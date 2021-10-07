FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5464 поста • 1110 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
​10 известных кинофраншиз, которые разочаровали зрителей

​10 известных кинофраншиз, которые разочаровали зрителей (11 фото)

Автор:
07 октября 2021 07:27
Сообщество : Кино
Метки: kinofranshiza   актеры   кино   подборка   роль   фильм   фото   
1630
11

Итак, перед вами 10 кинофраншиз, в которых, по мнению зрителей, оставлявших оценки на «КиноПоиске» и IMDb, нет вообще ни одного хорошего фильма.

Бывают такие кинопроекты, которые стали франшизами по сути вопреки желанию массового зрителя. Это те удивительные случаи, когда уже начиная с первой части картины получали низкие оценки и отзывы, но при этом создатели как-то умудрялись найти повод для съёмки продолжений.


Почему так происходит? Отчасти дело в том, что оценки на агрегаторах, демонстрирующие массовое отношение людей к картине, это одно, а кассовые сборы — совсем другое. То есть некоторые фильмы и не должны особо нравится людям, главное, что в кинотеатры люди на них пойдут.


По этой же причине каждый год в кинотеатрах выходит огромное количество низкопробных фильмов ужасов, которые имеют шанс собрать некоторую кассу, несмотря на свою бестолковость.


50 оттенков серого (3 фильма, 2015-2018)

×


Оценки:

  • «Пятьдесят оттенков серого» (2015) — КиноПоиск: 4.4; IMDb: 4.1.
  • «На пятьдесят оттенков темнее» (2017) — КиноПоиск: 5.2; IMDb: 4.6.
  • «Пятьдесят оттенков свободы» (2018) — КиноПоиск: 5.4; IMDb: 4.5.

При этом, в частности, у первой части на данный момент 184 тысячи оценок, что говорит о высокой популярности фильма. И при бюджете в 40 миллионов долларов картина собрала более 550 миллионов. Разумеется, как можно было не сделать сиквел и триквел?


Анаконда (4 фильма, 1997-2009)



Оценки:

  • «Анаконда» (1997) — КиноПоиск: 6.1; IMDb: 4.8.
  • «Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей» (2004) — КиноПоиск: 5.3; IMDb: 4.7.
  • «Анаконда 3: Цена эксперимента» (2008) — КиноПоиск: 3.0; IMDb: 2.8.
  • «Анаконда 4: Кровавый след» (2009) — КиноПоиск: 3.1; IMDb: 3.0.

Норм и Несокрушимые (4 мультфильма, 2015-2020)



Оценки:

  • «Норм и Несокрушимые» (2015) — КиноПоиск: 4.6; IMDb: 3.4.
  • «Норм и Несокрушимые: Ключи от королевства» (2018) — КиноПоиск: 5.4; IMDb: 3.0.
  • «Норм и Несокрушимые: Большое путешествие» (2019) — КиноПоиск: 4.7; IMDb: 3.2.

Есть ещё и четвёртая часть «Норм и несокрушимые: Семейные каникулы» (2020), но на КиноПоиске у неё так мало оценок, что невозможно сформировать рейтинг. Оно и неудивительно, ведь эта странная мультфраншиза с ужасной рисовкой, нелепой историей и неловким юмором умудрилась настолько никому не понравится, что последний эпизод взрослые зрители даже своим детям решили не включать.


Бладрейн (3 фильма, 2005-2010)



Оценки:

  • «Бладрейн» (2005) — КиноПоиск: 3.4; IMDb: 2.9.
  • «Бладрейн 2: Освобождение» (2007) — КиноПоиск: 2.1; IMDb: 2.7.
  • «Бладрейн 3» (2010) — КиноПоиск: 2.6; IMDb: 3.0.

Во имя короля (3 фильма, 2006-2014)



Оценки:

  • «Во имя короля: История осады подземелья» (2006) — КиноПоиск: 4.8; IMDb: 3.8.
  • «Во имя короля 2» (2011) — КиноПоиск: 3.3; IMDb: 3.1.
  • «Во имя короля 3» (2014) — КиноПоиск: 2.7; IMDb: 3.1.

Несмотря на очень низкие оценки, первая часть может похвастаться хорошими актёрами в титрах: Джейсон Стейтем, Рэй Лиотта и Рон Перлман.



Атлант расправил плечи (3 фильма, 2011-2014)



Оценки:

  • «Атлант расправил плечи» (2011) — КиноПоиск: 5.6; IMDb: 5.6.
  • «Атлант расправил плечи: Часть 2» (2012) — КиноПоиск: 5.1; IMDb: 5.4.
  • «Атлант расправил плечи: Часть 3 » (2014) — КиноПоиск: 4.0; IMDb: 4.3.

Смурфики (2 фильма + 1 мультфильм, 2011-2017)



Оценки:

  • «Смурфики» (2011) — КиноПоиск: 6.0; IMDb: 5.4.
  • «Смурфики 2» (2013) — КиноПоиск: 6.0; IMDb: 5.3.
  • «Смурфики: Затерянная деревня» (2017) — КиноПоиск: 6.4; IMDb: 6.0.

Последний мультфильм не связан сюжетом с предыдущими двумя фильмами, но все эти картины выпустила одна и та же студия Columbia Pictures, что позволяет объединить их во франшизу.


