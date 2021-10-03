"Слепая ярость" - 15 интересных фактов о кинобоевике с видеокассеты

Итак, идеей для создания этого фильма послужил японский телевизионный сериал про странствующего мастера меча (и массажиста) с очень проблемным зрением по имени Затоичи. Нашим зрителям этот персонаж знаком по фильму режиссера Такеши Китано "Затоичи", в котором сам Китано и исполнил главную роль.





Понятное дело, что в Голливуде прекрасно понимали, что все эти самураи, ниндзя и странствия по японским пейзажам, американскому зрителю скорее всего будут неинтересны. И по этой причине действие перенесено в Соединенные Штаты "наших дней", а главный герой не японец, а бывший американский военный, ветеран Вьетнамской войны.





Интересный факт. До окончательного "одобряем" со стороны боссов студии, было создано одинадцать версий сценария...





"Слепая ярость" стала режиссерском дебютом в Голливуде режиссера из Австралии Филлипа Нойса.



