Какие зарубежные фильмы любили в СССР? ТОП-10 лидеров советского проката

Индийский фильм был снят в 1951 году. Актер и режиссер Радж Капур открыл для советских зрителей Индию, которая совсем недавно стала независимой. История маленького человека, бедняка, который старается выжить в жестоком и несправедливом мире тронула до слез советских зрителей. Люди битком набивались в кинозалы и взволнованно следили за приключениями главного героя.

Тема семьи, социальной несправедливости, воздаяния за проступки, как сейчас говорится, "зацепила" послевоенных зрителей. А когда судья руководствуется убеждением, что "сын честного человека -честный, а сын вора -вор", - это заставляло людей с замиранием сердца следить за сюжетом. Искренность актерской игры, красивая музыка и танцы - все это сделало фильм одним из безусловных лидеров нашего проката.

В 1954 году на него было продано 63, 7 миллионов билетов

2. "Великолепная семерка", США