Царь скорпионов (5 фильмов, 2002-2018)



Оценки:

  • «Царь скорпионов» (2002) — КиноПоиск: 6.6; IMDb: 5.5.
  • «Царь скорпионов 2: Восхождение воина» (2008) — КиноПоиск: 4.4; IMDb: 3.8.
  • «Царь скорпионов 3: Книга мертвых» (2012) — КиноПоиск: 4.1; IMDb: 3.7.
  • «Царь скорпионов 4: Утерянный трон» (2014) — КиноПоиск: 3.9; IMDb: 4.1.
  • «Царь Скорпионов: Книга Душ» (2018) — КиноПоиск: 4.8; IMDb: 4.6.

Сам исполнитель роли Царя Скорпионов, Дуэйн Джонсон, сбежал из франшизы после первого фильма. Как без него были сняты остальные части, знают только поклонники этих фильмов.


Дети кукурузы (10 фильмов и 1 ремейк, 1984-2020)



Оценки:

  • «Дети кукурузы» (1984) — 6.0; 5.6.
  • «Дети кукурузы 2: Последняя жертва» (1992) — 5.1; 4.3.
  • «Дети кукурузы 3: Городская жатва» (1994) — 4.8; 4.2.
  • «Дети кукурузы 4: Сбор урожая» (1996) — 4.2; 4.2.
  • «Дети кукурузы 5: Поля страха» (1998) — 4.1; 3.9.
  • «Дети кукурузы 666: Возвращение Айзека» (1999) — 3.8; 3.5.
  • «Дети кукурузы: Откровение» (2001) — 3.6; 3.4.
  • «Дети кукурузы: Генезис» — 3.2; 3.6.
  • «Дети кукурузы: Беглянка» — 4.1; 3.8.
  • «Дети кукурузы» (2020) — на КиноПоиске недостаточно оценок; IMDb: 4.8.
  • «Дети кукурузы» (ремейк, 2009) — 4.3; 3.8.

Удивительно то, что в первых частях этой длинной и очень низко оценённой франшизы в разное время играли знаменитые актрисы, которые тогда только начинали в кино. В первой части в главной роля снялась Линда Хэмилтон, в третьей части состоялся дебют в кино Шарлиз Терон, в четвёртой части снялась Наоми Уоттс, а в пятой — Ева Мендес.


Элвин и бурундуки (4 фильма, 2007-2015)

Оценки:

  • «Элвин и бурундуки» (2007) — КиноПоиск: 6.2; IMDb: 5.2.
  • «Элвин и бурундуки 2» (2009) — КиноПоиск: 5.7; IMDb: 4.5.
  • «Элвин и бурундуки 3» (2011) — КиноПоиск: 5.3; IMDb: 4.3.
  • «Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение» (2015) — КиноПоиск: 5.8; IMDb: 5.0.

Вероятно, представители этого списка — чьё-то «guilty pleasure», то есть «постыдное удовольствие», и поэтому зритель продолжает финансово поддерживать все эти фильмы, при этом прекрасно понимая, что как художественное произведение они очень плохи. Этим и пользуются их создатели.


Наверняка вам нравятся какие-то из этих картин, поэтому напишите, какая из этих франшиз, на ваш взгляд, не так уж и плоха!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: kinofranshiza   актеры   кино   подборка   роль   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
KonstantinLeirov 16 минут назад
Офигеть, и не знал, что у многих тут есть продолжение вообще. Вероятно потому что посмотрев первую часть старался забыть эту потерю своего времени))
ЗЫ: а создатели Детей кукурузы смотрю настойчивые ребята
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ivan Минуту назад
После последнего терминатора мне уже плевать на другие франшизы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Случай или судьба: три необъяснимых совпадения в истории (4 фото) Случай или судьба: три необъяснимых совпадения в истории (4 фото) 14 невероятных преображений актеров с помощью грима 14 невероятных преображений актеров с помощью грима 13 актеров, которые играли сразу нескольких персонажей в одном фильме 13 актеров, которые играли сразу нескольких персонажей в одном фильме 10 отличных фильмов, в которых зло всё-таки победило 10 отличных фильмов, в которых зло всё-таки победило 10 случаев, когда мирных и безобидных персонажей превращали в крутых и опасных героев 10 случаев, когда мирных и безобидных персонажей превращали в крутых и опасных героев 13 известных фильмов, которые когда-то были короткометражками 13 известных фильмов, которые когда-то были короткометражками
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

430832



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В столичном метро три кавказца жестоко избили мужчину
2
399
В столичном метро три кавказца жестоко избили мужчину
Как ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски
3
203
Как ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски
Набирающие популярность в сообществах
Bugatti EB112 — отполированный кусок мыла для четверых
0
1
Bugatti EB112 — отполированный кусок мыла для четверых
40 уморительных фото котов, которые смотрят на нас свысока
0
8
40 уморительных фото котов, которые смотрят на нас свысока
Случай или судьба: три необъяснимых совпадения в истории (4 фото)
Случай или судьба: три необъяснимых совпадения в истории (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомобили#подборка#аварии#в мире#природа#кино#ynews#падение
#Юмор#прикол#люди#история#дтп#новости#забавно#фотографии#Москва#ретро авто
#факты#животные#Разное#Россия#автомир#авто аварии#картинки#прикольные#полиция#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться