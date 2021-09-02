Управляющая компания натравила ЧОП на отказавшихся от ее услуг жильцов

УК наняла лиц кавказской национальности, которые оккупировали дом и не давали сдать его на обслуживание другой компании.
Жители дома №35 на Набережной улице в подмосковном Пушкино уже несколько дней ведут свою маленькую войну, о которой не пишут в газетах. В понедельник, когда жильцы решили законным путем передать обслуживание дома ТСЖ О'Пушкино-7, УК с говорящим названием "Заботливая" прислала наемников-кавказцев в масках, которые заблокировали все входы в технические помещения дома, а затем и вовсе напали как на представителей ТСЖ, так и на местных жителей, пытавшихся их оттеснить.
«УК наняла людей кавказской национальности, они оккупировали наш дом, стояли вокруг в черных масках. Дети боятся выходить на улицу. Вчера вечером их было уже человек 20. Некоторые ночевали у нас в подъездах, другие были на улице. Они с травматическими пистолетами, с рациями, как в 90-е. Полиция ничего сделать не может. Мы просто хотим спокойно жить в своем доме и прекратить этот беспредел», - рассказала жительница дома.
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Жители называют это рейдерским захватом, поскольку уверены, что в январе текущего года УК "Заботливая" получила управление домом по поддельным протоколам общего собрания собственников (ОСС).
После потасовки с "заботливой" службой безопасности жильцы вызвали полицейских, которые несмотря на жалобы и предоставленные документы, не стали предпринимать никаких действий.
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Только через несколько дней, когда жильцы обратились к федеральным СМИ и правительству Московской области, к ним приехал высокопоставленный полицейский и организовал досмотр лиц кавказкой национальности. У них нашли рации и травматические пистолеты, что стало поводом для транспортировки наемников в отдел полиции.
После того, как на конфликт обратили внимание большие начальники, дело сдвинулось с мертвой точки. Управление домом передали ТСЖ, за которое проголосовали жильцы. О судьбе УК "Заботливой" и бравых защитников ее преступных интересов пока не сообщается.
Жильцы рассказывают, что беда не только в том, что УК произвела рейдерский захват, но и обслуживании дома, которое практически не осуществлялось. Именно поэтому сотрудники ЧОП и не пускали работников ТСЖ в технические помещения. Один из местных жителей сообщил, что крышная котельная протекала. И когда им все же удалось подняться наверх, они увидели ее в разобранном состоянии.
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и на самом деле, сотня мужиков очень легко может взять этих "ЧОПовцев", скрутить и выкинуть с территории без телесных повреждений. и никакой уголовки не будет. а еще и от ментов потребовать, что бы разрешение на травматы проверили.
а если очень хочется хачам ввалить, то без проблем можно их словесно спровоцировать и когда те полезут в драку первыми, то это уже будет самооборона. но всего этого конечно не случится, потому что русские не соберутся толпой. они не умеют!
-"После того, как на конфликт обратили внимание большие начальники, дело сдвинулось с мертвой точки."
Походу да, так бы вообще х"й забили.
так голосуйте за едро и всё сразу же изменится!!