прошлое
#подборка#фото#новости#прикол#позитив#дтп#прикольные#искусство#порядок#скрины

На что жалуетесь?

Вернуться