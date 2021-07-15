"Таких убивать надо": "яжотец" решил отомстить за сына, нокаутировав 10-летнего ребенка

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Россиянин пришел на помощь к своему сыну, который не поделил с приятелями пакет чипсов. Взрослый мужчина так сильно ударил мальчика, посчитав его обидчиком своего ребенка, что тот отлетел на асфальт. Самое интересное, что к конфликту пострадавший вообще не имел никакого отношения, а просто пробегал мимо.
Нередко в детские ссоры вмешиваются взрослые, и тогда конфликт переходит на новый уровень. В Краснообске Новосибирской области пацаны не поделили пакет с чипсами. На помощь к одному из них пришел батя, который вместо слов прописал обидчику сына хорошего "леща". Удар был настолько сильным, что мальчик отлетел на асфальт и какое-то время даже не мог встать на ноги.
Вечером того же дня ребенку поставили диагноз "сотрясение мозга". Как сообщают СМИ, его мама уже написала заявление в полицию.
Кстати, как после выяснилось, 10-летний мальчик получил затрещину случайно, т.к. в том конфликте с чипсами и вовсе не участвовал. Более того, об ударе его мама узнала случайно, от друга - сам пострадавший молчал и не ябедничал, и лишь когда его стали расспрашивать родители, рассказал о случившемся. По словам ребенка, ударивший его мужчина, бегал по двору со словами о том, что «таких убивать надо».
не нокаутировал, а сбил с ног ударом в область лица— Воронок Уволок ¯\_(ツ)_/¯ 🎈 (@Niiuuppp) July 15, 2021
ну всё, он теперь чистый уголовник, это статья
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Только вот я заметил пару вещей:
1. На эти настроения влияет заголовок видоса и вопли мимо проезжавшей такой же яжемамки.
2. Никто не обратил внимания на то, что после того, как пацан упал на асфальт к нему еще подошла женщина с таким же по виду пиз...ком за руку. И что-то она не кинулась вызволять бедного мальчонку из лап лысого убивца. А что-то начала сурово высказывать "потерпевшему".
Соответственно, как всегда, мы имеем однобокое освещение проблемы и мнение только одной авторши видео, причем "мимо проезжавшей". И, как всегда, готовы с говном смешать человека, который вполне себе возможно вышел из себя от того, что местные гопники отжимают у его отпрыска деньги, или шмот, или даже чипсы. А может этот "пострадавший" за десять минут до этого обоссал двух мальчишек, за которых вышли впрягаться их родители?
Засим, как всегда, этот пост - говно, автор - сами знаете кто. Пока не будет конфликт освещен со всех сторон, грош цена всем мнениям.
P.S. Сам хожу по улицам и иногда сталкиваюсь с абсолютно безбашенными "детьми", у которых в речи из приличного только местоимения. В моем детстве за гораздо, нет не так.. За ГОРАЗДО более меньший базар спрашивали сверстники сразу. А эти со своими правами возомнили себя бессмертными. Поэтому и появляются такие вот видосы. Где-то дед отмудохал тик-токера за то, что он ему в лицо плюнул. А где-то мужик в рыло насовал мелкому за гнилой базар.
Перед чеченом всегда делает два раза ку.
И про это на фишках есть куча постов
не боец и не мужчина по любому.
По моему это именно про него.
Полностью согласен.
Лысую мразь надо именно так и покарать.
Читать бы Вам повнимательнее.
И при любом раскладе бить чужого ребенка он не имел права.