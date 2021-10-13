«БепиКоломбо» сделал первые фотографии Меркурия

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1 октября 2021 года аппараты миссии «БепиКоломбо» оказались всего в 199 километрах от поверхности Меркурия. Во время этого пролета ученые собрали изображения с камер, а также ряд данных с других приборов. На полученных снимках можно как следует рассмотреть поверхность планеты, и даже увидеть рассвет над Меркурием.
Из-за того, что «БепиКоломбо» приблизился к планете с ночной стороны, сфотографировать Меркурий с самого близкого расстояния не удалось, поэтому представленные ниже снимки были сделаны с расстояния примерно 1000 километров.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews космос меркурий новости новости науки
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