"Это плохая музыка": таксист высадил клиентку из авто за желание послушать Моргенштерна

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Водитель объяснил пассажирке бизнес-класса, что не собирается слушать Морге, да еще и на "такой громкости", а потом рассказал поспорившей с ним девушке, что его учить жизни она не будет. Конфликт закончился выдворением меломанки из такси.
Конфликты водителей такси с пассажирами в последнее время стали привычными. Причем, причины их могут быть абсолютно разными. В каком-то случае таксисты недовольны низким тарифом за поездку, и почему-то свое недовольство этим фактом выплескивают на пассажира, где-то сами пассажиры ведут себя неадекватно. В этот раз водитель и клиентка "бизнес-класса" не сошлись во взглядах на музыку. Пассажирка захотела послушать Моргенштерна, однако строгий таксист заявил, что слушать его не станет.. Попытки девушки указать мужчине на его место успехом не увенчались.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
В следующей части видео девушка плачет, показывает полученные боевые раны и не знает, что ей делать дальше.
Реакция соцсетей
Пользователи соцетей заметили, что все это уж очень похоже на постановку, но с неплохими актерами и актуальным сюжетом.
Но вот если все-таки отвлечься от мысли о том, что это постановка и поразмышлять, интересно другое: может ли клиент, мотивируя тем, что он вызвал такси категории "бизнес", слушать музыку на той громкости, которая ему нравится? И ту музыку, которую он любит?
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Новости партнёров
Как встретить пассажира
Вежливо поприветствуйте пассажира: «Доброе утро/день/вечер» или: «Здравствуйте».
В тарифе «Бизнес» приветствуется, если вы откроете пассажиру дверь. Дождитесь, пока он сядет, закройте за ним дверь и только после этого уберите багаж в багажник.
Уточните у пассажира, есть ли у него пожелания по музыке. Сообщите, что он может выбрать радиостанцию по своему вкусу. Если есть техническая возможность подключить музыку пассажира, предложите ему.
Запрещается.
Грубить пассажиру и провоцировать конфликты.
Нунуну, с этого места поподробней. Ведь здесь никакой конкретики. В чём выражается грубость и провокация? ( Не той рукой дверь открыл - грубость! Не с той стороны машину обошел - провокация! )...
А ничего, что у пассажира кроме прав, есть ещё и обязанности?
А если водитель обделается от такой "музыки" и на красный поедет, и людей покалечит?
Может следует рассматривать такси в первую очередь как средство передвижения, а не караоке-бар на колёсах?