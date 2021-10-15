Минутка толерантности из Сочи: истеричный гей и охранник пляжа устроили разборки из-за чихуахуа

История, в которой самой адекватной оказалась собака.
На днях на сочинском пляже "Куба", что расположен в центральном микрорайоне Мамайка, судьба столкнула лбами двух неадекватов - манерного и хамоватого молодого человека и бородатого аборигена, работающего там охранником. Конфликт произошел из-за собаки. С четвероногими друзьями вход на пляж воспрещен - об этом информирует объявление перед входом. Но компания с щенком чихуахуа попыталась объяснить охраннику, что собаку из рук они не выпустят - и вообще, она гадит только в пелёнки.
Мужчина попросил их покинуть территорию, поскольку выполнял инструкции, в которых не прописано, что с волкодавами на пляж нельзя, а с карманными собачками - пожалуйста. И закон был бы на его стороне, не начни он хамить в ответ на возмущение посетителей пляжа. Очень быстро уговоры превратились в упреки, а упреки - в конфликт на повышенных тонах. И компания с собачкой, и охранник оказались очень словоохотливыми скандалистами. Настолько, что обеим сторонам легко могут "влепить" уголовное дело по 282 статье.
В целом конфликт выглядит комично,
идиоты ребята наговорили друг другу много интересного. Но на 12 секунде слышно, как охранника называют «черножопой мразью». Тот отвечает в том же ключе, но более жестко. И за эти слова ему придется держать ответ перед законом.
Осторожно, много мата
Источник:
«Мы пришли с матерями на пляж "Куба" с маленькой собачкой. Мамы приехали недавно. Подбежал не русский мужчина и начал нас оскорблять и выгонять. Мы были дико возмущены его поведением и хамством. Он ещё обещал подкараулить в городе и отрезать голову. Нас четыре человека было, их набежало человек 5-6. Мы испугались, конечно, и покинули пляж.
Мы зашли туда, чтобы прогуляться. Мы не собирались опускать собаку, загорать и купаться. Щенок ручной, ему три месяца. Мы вели себя нормально, не пили, не курили, собака размером с белку, чем он помешал на руках-то?» - рассказала одна из участниц конфликта Виктория Т.
В полиции уже увидели этот ролик. Там проводят проверку по поводу высказываний охранника, который затрагивает гендерную и расовую принадлежность посетителей. К последним, которые, скорее всего, и спровоцировали конфликт у правоохранительных органов вопросов нет. Хотя, если по хорошему, как минимум штрафовать там нужно всех.
Источник:
- Турист в Сочи жестоко избил 17-летнего спасателя на пляже
- Обезумевший священник разгромил несколько машин на трассе в Чувашии
- В Казахстане пенсионер подрался с трансвеститом, который случайно ошибся дверью
- Полицейский в Сочи обматерил пьяных туристок
- Управляющая компания натравила ЧОП на отказавшихся от ее услуг жильцов
Понравилось53
чихуахуахуоныш прекрасен )
2. Обоих за оскорбление по нац.признаку оштрафовать.
3. Хоть я и белый, я прекрасно понимаю возмущение бородатой черножопой твари и моё мнение в общем на его стороне. Он кавказец и говорит то, что говорит, но ОК. Реально, в этой ситуации я поддерживаю бородача.
4. Быдлотётка виновата. Надо научиться читать и не лезть куда-то в нарушение правил.
Но как гражданин - не знаю, откуда возмущение. Есть правила. Если не хочешь соблюдать - значит не заходи на эту территорию
Пи.д.рила по поведению и жопоблуд по жизни
Белый гей быдлан. Матерится при матерях нельзя. Даже если хачик хамил, это не его, а твои мамы (хотя бы одна из них), так что ты в первую очередь веди себя корректно.
Белый гей трус. Смешно убегает за угол и оттуда включает "мужика", выкрикивая фальцетом матерные слова.
В общем, если вы хотите хайпнуть в интернете:
1. Не будьте геем.
2. Не будьте трусом.
3. Не будьте быдланом.
4. Соблюдайте закон.
А по факту хачик смотрится гораздо достойнее в этом ролике.