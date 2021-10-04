"Охотники за привидениями": интересные факты о фильме и фото со съёмок

Первоначальная версия сценария, написанная Дэном Эйкройдом, была про путешествия во времени, космические корабли и машину, работающую на эктоплазме.
Экранизировать такой сценарий может кто-то и хотел, но было непонятно, как это сделать. Да и бюджет обещал быть тоже фантастическим.
Сделал сценарий попроще Харольд Рэмис, который, подключившись к работе, историю адаптировал. Перемещения по времени и бороздящие космос корабли убрали за ненадобностью. Да и машину для бригады охотников сделали попроще.
Когда сценарий стал проще, начали подтягиваться и продюсеры со своими деньгами. Правда, по ходу работы над фильмом, сценарий продолжали менять.
Первоначальную команду "Охотников" видели в таком составе: Джон Белуши, Джон Кэнди, Эдди Мёрфи. Но вот Джон Белуши, вместо того, чтобы бороться на экране с пришельцами из иного мира, сам в этот мир отправился, не рассчитав с веществами. В дальнейшем, от своих ролей отказались и Джон Кэнди с Эдди Мёрфи.
Но удача киноделами таки улыбнулась и готовящимся фильмом заинтересовался Билл Мюррэй. С большой звездой в главной роли проще находить и продюсеров и актёров. Правда, Биллу Мюррэю не понравились диалоги в сценарии и для своего героя он их поменял.
Харольд Рэмис, который помогал со сценарием, в итоге, исполнил одну из главных ролей. Сценаристу досталась роль Игона Шпенглера.
Зрителям его исполнение полюбилось и после смерти Рэмиса в 14-м году, пожарную часть, в которой проходили съёмки "Охотников за приведениями", поклонники усыпали цветами и обклеили фотографиями актёра.
Серьёзным фактором риска, во время съёмок, стало средство передвижения "охотников". Передвигались они на Кадиллаке Миллер-Метеор, который у съёмочной группы был в единственном экземпляре. Если бы с автомобилем что-то случилось, это затормозило бы весь процесс.
Не смотря на то, что по сценарию действия происходят в Нью-Йорке, большая часть фильма была снята в Лос-Анджелесе. Впрочем и Нью-Йорку досталось. Когда съёмки шли на Манхэттене, пришлось полностью остановить на нём движение.
Пожарная часть, в которой базировались охотники, снималась сразу в двух городах. Снаружи её снимали в Нью-Йорке, а изнутри - в Лос-Анджелесе.
На экраны фильм вышел в 84-м году, до массового применения трёхмерной графики было ещё далеко. Возведённый на вершине небоскрёба храм, стал одной из самых дорогих декораций в истории Голливуда. В фильме широко применялись костюмы и кукольная анимация.
Для фильма было изготовлено несколько костюмов "Зефирного человека", каждый из которых стоил 20 тыс. долларов.
Айвен Райтман, будучи режиссёром фильма, переживал за конечный результат. Съёмочную группу всё время подгоняли, а времени на толковый постпродакшн и вовсе не было. По мнению режиссёра, фильм вышел в прокат с недоработками.
По итогу, фильм обошелся создателям в 30 миллионов долларов. Но затраты эти были отбиты почти сразу, как фильм вышел в прокат. А суммарные сборы в кинотеатрах составили 282 миллиона долларов.
"Охотники за привидениями" стали самой кассовой комедией и были ей до тех пор. пока не вышел фильм "Один дома".
Источник:
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