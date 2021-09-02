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Управляющая компания натравила ЧОП на отказавшихся от ее услуг жильцов

Управляющая компания натравила ЧОП на отказавшихся от ее услуг жильцов (2 фото + 3 видео)

Автор:
02 сентября 2021 16:29
Сообщество : Всё о ЖКХ
Метки: видео   жкх   конфликт   полиция   пушкино   рейдерский захват   управляющая компания   
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УК наняла лиц кавказской национальности, которые оккупировали дом и не давали сдать его на обслуживание другой компании.

Жители дома №35 на Набережной улице в подмосковном Пушкино уже несколько дней ведут свою маленькую войну, о которой не пишут в газетах. В понедельник, когда жильцы решили законным путем передать обслуживание дома ТСЖ О'Пушкино-7, УК с говорящим названием "Заботливая" прислала наемников-кавказцев в масках, которые заблокировали все входы в технические помещения дома, а затем и вовсе напали как на представителей ТСЖ, так и на местных жителей, пытавшихся их оттеснить.


«УК наняла людей кавказской национальности, они оккупировали наш дом, стояли вокруг в черных масках. Дети боятся выходить на улицу. Вчера вечером их было уже человек 20. Некоторые ночевали у нас в подъездах, другие были на улице. Они с травматическими пистолетами, с рациями, как в 90-е. Полиция ничего сделать не может. Мы просто хотим спокойно жить в своем доме и прекратить этот беспредел», - рассказала жительница дома.

Жители называют это рейдерским захватом, поскольку уверены, что в январе текущего года УК "Заботливая" получила управление домом по поддельным протоколам общего собрания собственников (ОСС).


После потасовки с "заботливой" службой безопасности жильцы вызвали полицейских, которые несмотря на жалобы и предоставленные документы, не стали предпринимать никаких действий.

Только через несколько дней, когда жильцы обратились к федеральным СМИ и правительству Московской области, к ним приехал высокопоставленный полицейский и организовал досмотр лиц кавказкой национальности. У них нашли рации и травматические пистолеты, что стало поводом для транспортировки наемников в отдел полиции.


После того, как на конфликт обратили внимание большие начальники, дело сдвинулось с мертвой точки. Управление домом передали ТСЖ, за которое проголосовали жильцы. О судьбе УК "Заботливой" и бравых защитников ее преступных интересов пока не сообщается.

Жильцы рассказывают, что беда не только в том, что УК произвела рейдерский захват, но и обслуживании дома, которое практически не осуществлялось. Именно поэтому сотрудники ЧОП и не пускали работников ТСЖ в технические помещения. Один из местных жителей сообщил, что крышная котельная протекала. И когда им все же удалось подняться наверх, они увидели ее в разобранном состоянии.

Источник:

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Метки: видео   жкх   конфликт   полиция   пушкино   рейдерский захват   управляющая компания   
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29  комментариев
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1k
Инквизитор РФ Час назад
Менты как всегда беспомощные слепые котята. Они могу хлобучить только старушек или дохлых подростков
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34k
Alex 13 минут назад
Сколько нынче стоит обезьян нанять? Мне огород перекопать надо
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18k
С.В. 18 минут назад
опять обоссаные кауказцы
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543
Отец Пигидий 19 минут назад
Один раз в "городки" там сыграть и всё
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1k
Alex Xela 21 минуту назад
Менты умеют только малолеток с закладками в парка ловить, а как только дяди бородатые на горизонте появляются, так сразу сделать ничего не могут.
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342
konstantinkaz2016 Полчаса назад
Москвабад))
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8k
Кенвуд 39 минут назад
Опять фигурируют "лица кавказской национальности". Как же они за%бли. Куда ни плюнь, каждый день, в любой новости, на каждом бордюре Москвы на корточках с мобильниками, как с бутербродами у рта
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4k
Владимир 41 минуту назад
нам же говорят с экранов, что 90-е ушли безвозвратно. Или это пропагандонское сотрясение воздуха?
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1k
Алксандр Шевченко 48 минут назад
Ха захотели, свое ТСЖ, там всё поделено в сфере жкх. Самая корумпированая сфера.
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15k
Пумба 55 минут назад
А что ж на официальном ютуб-канале ТСЖ "О'Пушкино-7" об этом ни слова? https://www.youtube.com/channel/UCr7sZX4FJJC2Efb8daNanVg/videoshttps://www.youtube.com/channel/UCr7sZX4FJJC2Efb8daNanVg/videos
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15k
ЦСКА 58 минут назад
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3k
Хойти-Тойти Час назад
Убивает импотенция нашей полиции.
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4k
RRK Час назад
из этого поста следует, что во всем доме не нашлось мужиков, а может быть и во всей России их уже нет...
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325
На хер ЗАПАД! Час назад
Предвыборная херня?
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14k
Booka1a Час назад
"полиция ничего сделать не может"
так голосуйте за едро и всё сразу же изменится!!
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