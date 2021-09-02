Управляющая компания натравила ЧОП на отказавшихся от ее услуг жильцов

Жители дома №35 на Набережной улице в подмосковном Пушкино уже несколько дней ведут свою маленькую войну, о которой не пишут в газетах. В понедельник, когда жильцы решили законным путем передать обслуживание дома ТСЖ О'Пушкино-7, УК с говорящим названием "Заботливая" прислала наемников-кавказцев в масках, которые заблокировали все входы в технические помещения дома, а затем и вовсе напали как на представителей ТСЖ, так и на местных жителей, пытавшихся их оттеснить.

«УК наняла людей кавказской национальности, они оккупировали наш дом, стояли вокруг в черных масках. Дети боятся выходить на улицу. Вчера вечером их было уже человек 20. Некоторые ночевали у нас в подъездах, другие были на улице. Они с травматическими пистолетами, с рациями, как в 90-е. Полиция ничего сделать не может. Мы просто хотим спокойно жить в своем доме и прекратить этот беспредел», - рассказала жительница дома.