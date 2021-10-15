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Минутка толерантности из Сочи: истеричный гей и охранник пляжа устроили разборки из-за чихуахуа

Минутка толерантности из Сочи: истеричный гей и охранник пляжа устроили разборки из-за чихуахуа (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2021 11:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Сочи   видео   конфликт   пляж   полиция   собака   
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История, в которой самой адекватной оказалась собака.

На днях на сочинском пляже "Куба", что расположен в центральном микрорайоне Мамайка, судьба столкнула лбами двух неадекватов - манерного и хамоватого молодого человека и бородатого аборигена, работающего там охранником. Конфликт произошел из-за собаки. С четвероногими друзьями вход на пляж воспрещен - об этом информирует объявление перед входом. Но компания с щенком чихуахуа попыталась объяснить охраннику, что собаку из рук они не выпустят - и вообще, она гадит только в пелёнки.


Мужчина попросил их покинуть территорию, поскольку выполнял инструкции, в которых не прописано, что с волкодавами на пляж нельзя, а с карманными собачками - пожалуйста. И закон был бы на его стороне, не начни он хамить в ответ на возмущение посетителей пляжа. Очень быстро уговоры превратились в упреки, а упреки - в конфликт на повышенных тонах. И компания с собачкой, и охранник оказались очень словоохотливыми скандалистами. Настолько, что обеим сторонам легко могут "влепить" уголовное дело по 282 статье.

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В целом конфликт выглядит комично, идиоты ребята наговорили друг другу много интересного. Но на 12 секунде слышно, как охранника называют «черножопой мразью». Тот отвечает в том же ключе, но более жестко. И за эти слова ему придется держать ответ перед законом.

«Мы пришли с матерями на пляж "Куба" с маленькой собачкой. Мамы приехали недавно. Подбежал не русский мужчина и начал нас оскорблять и выгонять. Мы были дико возмущены его поведением и хамством. Он ещё обещал подкараулить в городе и отрезать голову. Нас четыре человека было, их набежало человек 5-6. Мы испугались, конечно, и покинули пляж.


Мы зашли туда, чтобы прогуляться. Мы не собирались опускать собаку, загорать и купаться. Щенок ручной, ему три месяца. Мы вели себя нормально, не пили, не курили, собака размером с белку, чем он помешал на руках-то?» - рассказала одна из участниц конфликта Виктория Т.


В полиции уже увидели этот ролик. Там проводят проверку по поводу высказываний охранника, который затрагивает гендерную и расовую принадлежность посетителей. К последним, которые, скорее всего, и спровоцировали конфликт у правоохранительных органов вопросов нет. Хотя, если по хорошему, как минимум штрафовать там нужно всех.

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Метки: Сочи   видео   конфликт   пляж   полиция   собака   
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1k
Александр Задорожный 2 часа назад
Ну как же, это ж его пляж, а тут кто-то бесплатно ходит, не порядок. Привык наверное за лето к халявному баблу за топчаны, а теперь поступления резко упали, вот и бесится. Развелось таких собирателей платы за вход в провал...
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2k
Йожык 6 минут назад
Обе стороны хороши
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9
В-ий 6 минут назад
смотрел без звука, так как мат не люблю.
чихуахуахуоныш прекрасен )
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15k
Вася Александрович 9 минут назад
Неправы оба.
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7k
trak 13 минут назад
На пляж с собаками нельзя ни с какими , всё точка !
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8k
Алексей 13 минут назад
при всей нелюбви к кауказцам охранник прав
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348
Kot13 14 минут назад
Отдыхали в конце августа в Сочи. Ходили на пляж "" Куба", рядом пляж "Ласточка". Сторожа нормальные люди.
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8k
Алексей 16 минут назад
гомосек вообще то с первых секунд видоса маты гнёт
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13k
Александр 21 минуту назад
Сначала прочитал текст, и почему-то на автомате прочитал слова этой Виктории манерой Гудкова.
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389
Вадим Курбатов 24 минуты назад
Непросто, конечно, занять чью-то сторону в этом конфликте..! Коромысло весов с чашами согнулось посередине)
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1k
Петр Бирюков 43 минуты назад
А я один заметил что борода и бесконечная тупость связаны напрямую???
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4k
Дарвин и аморальная премия 51 минуту назад
Собачку жалко
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16k
Денис 52 минуты назад
1. С собаками на пляж нельзя- значит нельзя. Неважно алабай это или карликовый пудель.
2. Обоих за оскорбление по нац.признаку оштрафовать.
3. Хоть я и белый, я прекрасно понимаю возмущение бородатой черножопой твари и моё мнение в общем на его стороне. Он кавказец и говорит то, что говорит, но ОК. Реально, в этой ситуации я поддерживаю бородача.
4. Быдлотётка виновата. Надо научиться читать и не лезть куда-то в нарушение правил.
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14k
Михаил Гривин 56 минут назад
Эх, а при ненавидимом многими совке на пляжах охранников не было. И пофик было - с собакой ты или с кошкой, белый или черный - все люди братья, дружба народов, пляжи - народное достояние... Печально смотреть на происходящее.
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1k
Андрей Манахов Час назад
Здесь теперь вошло в традицию обсуждать душевный мир каждого быдла, с котором кто-то где-то столкнулся...
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5k
Ruk Час назад
хоть и не люблю нерусей, но в данной ситуации он совершенно прав
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18k
KOSTELLO Час назад
Прямо страйк.
Пи.д.рила по поведению и жопоблуд по жизни
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9k
insaider Час назад
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386
konstantinkaz2016 Час назад
Что то чморят последнее время русских все кому не лень.
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1k
Estie 2 часа назад
На пляж с собаками нельзя. Хоть ручная, хоть новорожденная, она все равно там насрет и нассыт. Этот качок мог в более спокойной обстановке указать им на выход.
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9k
harlamov 2 часа назад
"Мы пришли с матерями..."
Белый гей быдлан. Матерится при матерях нельзя. Даже если хачик хамил, это не его, а твои мамы (хотя бы одна из них), так что ты в первую очередь веди себя корректно.
Белый гей трус. Смешно убегает за угол и оттуда включает "мужика", выкрикивая фальцетом матерные слова.
В общем, если вы хотите хайпнуть в интернете:
1. Не будьте геем.
2. Не будьте трусом.
3. Не будьте быдланом.
4. Соблюдайте закон.
А по факту хачик смотрится гораздо достойнее в этом ролике.
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389
Вадим Курбатов Умница-красавица Полчаса назад
Ну да, нетрадиционный охранник попался. Вообще они же по овцам больше)
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