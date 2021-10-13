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«БепиКоломбо» сделал первые фотографии Меркурия

«БепиКоломбо» сделал первые фотографии Меркурия (8 фото)

Автор:
13 октября 2021 17:12
Сообщество : Космос
Метки: Ynews   космос   меркурий   новости   новости науки   
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1 октября 2021 года аппараты миссии «БепиКоломбо» оказались всего в 199 километрах от поверхности Меркурия. Во время этого пролета ученые собрали изображения с камер, а также ряд данных с других приборов. На полученных снимках можно как следует рассмотреть поверхность планеты, и даже увидеть рассвет над Меркурием.

Из-за того, что «БепиКоломбо» приблизился к планете с ночной стороны, сфотографировать Меркурий с самого близкого расстояния не удалось, поэтому представленные ниже снимки были сделаны с расстояния примерно 1000 километров.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   космос   меркурий   новости   новости науки   
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4  комментария
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28k
Антон 55 минут назад
Давненько земляне не летали к этому интересному раскалённому камню.
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19k
иванов дмитрий 43 минуты назад
а у нас ракета под хохлому !
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11k
G@M 44 минуты назад
А Рогозин на батуте может допрыгнет?..)))
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