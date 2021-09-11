На шаг ближе к термоядерному синтезу: ученые протестировали магнит рекордной мощности

Как работает термоядерный синтез:

Небольшое количество дейтерия и трития (водорода) вводят в большую вакуумную камеру, называемую токамаком. Водород нагревается до тех пор, пока не превратится в ионизированную плазму, похожую по форме на облако. Затем гигантские сверхпроводящие магниты, встроенные в токамак, ограничивают и формируют ионизированную плазму, удерживая ее от металлических стенок.

Когда водородная плазма достигает 150 миллионов градусов Цельсия – в десять раз горячее ядра Солнца, – происходит синтез. В реакции синтеза крошечное количество массы преобразуется в огромное количество энергии (E = mc2).

Нейтроны сверхвысокой энергии, образующиеся при синтезе, покидают магнитное поле и ударяются о металлические стенки камеры токамака, передавая свою энергию стенкам в виде тепла. Некоторые нейтроны реагируют с литием в металлических стенках, создавая больше тритиевого топлива для синтеза.

Вода, циркулирующая в стенках токамака, получает тепло и превращается в пар. В промышленном реакторе этот пар будет приводить в действие турбины для производства электроэнергии.