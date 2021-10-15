Минутка толерантности из Сочи: истеричный гей и охранник пляжа устроили разборки из-за чихуахуа

На днях на сочинском пляже "Куба", что расположен в центральном микрорайоне Мамайка, судьба столкнула лбами двух неадекватов - манерного и хамоватого молодого человека и бородатого аборигена, работающего там охранником. Конфликт произошел из-за собаки. С четвероногими друзьями вход на пляж воспрещен - об этом информирует объявление перед входом. Но компания с щенком чихуахуа попыталась объяснить охраннику, что собаку из рук они не выпустят - и вообще, она гадит только в пелёнки.





Мужчина попросил их покинуть территорию, поскольку выполнял инструкции, в которых не прописано, что с волкодавами на пляж нельзя, а с карманными собачками - пожалуйста. И закон был бы на его стороне, не начни он хамить в ответ на возмущение посетителей пляжа. Очень быстро уговоры превратились в упреки, а упреки - в конфликт на повышенных тонах. И компания с собачкой, и охранник оказались очень словоохотливыми скандалистами. Настолько, что обеим сторонам легко могут "влепить" уголовное дело по 282 статье.

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