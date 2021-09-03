Китай собирается построить в космосе многокилометровую «мегаструктуру»

Для конструкций потребуются легкие материалы, чтобы крупные объекты могли выйти на орбиту с помощью существующих ракет. Исследователям также потребуется внедрить технологию, позволяющую осуществить сборку конструкций прямо на орбите.

Власти Китая заявили об «острой необходимости» мегапроектов в космосе, для которых потребуются сверхбольшие космические аппараты, чтобы удерживать их на орбите.

Первым подобным проектом станет расположенная на высокой орбите солнечная электростанция шириной около полутора километров, которая будет передавать электроэнергию на базу в Китае. Проект планируют реализовать с 2035 до 2050 года.