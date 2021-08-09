"Это плохая музыка": таксист высадил клиентку из авто за желание послушать Моргенштерна

Но вот если все-таки отвлечься от мысли о том, что это постановка и поразмышлять, интересно другое: может ли клиент, мотивируя тем, что он вызвал такси категории "бизнес", слушать музыку на той громкости, которая ему нравится? И ту музыку, которую он любит?