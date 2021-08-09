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"Это плохая музыка": таксист высадил клиентку из авто за желание послушать Моргенштерна

"Это плохая музыка": таксист высадил клиентку из авто за желание послушать Моргенштерна (6 фото + 1 видео)

Автор:
09 августа 2021 06:27
Сообщество : Таксисты
Метки: #моргенштерн   видео   конфликт   меломаны   музыка   такси   шоу бизнес   
899
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Водитель объяснил пассажирке бизнес-класса, что не собирается слушать Морге, да еще и на "такой громкости", а потом рассказал поспорившей с ним девушке, что его учить жизни она не будет. Конфликт закончился выдворением меломанки из такси.

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Метки: #моргенштерн   видео   конфликт   меломаны   музыка   такси   шоу бизнес   
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20  комментариев
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636
Игорь Меншиков 46 минут назад
Опять морг себя пиарит. Подписчиков мало стало??
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1k
smokes 9 минут назад
Имхо, что хочешь то и слушаешь.. надев наушники.. и на такой громкости как тебе хочется.. хоть до крови из ушей..
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149
Чумной Доктор 12 минут назад
и правильно высадил. по хорошему реперов стрелять надо - это музыка пропагандирует всё самое мерзкое беспринципное и аморальное., ну и наркотики как основной показатель успешности в жизни.
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4k
tamin 16 минут назад
Хочешь слушать свою музыку-не иди работать в такси. Хочешь разговаривать на свои темы-не иди работать в такси. Хочешь ехать как тебе нравится-не иди работать в такси. Сцука совсем охренели извозчики. Хорошо, что их прижимают к ногтю государство. Останутся лишь профи. А шушеру уберут.
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149
Чумной Доктор tamin 6 минут назад
но тут должен быть и другой принцип. любишь слушать реп - просто сдохни и слушай его в аду.
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23k
Батончик с маком 22 минуты назад
Слушайте своё фуфло в наушниках.
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7k
Владимир 22 минуты назад
Работа работой, но всему есть разумный предел. Клиентка могла бы и подождать с музыкой, раз водитель не хочет получить кровотечение из ушей.
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8k
DumDum 24 минуты назад
Я - человек простой. Вижу "мрогштерн" - ставлю минус.
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252
КакогоХу 39 минут назад
Моргенштерн это опустившийся морально мракобес
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4k
Nicole White 40 минут назад
У этого города теперь новый герой!
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3k
Serg Час назад
Яндекс такси. Стандарты тарифа «Бизнес».

Как встретить пассажира

Вежливо поприветствуйте пассажира: «Доброе утро/день/вечер» или: «Здравствуйте».

В тарифе «Бизнес» приветствуется, если вы откроете пассажиру дверь. Дождитесь, пока он сядет, закройте за ним дверь и только после этого уберите багаж в багажник.

Уточните у пассажира, есть ли у него пожелания по музыке. Сообщите, что он может выбрать радиостанцию по своему вкусу. Если есть техническая возможность подключить музыку пассажира, предложите ему.

Запрещается.

Грубить пассажиру и провоцировать конфликты.
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34k
Лесли 🥰 Час назад
Короче...я не слушаю Моргенштерна, но уважаю его за некоторые поступки. Алишер твои песни бесят людей ахаха )))))) И кстати как-то постановочно он ей лещей навешал.
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326
Олег Лесли 🥰 19 минут назад
Целиком и полностью поддерживаю тебя. Сейчас только минусов куча прилетит от поклонников этого..... хм певца)))
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