«БепиКоломбо» сделал первые фотографии Меркурия

1 октября 2021 года аппараты миссии «БепиКоломбо» оказались всего в 199 километрах от поверхности Меркурия. Во время этого пролета ученые собрали изображения с камер, а также ряд данных с других приборов. На полученных снимках можно как следует рассмотреть поверхность планеты, и даже увидеть рассвет над Меркурием.