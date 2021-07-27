В Сочи обнаружили элитный пляж, на котором спасение утопающего оценили в 800 рублей

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Провести день у моря на этом пляже и без того встанет в копеечку - прейскурант платных услуг впечатляет!
Цены на отдых в Сочи поражают воображение. А уж посетителям платных пляжей придется платить абсолютно за все. Отдыхающий в Краснодарском крае снял любопытное видео, в котором запечатлел табличку с ценами на различные услуги, предоставляемые "элитным" пляжем.
За проведенный там день, как поясняет турист, придется раскошелиться на семь тысяч рублей. Но даже это обстоятельство не так впечатляет, как отдельная строка о цене спасения на воде. Отдыхающие на частной территории думают, что уж услуга спасателей-то наверняка включена в стоимость пребывания. Ан нет. Тонешь - помни, что за спасение придется заплатить отдельно!
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Сотрудница отеля, которому принадлежит пляж, уточнила, что платная услуга по спасению утопающих предназначена для всех, кто не является постояльцем их гостиницы. Те могут тонуть бесплатно, и их вытащат.
А вот с ценой на посещения пляжа отдыхающий слегка напутал. Семь тысяч стоит абонемент на 15-дневное посещение - так объяснила сотрудница отеля. Она добавила, что местные жители с пропиской могут и купаться, и загорать тут бесплатно, но за услуги спасателя, если те потребуются, им все равно придется заплатить. Интересно, спасатели подплывают к тонущему с терминалом?
А вот с ценой на посещения пляжа отдыхающий слегка напутал. Семь тысяч стоит абонемент на 15-дневное посещение - так объяснила сотрудница отеля. Она добавила, что местные жители с пропиской могут и купаться, и загорать тут бесплатно, но за услуги спасателя, если те потребуются, им все равно придется заплатить. Интересно, спасатели подплывают к тонущему с терминалом?
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но не при путинской верхушке))
-Слышь, спасаться будем?
Ты из последних сил, захлебываясь, киваешь истошно головой, глотая воздух...
Спасатель снова:
-Это будет стоить вам 800 рублей!
Ты уже выбившись из сил, почти уходя под воду, готов на всё и вся, снова киваешь...
Спасатель, смотря на это всё, спокойно вынимает непромокаемую бумагу с чеком из своих шорт, на 800 рубликов, сует тебе карандаш в зубы:
- "Ну, давайте, подписывайте! А потом уже мы вас и спасем.... "
....
Ору в голосину... ))))
а 800 рублей за спасенную жизнь - вообще ничто. хорошо что там кто-то дежурит вообще.
в жару в выходные по 5 жмуриков вылавливают.
Наверняка силами работников отеля на этом пляже поддерживается чистота и порядок.
Цена за это удовольствие 7000 руб. на 15 дней или 466 руб. в день.
Если на обычном пляже брать в аренду лежак с зонтиком на целый день, то обойдется ненамного дешевле.
При этом, местные жители могут и купаться, и загорать на этом пляже бесплатно.
А про спасение утопающих, это конечно же больше шутка, но сам факт, что на этом пляже есть свои спасатели, уже огромный плюс.
Я так и не поняла, надо осудить работников отеля или похвалить?
Нет, хочется на халяву именно на этом маленьком частном пляже, чтобы потом устроить истерику, какие все кругом козлы, нарушают твои права.
Кстати, на территории этого отеля ещё и бассейн есть, тоже водоём. Зайди и потребуй, чтобы тебя пустили поплавать.
Во-первых, будешь тонуть, будут тебя спасать! Никто не будет ждать пока ты оплатишь "услугу", а только потом приступать к спасению.
Во-вторых, если ты местный, купайся и загорай, где захочешь.
Если ты турист из другого отеля или "дикарь", то для тебя несколько километром бесплатных пляжей на сочинском побережье, различного уровня чистоты, комфорта и дополнительных услуг.
Если тебе нравится именно этот пляж повышенной зоны комфорта, заплати за услуги и отдыхай на здоровье.
В чем проблема?
А если тебя в принципе не устраивает "беспредел" в России, то никто тебя здесь не держит, вали в "цивилизованную" Европу!
Всё это нормально для юга России! И золотые унитазы и Кущевка и быдло...
Не приезжайте на юг, меньше быдла будет
Иди подучи географию