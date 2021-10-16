12 кадров, на которых замена актёров дублёрами была уж очень заметна

Все мы прекрасно знаем, что чуть ли не в каждом фильме с экшн-сценами актёров подменяют их дублёры. Зрители просто принимают правила игры и прекрасно понимают, что порой в сцене они видят не любимых актёров, а специально обученных профессионалов, которые лицом играют не так круто, зато бегают и прыгают, ничего себе не ломая, гораздо успешнее глянцевых знаменитостей.

От создателей фильмов требуется лишь не палиться и подбирать похожих дублёров, которые похожи на звёзд фильма, и убирать в финальном монтаже те моменты, где подмена слишком уж видна.

Демонстрируем вам кадры из фильмов, чьи создатели с этими задачами не справились. Поэтому, вовремя нажав на «стоп», вы можете увидеть совершенно незнакомых вам людей на месте тех, кто указан в титрах.

Мумия возвращается (2001)