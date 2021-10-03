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"Слепая ярость" - 15 интересных фактов о кинобоевике с видеокассеты

"Слепая ярость" - 15 интересных фактов о кинобоевике с видеокассеты (5 фото)

Автор:
03 октября 2021 09:41
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   слепая ярость   факты   фильм   фото   
1426
5

Сегодня мы вспомним неплохой (по крайней мере непривычный) голливудский боевик под названием "Слепая ярость". Вполне возможно что вы его видели на видеокассетах. Или по "кабельному"...


Итак, идеей для создания этого фильма послужил японский телевизионный сериал про странствующего мастера меча (и массажиста) с очень проблемным зрением по имени Затоичи. Нашим зрителям этот персонаж знаком по фильму режиссера Такеши Китано "Затоичи", в котором сам Китано и исполнил главную роль.


Понятное дело, что в Голливуде прекрасно понимали, что все эти самураи, ниндзя и странствия по японским пейзажам, американскому зрителю скорее всего будут неинтересны. И по этой причине действие перенесено в Соединенные Штаты "наших дней", а главный герой не японец, а бывший американский военный, ветеран Вьетнамской войны.


Интересный факт. До окончательного "одобряем" со стороны боссов студии, было создано одинадцать версий сценария...


"Слепая ярость" стала режиссерском дебютом в Голливуде режиссера из Австралии Филлипа Нойса.


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Режиссер проекта Филлип Нойс, первоначально был против того, чтобы главную роль получила одна из звезд голливудских боевиков. Мол, наш фильм будет другой, будет более оригинальным чем другие представители жанра action. Забегая вперед скажу, что возможно это было большой ошибкой, но обо всем по порядку...


После долгих выборов из списка кандидатов главную роль получил известный нидерландский актер Рутгер Хаэур. Очень он понравился режиссеру в известном фантастическом фильме Ридли Скотта "Бегущий по лезвию"...


Но от актера потребовалось не только "играть лицом", но и определенные навыки, которых у него не было. К примеру, фехтованию на мечах Хаэура обучал известный японский актер Шо Косуги, который кстати, сыграл в "Слепой ярости" роль мастера меча прибывшего из Японии, чтобы сразиться против главного героя...


Студия TriStar Pictures настолько верила в успех "Слепой ярости" на американском кинорынке, что еще до выхода фильма в прокат, начала писать сценарий для двух продолжений - трилогия это хорошо, не правда ли? Питер Джексон не даст соврать ;).


Роль мальчика Билли получил юный актер Брэндон Колл, который снимался в кино буквально с двух лет, и "засветился" в таких сериалах как "Санта-Барбара", "Спасатели Малибу". "Гром в раю", так же появился в известном мистическом фильме "Чернокнижник".


Бюджет фильма составила очень неплохая сумма для того времени, как для боевика (тем более без компьютерных эффектов) в 10 000 000 долларов.


Фильм снимался на территории двух стран - США и Австралии. Австралийские пейзажи служили для изображения Вьетнама по время войны...


В одном из интервью Рутгер Хауэр отметил, что именно во время подготовки к "Слепой ярости" он терял вес, так как приходилась тренироваться несколько часов в день.


На одном из рекламных плакатов фильма был изображен ниндзя, хотя никаких ниндзя в "Слепой ярости" не было. Модной тогда была ниндзя-тематика в кино ;).


В Японию фильм попал на видеокассетах, и особой популярности не сыскал. Зачем им американский "Затоичи", если есть свой родной и любимый?;)


С бюджетом в 10 000 000 долларов "Слепая ярость" собрала в американском прокате менее 3 000 000 долларов, что поставило жирный и окончательный крест, на всех разговорах о продолжении этой истории...

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Метки: актеры   кино   роль   слепая ярость   факты   фильм   фото   
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3k
V2.Smirnov 2 часа назад
А фильм - отличный!
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Andrei 13 минут назад
Сериал "Затойчи" не смотрел, но в фильме, насколько я помню, главный герой был на самом деле не очень-то и слепым.
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8k
Пётр 38 минут назад
Для своего времени отличный фильм. Моё первое знакомство с Рутгером Хауэром, он сыграл великолепно. Тогда было дико обидно что в конце он оставляет мальчика, теперь с возрастом понимаешь его поступок...
Ссылка www.youtube.com
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15k
Злобный Члегр 41 минуту назад
Хороший был актер. Запоминающийся. Фильм тоже отличный.
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4k
Andrey Abramov 46 минут назад
Там перелет группы из австралии в США сожрал скорее всего пол бюджета.
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9k
Dmitry 48 минут назад
НУ, кому как, а мне этот фильм понравился. И Хауэр сыграл отлично.
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17k
Егор 52 минуты назад
Если бы авторы получили отчисления от проката в СССР-СНГ, было бы 10 продолжений...
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752
Boom shakalaka 52 минуты назад
Спасибо, сейчас пересмотрю фильм)
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51k
alertol 53 минуты назад
Три ляма сборов это хорошо, по тем временам это большие бабки, только вот это заслуга чисто режиссёра и автора сценария, и того что он оказался в нужное время в нужном месте. Если бы вместо распила 10ти миллионов они просто сняли этот фильм как полагается, то вполне бы и в плюс ушли. Снять фильм такого класса можно было (по деньгам того времени) и за 100-200 тысяч.
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1k
Kom9ipa 57 минут назад
А в продолжении главный герой это слепоглухонемой безногий каратист с одной рукой, на которой всего два пальца, разгромил мафию.
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53k
Похабыч 2 часа назад
Рутгер Хауэр у меня почему-то всегда ассоциируется с этим фильмом
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