НАСА отправило в космос спутник размером с коробку хлопьев

НАСА запустило в космос спутник «размером с коробку хлопьев» стоимостью 4 миллиона долларов. Космический аппарат CUTE (Colorado Ultraviolet Transit Experiment), представляющий собой кубический спутник (CubeSat), будет семь месяцев наблюдать за экзопланетами класса «горячие юпитеры». Это первая миссия CubeSat, финансируемая НАСА, и ее цель – изучить не только экзопланеты, но и возможности небольших спутников
Новейший спутник НАСА для наблюдения за Землей Landsat также, наконец, отправился в космос на одной ракете с CUTE после месяца отсрочек, вызванных нехваткой жидкого азота. Оба спутника были запущены с базы космических сил Ванденберг в Ломпоке, штат Калифорния, на ракете Atlas V United Launch Alliance 27 сентября в 21:11 по московскому времени.
По словам авторов проекта, «коробка хлопьев» CubeSat – это эксперимент, который НАСА проводит, чтобы понять возможности небольшого спутника.
Главный исследователь проекта, Кевин Франс из Лаборатории физики атмосферы и космоса при Колорадском университете в Боулдере, назвал эксперимент «захватывающим, но немного пугающим».
По данным НАСА, экзопланеты класса «горячие юпитеры» – это газовые гиганты, схожего или большего размера, чем Юпитер, которые располагаются очень близко к своим родительским звездам – иногда ближе, чем Меркурий к Солнцу в Солнечной системе. «Поскольку эти планеты «припаркованы» так близко к своим звездам, они получают огромное количество радиации», – объяснил Франс.
К классу горячих юпитеров относится обнаруженный в июне 2017 года KELT-9b, который имеет температуру 4315 °C и совершает оборот вокруг своей звезды всего за полтора дня. KELT-9b, который располагается в 670 световых годах от Земли, признали самой горячей планетой из когда-либо найденных – она побила рекорд более чем на 1100 °C.
Оказавшись в космосе, CUTE сможет измерить скорость потери газов как минимум у 10 различных горячих юпитеров, включая KELT-9b.
Ожидаемый срок службы CUTE – один год. Спутник будет использовать спектроскопию поглощения в ближнем ультрафиолетовом диапазоне (NUV). Он будет характеризовать состав и скорость потери массы атмосфер экзопланет. Для этого он будет измерять, как изменяется NUV-свет от родительской звезды, когда экзопланета проходит перед звездой и свет проходит через атмосферы планеты. Полученная информация может стать первым свидетельством наличия магнитных полей на внесолнечных планетах.
Открытия, сделанные при помощи CUTE, также помогут ученым узнать больше о других планетах, включая Землю и Марс. Франс объяснил, что изучение диссипации атмосфер этих планет поможет ученым лучше понять диссипацию атмосфер планет в целом, и полученные знания можно применить в отношении других типов планет.
Спутники типа CubeSat уже использовали для множества миссий, включая наблюдение за солнечной активностью и наблюдение за сверхновыми в далеких галактиках. Ранее в этом году Европейское космическое агентство заявило, что к концу года собирается запустить деревянный спутник CubeSat, чтобы посмотреть, сможет ли он выдержать условия космоса.
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