30 кратких фактов для разминки мозга

1. Пьяный водитель, убивший звезду НБА Малика Сили, позже был еще дважды арестован за вождение в нетрезвом виде
3. Аляскинский маламут стал официальным символом штата Аляска в результате трехлетней кампании и законодательного процесса, который начался с вопроса маленького ребенка "Почему у Аляски нет своей собаки?"
4. Существует редкое заболевание сна под названием "синдром Клейне-Левина" - периодическая спячка, или рекуррентная гиперсомния. Приступы "спячки" могут длиться неделями, люди встают только поесть или сходить в туалет, а потом снова засыпают
5. Тиоацетон - самое вонючее вещество в мире. Это химическое соединение так неприятно пахнет, что даже мизерное его количество с расстояния в 800 метров вызывает у человека рвотные позывы
6. Капуста "романеско", или "римская брокколи", считается гибридом брокколи и цветной капусты
7. Католический епископ по имени Роберт Гроссетест описал рождение Вселенной в результате взрыва и кристаллизации материи, образовавшей звезды и планеты, которые выглядят как сферы и расположены вокруг Земли, в 1225 году
8. Киану Ривз был так хорош в качестве хоккейного вратаря, что его прозвали "Стена". Он мечтал играть в хоккей за национальную сборную Канады, но его мечты о спортивной карьера разрушила травма
9. Повесть Джона Стейнбека "О мышах и людях" первоначально имела название "То, что произошло", потому что в событиях, описываемых в книге, в действительности никого нельзя обвинить
10. У гепардов изредка встречается генетическая мутация, в результате которой пятна на их шкуре крупнее и вдоль хребта сливаются в толстые черные полосы. Таких животных называют королевскими гепардами
11. Когда нацисты заняли Грецию, персонал археологического музея в Афинах закопал все статуи и ценные артефакты в укрепленных бетонных траншеях, вырытых из подвала здания. Нацисты обнаружили музей пустым. Никто не выдал секрет
12. Кипр собирался стать местом, где разместится первый на Ближнем Востоке ускоритель частиц, но вместо этого было решено потратить деньги на проведение у себя конкурса "Мисс Вселенная"
13. В течение многих столетий курдские крестьяне знали об этом древнем памятнике и называли его "Нарам-Син", но не знали, кто или что изображено на этом рельефе
14. Композиция Crazy Little Thing Called Love - кавер на песню Элвиса - была записана Фредди Меркьюри за 10 минут, пока он принимал ванну
15. Некоторые люди страдают от так называемой "мигрени выходного дня" - по выходным или в другие периоды отдыха от стандартного рабочего графика, из-за резкого понижения уровня стресса
16. Ванесса О'Брайен (родилась в 1964 году) - первая женщина, которая покорила и самую высокую, и самую глубокую точки на планете - Эверест и Марианскую впадину. За свои достижения она попала в Книгу рекордов Гиннесса
17. Титан (спутник Сатурна) - единственный спутник в Солнечной системе с плотной атмосферой и единственная планета, кроме Земли, имеющая на поверхности жидкие озера, реки и океаны
18. Прическа "а-ля Тит" - короткая стрижка, которая стала популярной во время Французской революции. Вдохновением для нее послужило то, как палачи обрезали волосы жертвам перед гильотиной. Красная лента на шее - еще один символ этого вида казни
19. Хуана Мария - женщина из индейского племени, коренная жительница Калифорнии. Все ее племя было убито охотниками за пушниной. Выживших забрали с острова миссионеры, но Мария осталась. Она жила там одна 20 лет, пока ее не перевезли на Большую землю
20. Для награждения победителей Олимпиады 2004 в Афинах и Олимпиады 2008 в Пекине были сплетены венки из ветвей старой греческой оливы, которой уже 3 000 лет
21. Лишь 324 домохозяйства в Греции указали в своей налоговой декларации наличие бассейна во дворе, пытаясь уклониться от уплаты налогов
22. В 2008 году коренные жители греческого острова Лесбос подали прошение в афинский суд о том, чтобы запретить использование слова "лесбиянки" в отношении женщин, вступающих в половую связь друг с другом
23. В 1687 году Парфенон в Афинах был взорван из венецианской мортиры во время войны между Венецией и Османской империей
24. Во время немецкой оккупации архиепископ Афинский и всея Эллады Дамаскин заявил, что расовая теория противоречит православию и дал духовенству распоряжение снабжать евреев Греции свидетельствами о крещении и укрывать их от преследования
25. Мэры Афин и Спарты подписали мирный договор в 1996 году, через 2500 лет после того, как окончилась Пелопенесская война, длившаяся 27 лет (431-404 гг. до н.э.)
27. Согласно новым исследованиям, у некоторых людей "сверхчеловеческий" иммунитет к ковиду
28. Лекарство от рака, разработанное компанией Moderna, успешно прошло испытание на мышах, уменьшив их опухоли, и теперь испытывается на людях
Источник: — переведено специально для fishki.net
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