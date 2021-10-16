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12 кадров, на которых замена актёров дублёрами была уж очень заметна

12 кадров, на которых замена актёров дублёрами была уж очень заметна (13 фото)

Автор:
16 октября 2021 09:05
Сообщество : Кино
Метки: актеры   дублеры   замена   кино   роль   фильм   фото   
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Нажав на «стоп», вы можете увидеть совершенно незнакомых вам людей на месте тех, кто указан в титрах.

Все мы прекрасно знаем, что чуть ли не в каждом фильме с экшн-сценами актёров подменяют их дублёры. Зрители просто принимают правила игры и прекрасно понимают, что порой в сцене они видят не любимых актёров, а специально обученных профессионалов, которые лицом играют не так круто, зато бегают и прыгают, ничего себе не ломая, гораздо успешнее глянцевых знаменитостей.


От создателей фильмов требуется лишь не палиться и подбирать похожих дублёров, которые похожи на звёзд фильма, и убирать в финальном монтаже те моменты, где подмена слишком уж видна.

Демонстрируем вам кадры из фильмов, чьи создатели с этими задачами не справились. Поэтому, вовремя нажав на «стоп», вы можете увидеть совершенно незнакомых вам людей на месте тех, кто указан в титрах.


Мумия возвращается (2001)

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Во время сцены, когда главных героев обливает огромным количеством воды, мокрыми оказались не Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс, а их несчастные (и не очень на них похожие) дублёры.


Сумерки (2008)

Можно ли было подобрать более непохожих на Паттинсона и Стюарт дублёров, чем эти двое? Даже в профиль. Причём удивительно, что для этой сделанной на компьютере сцены ускоренного бега вообще понадобились дублёры.


Терминатор 2: Судный день (1991)

Как из дробовика стрелять с крутым видом, так в кадре Шварценеггер, а как пересаживать Джона Коннора с его мотоцикла на свой — так тут уже зовут дублёра.


Гарри Поттер и философский камень (2001)

Что случилось Хагридом на некоторых отдалённых планах во время его визита к Дурслям? Скорее всего, актёра Робби Колтрейна заменили на дублёра более внушительного размера.


Властелин колец: Возвращение короля (2003)

Редко применяемый Гимли взгляд с хитринкой? Нет, просто это другой человек, а не актёр Джон Рис-Дэвис, сыгравший знаменитого гнома. Кстати, рост самого Рис-Дэвиса — 185 см, то есть он на 5 сантиметров выше Орландо Блума. Именно поэтому актёра иногда подменяли менее высоким дублёром на общих планах.


Друзья (1994-2004)

При смене ракурса вместо Моники (Кортни Кокс) мы видим профиль совсем другой девушки. Это произошло в пятом эпизоде восьмого сезона «Эпизод со свиданием Рэйчел».


Лунный гонщик (1979)

Знаменитого злодея из бондианы Челюсти, то есть исполнителя его роли Ричарда Кила, заменили на дублёра в сцене прыжка с парашютом. При этом создатели забыли добавить сменщику главную отличительную черту персонажа — железные зубы. В итоге Челюсти летит вниз, сверкая своей внезапно появившейся голливудской улыбкой.


Звёздный путь: Следующее поколение (1987)

В сцене драки персонажа Патрика Стюарта сменяет кто-то очень напоминающий Луи де Фюнеса, но не сильно похожий на самого Стюарта.


Мстители (2012)

Скарлетт Йоханссон очевидно подменяют на мускулистую дублёршу во время кульбитов на табуретке.


Гарри Поттер и философский камень (ещё раз, 2001)

Рон Уизли довольно сильно меняется во время падения с шахматного коня.


Фарго (1996)

Персонажа Стива Бушеми довольно заметно подменяет дублёр во время сцены драки.


Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза (1999)

В какой-то момент вместо Юэна Макгрегора в кадре появился его дублёр, похожий на молодого Кеннета Брану.

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Метки: актеры   дублеры   замена   кино   роль   фильм   фото   
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