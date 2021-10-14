Мы оплатили уже: конфликт пассажирок с таксистом в Санкт-Петербурге

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В городе на Неве дамы навеселе отказались платить таксисту 389 рублей за поездку. Уверенные в свое правоте они устроили словесную перепалку с мужчиной и вставшей на его защиту случайной прохожей.
Столько потраченных нервов и времени таксиста из-за 400 рублей!
Продолжение. Присутствует ненормативная лексика
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Метки: видео конфликт санкт-петербург такси таксист
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Отстаивание своей позиции по пьяни (тем более)... Бесценно!
Чем история закончилась?