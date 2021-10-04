"Охотники за привидениями": интересные факты о фильме и фото со съёмок

Экранизировать такой сценарий может кто-то и хотел, но было непонятно, как это сделать. Да и бюджет обещал быть тоже фантастическим.

Сделал сценарий попроще Харольд Рэмис, который, подключившись к работе, историю адаптировал. Перемещения по времени и бороздящие космос корабли убрали за ненадобностью. Да и машину для бригады охотников сделали попроще.