Какие зарубежные фильмы любили в СССР? ТОП-10 лидеров советского проката

В Советском Союзе кино было главным и любимым развлечением. Кино было доступным, билеты стоили копейки. Кинотеатров и клубов, где показывали фильмы, по всей стране было много.
В эпоху до интернета конкуренции у кино было мало - телевидению не хватало увлекательности, спортивных зрелищ, музеев и театров на всю огромную страну было не достаточно. Несмотря на железный занавес зарубежное кино постоянно демонстрировалось в советских кинотеатрах. Предлагаю вам, друзья подборку иностранных фильмов, которые в советском прокате посмотрело наибольшее количество зрителей.
В то время информация о том, сколько человек посмотрели фильм не публиковалась, она была известна только руководству Госкино и Главпроката. Критерием оценки успешности фильма считалось количество проданных билетов за год с момента выхода на экраны, а не сумма выручки , как сейчас.
Итак, ТОП 10 иностранных фильмов в советском прокате. Начинаем обратный отсчет.
10. «Четыре мушкетера», Франция
Французский режиссер Андре Юнебель смело переиначил знаменитый роман А.Дюма. В его версии получается, что все приключения и подвиги прославленных мушкетеров стали возможны только благодаря их верным оруженосцам. Действуя граблями и лопатами, они спасали симпатичную девушку Констанцию, герцога Бекингема и своих хозяев-мушкетеров. Этим веселым безобразием в 1978 году с удовольствием любовались 56,6 миллионов зрителей.
9. «Мститель», Индия
В основе многих индийских фильмов лежит жажда мести злейшему врагу. В этой криминальной мелодраме вдова мстит своему обидчику, и эта история захватила внимание 60 миллионов человек.
8. «Танцор диско», Индия
Этот фильм стал классикой жанра. В нем было все, что зрители хотели увидеть: любовь героя к дочери злейшего врага, танцы, драки, песни, знойные страсти. На звезду индийского кино Митхуна Чакроборти и его зажигательные танцы в белом костюме (почти как у Джона Траволты в «Лихорадке субботнего вечера») в 1984 году пришли полюбоваться 60,9 миллионов человек.
7. «Белое платье», Египет
Девушка Даляль попадает под машину молодого человека по имени Камал. Они влюбляются друг в друга, а отец-миллионер молодого человека против неравного брака. Препятствия, любовные страдания, неравенство. В 1976 году эта мелодраматическая история из фильма египетского режиссера привела в кинотеатры 61 миллион человек.
6. «Бобби», Индия
Любовь советских зрителей к индийскому кино трудно понять. Не случайно говорят, что есть хорошее кино, есть плохое кино, а есть индийское кино. По-другому трудно объяснить , почему в 1975 году на фильм Раджа Капура «Бобби» было продано 62, 6 миллиона билетов.
5. «Спартак», США
В 1967 году на советские экраны вышел фильм Стенли Кубрика с Кирком Дугласом. Эта картина получил 4 премии «Оскар» и наши зрители с удовольствием ходили на него. В 1967 году картину посмотрели 63 миллиона зрителей.
4. «Золото Маккенны», 1974
В 1973 году на внеконкурсном показе Московского кинофестиваля демонстрировался американский приключенческий фильм по роману Уилла Генри. В 1974 году фильм с Грегори Пеком и Омаром Шарифом вышел в прокат. Песню в фильме на русском языке исполнил Валерий Ободзинский. Результат – 63 миллиона зрителей.
3. "Бродяга", Индия
Индийский фильм был снят в 1951 году. Актер и режиссер Радж Капур открыл для советских зрителей Индию, которая совсем недавно стала независимой. История маленького человека, бедняка, который старается выжить в жестоком и несправедливом мире тронула до слез советских зрителей. Люди битком набивались в кинозалы и взволнованно следили за приключениями главного героя.
Тема семьи, социальной несправедливости, воздаяния за проступки, как сейчас говорится, "зацепила" послевоенных зрителей. А когда судья руководствуется убеждением, что "сын честного человека -честный, а сын вора -вор", - это заставляло людей с замиранием сердца следить за сюжетом. Искренность актерской игры, красивая музыка и танцы - все это сделало фильм одним из безусловных лидеров нашего проката.
В 1954 году на него было продано 63, 7 миллионов билетов
2. "Великолепная семерка", США
Вначале 60-х годов Никита Хрущев съездил в США, встретился с Джоном Кеннеди. Отношения между нашими странами начали теплеть. Поэтому стало возможным выпустить на советские экраны фильм про ковбоев, которые защищают крестьян.
Фильм "Великолепная семерка" представлял собой голливудскую переделку классического японского фильма Акиро Куросавы "Семь самураев". Но пока фильм переводили и озвучивали политическая обстановка изменилась, отношения между нашими странами опять обострились.
Поэтому критики начали дружно ругать фильм, особенно после заявления самого Хрущева о том, что актеры в фильме хороши, но мордобой и стрельба советскому зрителю не может понравиться. В печати появилась статья педагогов "Двойка за семерку", в которой ругали фильм за драки.
Но зритель проголосовал как обычно ногами. Фильм занимает почетное второе место - 67 миллионов человек в 1967 году.
1. "Есения", Мексика
Абсолютным рекордсменом с большим отрывом является мексиканская мелодрама про запретную, но торжествующую любовь.
В 1975 году эту мелодраму посмотрели 91,4 миллиона человек в стране.
Мнения критиков и зрителей резко разошлись: критики ругали картину за банальный сюжет и художественную слабость. А зрители толпами шли на фильм и переживали до слез над судьбой главной героини.
Сюжет действительно был незамысловатый. Чтобы не запятнать честь семьи, знатный дедушка отдает в цыганский табор младенца Есению, которую его дочь родила вне брака.
Выросшая в таборе девушка становится красавицей и влюбляется в офицера Освальдо. Вскоре становится известно, что она не цыганка. На пути к счастью возникают разные препятствия, которые влюбленные преодолевают.
Критики ломали головы над причинами оглушительного успеха фильма. А советские режиссеры уловили интерес публики к сильным страстям и ярким цыганским костюмам.
Вскоре на экраны вышли отечественные фильмы "Табор уходит в небо" и "Цыган", которые публика встретила очень благосклонно. Фильм "Есения" проложил дорогу на наши экраны многочисленным латиноамериканским сериалам 90-х годов.
Но к рекорду успеха "Есении" никто так и не смог приблизится.
В СССР к отбору фильмов относились очень серьезно. Американские боевики с драками и погонями попадались не часто. Советские зрители с удовольствием смотрели французские фильмы, особенно комедии. С особым трепетом смотрели индийское кино - это вообще отдельная тема.
Друзья, какие фильмы из этой подборки вы помните? Какие из них вы готовы посмотреть еще раз?
Источник:
- 14 невероятных преображений актеров с помощью грима
- 13 актеров, которые играли сразу нескольких персонажей в одном фильме
- 13 известных фильмов, которые когда-то были короткометражками
- 10 случаев, когда мирных и безобидных персонажей превращали в крутых и опасных героев
- 10 случаев, когда актёры предложили внести изменения в фильмы, и что из этого получилось
Понравилось13