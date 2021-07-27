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В Сочи обнаружили элитный пляж, на котором спасение утопающего оценили в 800 рублей

В Сочи обнаружили элитный пляж, на котором спасение утопающего оценили в 800 рублей (4 фото)

Автор:
27 июля 2021 08:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Сочи   видео   лето   море   отдых   пляж   частный пляж   
2305
4
Провести день у моря на этом пляже и без того встанет в копеечку - прейскурант платных услуг впечатляет!
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Метки: Сочи   видео   лето   море   отдых   пляж   частный пляж   
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20k
pssst 2 часа назад
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5k
Дмитрий Горчилин 2 минуты назад
В чем смысл таких цен? В том, чтобы ограничить число посетителей. Есть такие люди, которые готовы заплатить, чтобы рядом не орали, не бухали, не кидались бы песком чужие дети, не предлагали громким голосом южные и морские деликатесы.
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7k
Акакий 4 минуты назад
у нас по водному кодексу, в принципе прибрежная зона не может быть чьейто собственностью.
но не при путинской верхушке))
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555
manul74 5 минут назад
Вы слишком глубоко тоните и далеко от берега Это дороже. Продлевать спасение будете?
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1k
꠸ꪀᥴꪮᧁꪀ꠸ꪻꪮ 11 минут назад
Подплывает к тебе такой спасатель пока ты тонешь....:
-Слышь, спасаться будем?
Ты из последних сил, захлебываясь, киваешь истошно головой, глотая воздух...
Спасатель снова:
-Это будет стоить вам 800 рублей!
Ты уже выбившись из сил, почти уходя под воду, готов на всё и вся, снова киваешь...
Спасатель, смотря на это всё, спокойно вынимает непромокаемую бумагу с чеком из своих шорт, на 800 рубликов, сует тебе карандаш в зубы:
- "Ну, давайте, подписывайте! А потом уже мы вас и спасем.... "

....
Ору в голосину... ))))
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212
trancer001 38 минут назад
Вот и ещё одна причина не ездить отдыхать на курорты нашей необъятной
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17k
KOSTELLO 46 минут назад
Если такие девчули спасают, то даже повторно можно

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14k
ВОВЧЕГ 55 минут назад
А не хрен ехать в это очко, чтобы не кормить этих питоров!
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Комментарий удален
−20
560
korney Час назад
Пёс с ними со спасателями. Что "отдыхающий слегка напутал"?
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10k
El Niño Час назад
Если купаться с мелочью (чтобы купюры не размокли), то из-за неё и начнёшь тонуть. Особенно если семья из 2-3 человек! С таким пакетом уплыть можно только вертикально вниз!
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112
Liberman 2 часа назад
не, ну так то... это нанимать человека, держать лодку\гидроцикл. а пьяная свинота решит из себя конюхова состроить на матрасе,начнет тонуть - и вот в момент осознания того что сейчас ему настанет пендык - я думаю,он в этот момент готов будет под любым договором подписаться,лишь бы выжить.
а 800 рублей за спасенную жизнь - вообще ничто. хорошо что там кто-то дежурит вообще.
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112
Liberman Александр Час назад
вот берем для примера Новоалександрово. купаться можно? можно. видел ли я там спасателя? - нет.
в жару в выходные по 5 жмуриков вылавливают.
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98
Zlaja ptica 2 часа назад
Когда будете тонуть, не забудьте карту виза! У спасателя с собой терминал
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9k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Частный отель, который на кусочке арендованного пляжа около отеля создал территорию повышенного комфорта для своих постояльцев, с удобными лежаками, зонтами от солнца, деревянными дорожками и приличными раздевалками.
Наверняка силами работников отеля на этом пляже поддерживается чистота и порядок.
Цена за это удовольствие 7000 руб. на 15 дней или 466 руб. в день.
Если на обычном пляже брать в аренду лежак с зонтиком на целый день, то обойдется ненамного дешевле.
При этом, местные жители могут и купаться, и загорать на этом пляже бесплатно.

А про спасение утопающих, это конечно же больше шутка, но сам факт, что на этом пляже есть свои спасатели, уже огромный плюс.
Я так и не поняла, надо осудить работников отеля или похвалить?
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7k
insaider 2 часа назад
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3k
мемфрид 2 часа назад
Дикие края, эти ваши Сочи.
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19
Мастер Оружейник 2 часа назад
Так это же Краснодарский край!
Всё это нормально для юга России! И золотые унитазы и Кущевка и быдло...
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98
Zlaja ptica Мастер Оружейник 2 часа назад
Ой, а на ваших серверах ну все люди золото
тагиииил! И отельчик наверняка "нефтянникам" принадлежит

Не приезжайте на юг, меньше быдла будет
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