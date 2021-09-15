SpaceX запускает в космос первый гражданский экипаж

Миллиардер, врач, профессор колледжа и бывший ракетчик ВВС примут участие в первом полностью гражданском полете в космос на ракете SpaceX. Миссию под названием Inspiration4 выкупил 38-летний миллиардер Джаред Айзекман, основатель компании Shift4 Payments. Айзекман объявил о покупке в феврале и объявил, что раздаст места трем случайным людям. Он не называет точную стоимость полета, упомянув лишь, что она составила менее $200 миллионов. «Мы действительно постарались сделать его доступным для всех», - сказал Айзекман в интервью. - Обычные люди могут присоединиться к миссии, хотя до сих пор только сверхдержавы отправляли людей в космос».

В команду вошли 29-летняя Хейли Арсено, ассистент врача Детской исследовательской больницы Святого Иуды, победившая рак, 51-летняя Сиан Проктор, преподаватель местного колледжа в Темпе, Аризона, и 41-летний Крис Семброски, бывший военнослужащий ВВС из Эверетта, Вашингтон.

Старт запланирован на среду, 15 сентября, в 20:00 по восточному времени со стартовой площадки 39A в Центре Кеннеди НАСА во Флориде. Экипаж проведет три дня на орбите в 500 километрах над Землей - это дальше, чем находится Международная космическая станция. Там они будут облетать земной шар каждые 90 минут со скоростью более 25 000 километров в час, что примерно в 22 раза превышает скорость звука.