​10 известных кинофраншиз, которые разочаровали зрителей

Итак, перед вами 10 кинофраншиз, в которых, по мнению зрителей, оставлявших оценки на «КиноПоиске» и IMDb, нет вообще ни одного хорошего фильма.
Бывают такие кинопроекты, которые стали франшизами по сути вопреки желанию массового зрителя. Это те удивительные случаи, когда уже начиная с первой части картины получали низкие оценки и отзывы, но при этом создатели как-то умудрялись найти повод для съёмки продолжений.
Почему так происходит? Отчасти дело в том, что оценки на агрегаторах, демонстрирующие массовое отношение людей к картине, это одно, а кассовые сборы — совсем другое. То есть некоторые фильмы и не должны особо нравится людям, главное, что в кинотеатры люди на них пойдут.
По этой же причине каждый год в кинотеатрах выходит огромное количество низкопробных фильмов ужасов, которые имеют шанс собрать некоторую кассу, несмотря на свою бестолковость.
50 оттенков серого (3 фильма, 2015-2018)
Оценки:
- «Пятьдесят оттенков серого» (2015) — КиноПоиск: 4.4; IMDb: 4.1.
- «На пятьдесят оттенков темнее» (2017) — КиноПоиск: 5.2; IMDb: 4.6.
- «Пятьдесят оттенков свободы» (2018) — КиноПоиск: 5.4; IMDb: 4.5.
При этом, в частности, у первой части на данный момент 184 тысячи оценок, что говорит о высокой популярности фильма. И при бюджете в 40 миллионов долларов картина собрала более 550 миллионов. Разумеется, как можно было не сделать сиквел и триквел?
Анаконда (4 фильма, 1997-2009)
Оценки:
- «Анаконда» (1997) — КиноПоиск: 6.1; IMDb: 4.8.
- «Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей» (2004) — КиноПоиск: 5.3; IMDb: 4.7.
- «Анаконда 3: Цена эксперимента» (2008) — КиноПоиск: 3.0; IMDb: 2.8.
- «Анаконда 4: Кровавый след» (2009) — КиноПоиск: 3.1; IMDb: 3.0.
Норм и Несокрушимые (4 мультфильма, 2015-2020)
Оценки:
- «Норм и Несокрушимые» (2015) — КиноПоиск: 4.6; IMDb: 3.4.
- «Норм и Несокрушимые: Ключи от королевства» (2018) — КиноПоиск: 5.4; IMDb: 3.0.
- «Норм и Несокрушимые: Большое путешествие» (2019) — КиноПоиск: 4.7; IMDb: 3.2.
Есть ещё и четвёртая часть «Норм и несокрушимые: Семейные каникулы» (2020), но на КиноПоиске у неё так мало оценок, что невозможно сформировать рейтинг. Оно и неудивительно, ведь эта странная мультфраншиза с ужасной рисовкой, нелепой историей и неловким юмором умудрилась настолько никому не понравится, что последний эпизод взрослые зрители даже своим детям решили не включать.
Бладрейн (3 фильма, 2005-2010)
Оценки:
- «Бладрейн» (2005) — КиноПоиск: 3.4; IMDb: 2.9.
- «Бладрейн 2: Освобождение» (2007) — КиноПоиск: 2.1; IMDb: 2.7.
- «Бладрейн 3» (2010) — КиноПоиск: 2.6; IMDb: 3.0.
Во имя короля (3 фильма, 2006-2014)
Оценки:
- «Во имя короля: История осады подземелья» (2006) — КиноПоиск: 4.8; IMDb: 3.8.
- «Во имя короля 2» (2011) — КиноПоиск: 3.3; IMDb: 3.1.
- «Во имя короля 3» (2014) — КиноПоиск: 2.7; IMDb: 3.1.
Несмотря на очень низкие оценки, первая часть может похвастаться хорошими актёрами в титрах: Джейсон Стейтем, Рэй Лиотта и Рон Перлман.
Атлант расправил плечи (3 фильма, 2011-2014)
Оценки:
- «Атлант расправил плечи» (2011) — КиноПоиск: 5.6; IMDb: 5.6.
