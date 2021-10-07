​10 известных кинофраншиз, которые разочаровали зрителей

Бывают такие кинопроекты, которые стали франшизами по сути вопреки желанию массового зрителя. Это те удивительные случаи, когда уже начиная с первой части картины получали низкие оценки и отзывы, но при этом создатели как-то умудрялись найти повод для съёмки продолжений.

Почему так происходит? Отчасти дело в том, что оценки на агрегаторах, демонстрирующие массовое отношение людей к картине, это одно, а кассовые сборы — совсем другое. То есть некоторые фильмы и не должны особо нравится людям, главное, что в кинотеатры люди на них пойдут.

По этой же причине каждый год в кинотеатрах выходит огромное количество низкопробных фильмов ужасов, которые имеют шанс собрать некоторую кассу, несмотря на свою бестолковость.

50 оттенков серого (3 фильма, 2015-2018)