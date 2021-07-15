"Таких убивать надо": "яжотец" решил отомстить за сына, нокаутировав 10-летнего ребенка

Кстати, как после выяснилось, 10-летний мальчик получил затрещину случайно, т.к. в том конфликте с чипсами и вовсе не участвовал. Более того, об ударе его мама узнала случайно, от друга - сам пострадавший молчал и не ябедничал, и лишь когда его стали расспрашивать родители, рассказал о случившемся. По словам ребенка, ударивший его мужчина, бегал по двору со словами о том, что «таких убивать надо».