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Мы оплатили уже: конфликт пассажирок с таксистом в Санкт-Петербурге

Мы оплатили уже: конфликт пассажирок с таксистом в Санкт-Петербурге (1 фото + 2 видео)

Автор:
14 октября 2021 13:24
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   конфликт   санкт-петербург   такси   таксист   
1059
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В городе на Неве дамы навеселе отказались платить таксисту 389 рублей за поездку. Уверенные в свое правоте они устроили словесную перепалку с мужчиной и вставшей на его защиту случайной прохожей.

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Метки: видео   конфликт   санкт-петербург   такси   таксист   
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16  комментариев
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15k
homerchik 2 часа назад
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367
Егор Петренко 16 минут назад
Мразёвки гламурные.Из за 400 рублей.)))
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20k
Ватаку Накомоде 43 минуты назад
Все просто, если оплатил картой - покажи в приложении списание, может реально глюк системы, тогда пусть техподдержка разбирается. А если нет то в пожизненный бан её учётку, чтоб больше никогда такси вызвать не смогла.
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309k
Adat 54 минуты назад
Женщине что заступилась за таксиста молодец
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2k
Sergius SPb 55 минут назад
Столько потраченных нервов и времени таксиста из-за 400 рублей!
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Отстаивание своей позиции по пьяни (тем более)... Бесценно!
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1k
Колесо 57 минут назад
Так они оплатили или нет?
Чем история закончилась?
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603
Сергей Ковалев Час назад
Молодец тетка, все по полкам разложила!!!
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7k
КОСТЯН Час назад
Две ТВАРИ гламурные... Тётке что вписалась хлопаю в ладоши, красава... За словом в карман не лезет
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39k
dima423 2 часа назад
на айфон 12 насосала, а на такси не насосала( печалька
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Терпеть не могу пьяных баб.
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19k
иванов дмитрий 2 часа назад
чем закончилось ?
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