"Слепая ярость" - 15 интересных фактов о кинобоевике с видеокассеты

Сегодня мы вспомним неплохой (по крайней мере непривычный) голливудский боевик под названием "Слепая ярость". Вполне возможно что вы его видели на видеокассетах. Или по "кабельному"...
Итак, идеей для создания этого фильма послужил японский телевизионный сериал про странствующего мастера меча (и массажиста) с очень проблемным зрением по имени Затоичи. Нашим зрителям этот персонаж знаком по фильму режиссера Такеши Китано "Затоичи", в котором сам Китано и исполнил главную роль.
Понятное дело, что в Голливуде прекрасно понимали, что все эти самураи, ниндзя и странствия по японским пейзажам, американскому зрителю скорее всего будут неинтересны. И по этой причине действие перенесено в Соединенные Штаты "наших дней", а главный герой не японец, а бывший американский военный, ветеран Вьетнамской войны.
Интересный факт. До окончательного "одобряем" со стороны боссов студии, было создано одинадцать версий сценария...
"Слепая ярость" стала режиссерском дебютом в Голливуде режиссера из Австралии Филлипа Нойса.
Режиссер проекта Филлип Нойс, первоначально был против того, чтобы главную роль получила одна из звезд голливудских боевиков. Мол, наш фильм будет другой, будет более оригинальным чем другие представители жанра action. Забегая вперед скажу, что возможно это было большой ошибкой, но обо всем по порядку...
После долгих выборов из списка кандидатов главную роль получил известный нидерландский актер Рутгер Хаэур. Очень он понравился режиссеру в известном фантастическом фильме Ридли Скотта "Бегущий по лезвию"...
Но от актера потребовалось не только "играть лицом", но и определенные навыки, которых у него не было. К примеру, фехтованию на мечах Хаэура обучал известный японский актер Шо Косуги, который кстати, сыграл в "Слепой ярости" роль мастера меча прибывшего из Японии, чтобы сразиться против главного героя...
Студия TriStar Pictures настолько верила в успех "Слепой ярости" на американском кинорынке, что еще до выхода фильма в прокат, начала писать сценарий для двух продолжений - трилогия это хорошо, не правда ли? Питер Джексон не даст соврать ;).
Роль мальчика Билли получил юный актер Брэндон Колл, который снимался в кино буквально с двух лет, и "засветился" в таких сериалах как "Санта-Барбара", "Спасатели Малибу". "Гром в раю", так же появился в известном мистическом фильме "Чернокнижник".
Бюджет фильма составила очень неплохая сумма для того времени, как для боевика (тем более без компьютерных эффектов) в 10 000 000 долларов.
Фильм снимался на территории двух стран - США и Австралии. Австралийские пейзажи служили для изображения Вьетнама по время войны...
В одном из интервью Рутгер Хауэр отметил, что именно во время подготовки к "Слепой ярости" он терял вес, так как приходилась тренироваться несколько часов в день.
На одном из рекламных плакатов фильма был изображен ниндзя, хотя никаких ниндзя в "Слепой ярости" не было. Модной тогда была ниндзя-тематика в кино ;).
В Японию фильм попал на видеокассетах, и особой популярности не сыскал. Зачем им американский "Затоичи", если есть свой родной и любимый?;)
С бюджетом в 10 000 000 долларов "Слепая ярость" собрала в американском прокате менее 3 000 000 долларов, что поставило жирный и окончательный крест, на всех разговорах о продолжении этой истории...
Источник:
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