- «Атлант расправил плечи: Часть 2» (2012) — КиноПоиск: 5.1; IMDb: 5.4.
- «Атлант расправил плечи: Часть 3 » (2014) — КиноПоиск: 4.0; IMDb: 4.3.
Смурфики (2 фильма + 1 мультфильм, 2011-2017)
Оценки:
- «Смурфики» (2011) — КиноПоиск: 6.0; IMDb: 5.4.
- «Смурфики 2» (2013) — КиноПоиск: 6.0; IMDb: 5.3.
- «Смурфики: Затерянная деревня» (2017) — КиноПоиск: 6.4; IMDb: 6.0.
Последний мультфильм не связан сюжетом с предыдущими двумя фильмами, но все эти картины выпустила одна и та же студия Columbia Pictures, что позволяет объединить их во франшизу.
Царь скорпионов (5 фильмов, 2002-2018)
Оценки:
- «Царь скорпионов» (2002) — КиноПоиск: 6.6; IMDb: 5.5.
- «Царь скорпионов 2: Восхождение воина» (2008) — КиноПоиск: 4.4; IMDb: 3.8.
- «Царь скорпионов 3: Книга мертвых» (2012) — КиноПоиск: 4.1; IMDb: 3.7.
- «Царь скорпионов 4: Утерянный трон» (2014) — КиноПоиск: 3.9; IMDb: 4.1.
- «Царь Скорпионов: Книга Душ» (2018) — КиноПоиск: 4.8; IMDb: 4.6.
Сам исполнитель роли Царя Скорпионов, Дуэйн Джонсон, сбежал из франшизы после первого фильма. Как без него были сняты остальные части, знают только поклонники этих фильмов.
Дети кукурузы (10 фильмов и 1 ремейк, 1984-2020)
Оценки:
- «Дети кукурузы» (1984) — 6.0; 5.6.
- «Дети кукурузы 2: Последняя жертва» (1992) — 5.1; 4.3.
- «Дети кукурузы 3: Городская жатва» (1994) — 4.8; 4.2.
- «Дети кукурузы 4: Сбор урожая» (1996) — 4.2; 4.2.
- «Дети кукурузы 5: Поля страха» (1998) — 4.1; 3.9.
- «Дети кукурузы 666: Возвращение Айзека» (1999) — 3.8; 3.5.
- «Дети кукурузы: Откровение» (2001) — 3.6; 3.4.
- «Дети кукурузы: Генезис» — 3.2; 3.6.
- «Дети кукурузы: Беглянка» — 4.1; 3.8.
- «Дети кукурузы» (2020) — на КиноПоиске недостаточно оценок; IMDb: 4.8.
- «Дети кукурузы» (ремейк, 2009) — 4.3; 3.8.
Удивительно то, что в первых частях этой длинной и очень низко оценённой франшизы в разное время играли знаменитые актрисы, которые тогда только начинали в кино. В первой части в главной роля снялась Линда Хэмилтон, в третьей части состоялся дебют в кино Шарлиз Терон, в четвёртой части снялась Наоми Уоттс, а в пятой — Ева Мендес.
Элвин и бурундуки (4 фильма, 2007-2015)
Оценки:
- «Элвин и бурундуки» (2007) — КиноПоиск: 6.2; IMDb: 5.2.
- «Элвин и бурундуки 2» (2009) — КиноПоиск: 5.7; IMDb: 4.5.
- «Элвин и бурундуки 3» (2011) — КиноПоиск: 5.3; IMDb: 4.3.
- «Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение» (2015) — КиноПоиск: 5.8; IMDb: 5.0.
Вероятно, представители этого списка — чьё-то «guilty pleasure», то есть «постыдное удовольствие», и поэтому зритель продолжает финансово поддерживать все эти фильмы, при этом прекрасно понимая, что как художественное произведение они очень плохи. Этим и пользуются их создатели.
Наверняка вам нравятся какие-то из этих картин, поэтому напишите, какая из этих франшиз, на ваш взгляд, не так уж и плоха!
Источник:
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ЗЫ: а создатели Детей кукурузы смотрю настойчивые ребята