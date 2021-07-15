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"Таких убивать надо": "яжотец" решил отомстить за сына, нокаутировав 10-летнего ребенка

"Таких убивать надо": "яжотец" решил отомстить за сына, нокаутировав 10-летнего ребенка (4 фото + 1 видео)

Автор:
15 июля 2021 15:21
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дети   конфликт   полиция   сотрясение мозга   ссора   чипсы   
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Россиянин пришел на помощь к своему сыну, который не поделил с приятелями пакет чипсов. Взрослый мужчина так сильно ударил мальчика, посчитав его обидчиком своего ребенка, что тот отлетел на асфальт. Самое интересное, что к конфликту пострадавший вообще не имел никакого отношения, а просто пробегал мимо.

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Метки: видео   дети   конфликт   полиция   сотрясение мозга   ссора   чипсы   
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24k
Vazari 3 часа назад
Вот ублюдок. Запись есть. Неужели не накажут залупоголового?
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1k
Пихайло 6 минут назад
Тут в комментах срача много развелось от яжемамок и яжепапок о том, что нетолерантно, негуманно и противоестественно бить маленьких пиз..ков.
Только вот я заметил пару вещей:
1. На эти настроения влияет заголовок видоса и вопли мимо проезжавшей такой же яжемамки.
2. Никто не обратил внимания на то, что после того, как пацан упал на асфальт к нему еще подошла женщина с таким же по виду пиз...ком за руку. И что-то она не кинулась вызволять бедного мальчонку из лап лысого убивца. А что-то начала сурово высказывать "потерпевшему".
Соответственно, как всегда, мы имеем однобокое освещение проблемы и мнение только одной авторши видео, причем "мимо проезжавшей". И, как всегда, готовы с говном смешать человека, который вполне себе возможно вышел из себя от того, что местные гопники отжимают у его отпрыска деньги, или шмот, или даже чипсы. А может этот "пострадавший" за десять минут до этого обоссал двух мальчишек, за которых вышли впрягаться их родители?
Засим, как всегда, этот пост - говно, автор - сами знаете кто. Пока не будет конфликт освещен со всех сторон, грош цена всем мнениям.
P.S. Сам хожу по улицам и иногда сталкиваюсь с абсолютно безбашенными "детьми", у которых в речи из приличного только местоимения. В моем детстве за гораздо, нет не так.. За ГОРАЗДО более меньший базар спрашивали сверстники сразу. А эти со своими правами возомнили себя бессмертными. Поэтому и появляются такие вот видосы. Где-то дед отмудохал тик-токера за то, что он ему в лицо плюнул. А где-то мужик в рыло насовал мелкому за гнилой базар.
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4k
tamin 9 минут назад
Тварь. Там была угроза жизни его ребёнка? Или может мужик обижал его сына? Не по людски так делать. Увидел бы прибил урода
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−53
Алиса 16 минут назад
Истинный русский только на пацана может руку поднять.
Перед чеченом всегда делает два раза ку.

И про это на фишках есть куча постов
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121
Alex Dominus Алиса 9 минут назад
так он хохол. только они с детьми воюют
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162
комнатный сибиряк Полчаса назад
Справедливо было бы выпустить его на ринг против профессионального боксёра , чтоб так сказать, до конца раскрыл свои способности
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6k
ваня панкин 38 минут назад
вот поражаюсь как некоторые особи прямо с асфальта статьи себе поднимают на ровном месте...
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4k
livaneth 40 минут назад
После такой публикации и найдут и на тормозах спустить не смогут. Мужик попал конкретно.
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162
комнатный сибиряк livaneth 22 минуты назад
Слово мужик я бы поставил в кавычки
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2k
leto2016 42 минуты назад
Урод моральный и гнида.
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32
Племянник Путина 54 минуты назад
плешивый конечно жалок... даже не смог в режиме крысы вырубить школотрона.
не боец и не мужчина по любому.
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−166
vova old Час назад
напомнило ситуацию с русскоязычным политиком в Израиле лиБерман, когда они очередной раз искали как его убрать из политики, к его семилетнему тогда сыну подослали 3 четырнадцатилетних засранцев которые стали его бить, а сами снимали На камеры. тот естественно за ребёнка заступился прогнал их, камнями кидался правда не попал, либерман всё-таки, он никуда не попадает и тут же во всех газетах было что Злобные русские обижают детей а на самом деле что ему делать?
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91
Бритва Час назад
говна кусок
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5k
Ya Час назад
Я бы для ментов собрал огромную кучу денег что бы они эту гниду в камере смешали с говном, опустили и сделали калекой.
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119k
arek14 Час назад
В русском языке есть хорошее слово - "Тварь".
По моему это именно про него.
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17k
KOSTELLO 2 часа назад
"Таких убивать надо".

Полностью согласен.
Лысую мразь надо именно так и покарать.
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14k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
Только конченный питораст, может ударить ребенка. Закрыть этого гребня на пару лет, ему там объяснят кого можно бить, а кого нельзя.
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28k
Кот Баюн 2 часа назад
Мужик- скот, ему полюбас статью впаять надо, но и пресса бесит так преукрашать. Нокаутом там и не пахнет, как и сотрясением. Да само описание об этом говорит. Пацан как ни в чем ни бывало себя вел, ни кто даже не заподозрил, а с сотрясом он бы быстро поплыл.
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373
Роман Чурин Кот Баюн 8 минут назад
Посмотрел бы я на тебя,если б ты схватил леща от того,кто в 4 раза больше тебя весит. Физику поучи,лапоть.
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876
Игорь 2 часа назад
В конфликте сына, мог бы помочь разрулить, объяснить кто не прав. Даже если не прав сын, объяснить ему почему. Это воспитание. А дать леща - много ума не надо. Теперь будет с органами разговаривать.
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17k
Vital Idol 2 часа назад
кретино!!! идиото!!!
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19k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
«Таких убивать надо» это он про себя?
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31k
Korolev 2 часа назад
Зачем бить ребёнка? Надо всечь его бате. Вот образец...
Ссылка youtu.be
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7k
Alexander 2 часа назад
А мне понравилось, мало тока, а то эти детки права качают по взрослому, ауе они, у них понятия, а по мордасам, так сразу мааааааааааа, надо было бы ещё заступницу уложить.
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