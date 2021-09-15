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SpaceX запускает в космос первый гражданский экипаж

SpaceX запускает в космос первый гражданский экипаж (12 фото)

Автор:
15 сентября 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: SpaceX   ynews   Джаред Айзекман   в космос по конкурсу   космос   народный полет   новости   счастливчики   
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SpaceX запускает в космос первый полностью гражданский экипаж. Бизнесмен Джаред Айзекман выкупил все места в космическом корабле, чтобы собрать $200 миллионов для больницы Святого Иуды. Одно место он разыграл среди тех, кто внес пожертвования в фонд больницы, еще два получили люди, подавшие заявки на участие в конкурсе. Счастливчиками стали врач Хейли Арсено, педагог Сиан Проктор и ветеран ВВС США Крис Семброски.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: SpaceX   ynews   Джаред Айзекман   в космос по конкурсу   космос   народный полет   новости   счастливчики   
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