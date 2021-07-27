В Сочи обнаружили элитный пляж, на котором спасение утопающего оценили в 800 рублей

Сотрудница отеля, которому принадлежит пляж, уточнила, что платная услуга по спасению утопающих предназначена для всех, кто не является постояльцем их гостиницы. Те могут тонуть бесплатно, и их вытащат.



А вот с ценой на посещения пляжа отдыхающий слегка напутал. Семь тысяч стоит абонемент на 15-дневное посещение - так объяснила сотрудница отеля. Она добавила, что местные жители с пропиской могут и купаться, и загорать тут бесплатно, но за услуги спасателя, если те потребуются, им все равно придется заплатить. Интересно, спасатели подплывают к тонущему с терминалом?