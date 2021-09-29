НАСА отправило в космос спутник размером с коробку хлопьев

Новейший спутник НАСА для наблюдения за Землей Landsat также, наконец, отправился в космос на одной ракете с CUTE после месяца отсрочек, вызванных нехваткой жидкого азота. Оба спутника были запущены с базы космических сил Ванденберг в Ломпоке, штат Калифорния, на ракете Atlas V United Launch Alliance 27 сентября в 21:11 по московскому времени.

По словам авторов проекта, «коробка хлопьев» CubeSat – это эксперимент, который НАСА проводит, чтобы понять возможности небольшого спутника.

Главный исследователь проекта, Кевин Франс из Лаборатории физики атмосферы и космоса при Колорадском университете в Боулдере, назвал эксперимент «захватывающим, но немного пугающим».