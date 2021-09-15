SpaceX запускает в космос первый гражданский экипаж

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SpaceX запускает в космос первый полностью гражданский экипаж. Бизнесмен Джаред Айзекман выкупил все места в космическом корабле, чтобы собрать $200 миллионов для больницы Святого Иуды. Одно место он разыграл среди тех, кто внес пожертвования в фонд больницы, еще два получили люди, подавшие заявки на участие в конкурсе. Счастливчиками стали врач Хейли Арсено, педагог Сиан Проктор и ветеран ВВС США Крис Семброски.
Миллиардер, врач, профессор колледжа и бывший ракетчик ВВС примут участие в первом полностью гражданском полете в космос на ракете SpaceX. Миссию под названием Inspiration4 выкупил 38-летний миллиардер Джаред Айзекман, основатель компании Shift4 Payments. Айзекман объявил о покупке в феврале и объявил, что раздаст места трем случайным людям. Он не называет точную стоимость полета, упомянув лишь, что она составила менее $200 миллионов. «Мы действительно постарались сделать его доступным для всех», - сказал Айзекман в интервью. - Обычные люди могут присоединиться к миссии, хотя до сих пор только сверхдержавы отправляли людей в космос».
В команду вошли 29-летняя Хейли Арсено, ассистент врача Детской исследовательской больницы Святого Иуды, победившая рак, 51-летняя Сиан Проктор, преподаватель местного колледжа в Темпе, Аризона, и 41-летний Крис Семброски, бывший военнослужащий ВВС из Эверетта, Вашингтон.
Старт запланирован на среду, 15 сентября, в 20:00 по восточному времени со стартовой площадки 39A в Центре Кеннеди НАСА во Флориде. Экипаж проведет три дня на орбите в 500 километрах над Землей - это дальше, чем находится Международная космическая станция. Там они будут облетать земной шар каждые 90 минут со скоростью более 25 000 километров в час, что примерно в 22 раза превышает скорость звука.
В команду вошли 29-летняя Хейли Арсено, ассистент врача Детской исследовательской больницы Святого Иуды, победившая рак, 51-летняя Сиан Проктор, преподаватель местного колледжа в Темпе, Аризона, и 41-летний Крис Семброски, бывший военнослужащий ВВС из Эверетта, Вашингтон.
Старт запланирован на среду, 15 сентября, в 20:00 по восточному времени со стартовой площадки 39A в Центре Кеннеди НАСА во Флориде. Экипаж проведет три дня на орбите в 500 километрах над Землей - это дальше, чем находится Международная космическая станция. Там они будут облетать земной шар каждые 90 минут со скоростью более 25 000 километров в час, что примерно в 22 раза превышает скорость звука.
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Айзекман вырос в Нью-Джерси и начал заниматься технической поддержкой и ремонтом компьютеров, когда ему было всего 14 лет. Два года спустя ему предложили работу на полную ставку, и он бросил школу, чтобы устроиться на эту работу.
В 2005 году Иссакман основал компанию по обработке розничных платежей под названием United Bank Card, которая позже была переименована в Harbortouch, платежную компанию в точках продаж, базирующуюся в Пенсильвании. Он был генеральным директором-основателем и сохранил эту роль в 2015 году, поскольку компания была прибыльной более десяти лет. К 2020 году компания была переименована в Shift4 Payments, Айзекман стал ее генеральным директором, а компания ежегодно обрабатывала платежи на сумму 200 миллиардов долларов. Айзекман будет пилотировать корабль и выполнять функции командира космического корабля.
Арсено из Теннесси стала первой обладательницей места на борту корабля. Она станет самым молодым гражданином США, побывавшим в космосе, и первой, кто совершит путешествие с протезом.
В возрасте 10 лет Арсено лечилась от рака кости и перенесла операцию по замене колена и вживлении титанового стержня в левую бедренную кость. Операцию сделали врачи больницы Святого Иуды.
В возрасте 10 лет Арсено лечилась от рака кости и перенесла операцию по замене колена и вживлении титанового стержня в левую бедренную кость. Операцию сделали врачи больницы Святого Иуды.
«Моя борьба с раком действительно подготовила меня к космическому путешествию, - сказал Арсено в интервью. - Это сделало меня крутой и научило меня быть готовой к неожиданностям и идти вперед». Теперь она сама работает ассистентом врача и хочет показать своим маленьким пациентам и другим выжившим после рака, что «небо больше не предел».
Проктор - предприниматель, педагог, обученный пилот и активный участник космического сообщества.
Она была выбрана для полета как лучшая участница конкурса онлайн-бизнеса, который проводился платформой электронной коммерции Shift4Shop, и привлек около 200 участников. Независимая комиссия выбрала ее сайт космического искусства под названием Space2inspire.
«Это было похоже на то, как когда Гарри Поттер узнал, что он волшебник, это немного шокировало и сильно взволновало, - сказал Проктор. - «Это как:« Я победитель? »
Проктор, изучавшая геологию, трижды подавал заявки в отряд астронавтов НАСА и принимала участие в моделируемых марсианских миссиях на Гавайях. Она родилась на Гуаме, где ее покойный отец работал на станции слежения НАСА для лунных полетов "Аполлона, в том числе миссию Нила Армстронга и База Олдрина.
Она была выбрана для полета как лучшая участница конкурса онлайн-бизнеса, который проводился платформой электронной коммерции Shift4Shop, и привлек около 200 участников. Независимая комиссия выбрала ее сайт космического искусства под названием Space2inspire.
«Это было похоже на то, как когда Гарри Поттер узнал, что он волшебник, это немного шокировало и сильно взволновало, - сказал Проктор. - «Это как:« Я победитель? »
Проктор, изучавшая геологию, трижды подавал заявки в отряд астронавтов НАСА и принимала участие в моделируемых марсианских миссиях на Гавайях. Она родилась на Гуаме, где ее покойный отец работал на станции слежения НАСА для лунных полетов "Аполлона, в том числе миссию Нила Армстронга и База Олдрина.
Проктор планирует давать уроки из космоса и творить искусство на комической станции. «Все, что я сделала в жизни, привело меня к этому моменту», - говорит она.
Последнее место получил Семброски, который сделал пожертвование и участвовал в лотерее, но не был выбран в ходе случайного розыгрыша ранее в этом месяце, однако ему не повезло, зато счастливчиком стал его друг. Друг отказался летать по личным причинам и предложил место Семброски, который работал консультантом космического лагеря в колледже и добровольно участвовал в группах популяризации космических программ.
«Узнать, что я полечу в космос, было невероятным, странным, сюрреалистическим событием», - сказал он.
Семброски будет работать в качестве специалиста миссии и будет помогать управлять полезной нагрузкой, научными экспериментами, связью с центром управления полетом и многим другим.
Семброски будет работать в качестве специалиста миссии и будет помогать управлять полезной нагрузкой, научными экспериментами, связью с центром управления полетом и многим другим.
Участники полета в рамках подготовки совершили параболические полеты, чтобы испытать невесомость на несколько секунд, и приняли участие в высокогорном походе на гору Рейнир на северо-западе США.
В течение трех дней на орбите специалисты проанализируют их сон, частоту сердечных сокращений, показатели крови и когнитивные способности. До и после полета будут проводиться тесты, чтобы изучить влияние полета на их организм. Цель мероприятий - собрать данные для будущих миссий с частными пассажирами.
В течение трех дней на орбите специалисты проанализируют их сон, частоту сердечных сокращений, показатели крови и когнитивные способности. До и после полета будут проводиться тесты, чтобы изучить влияние полета на их организм. Цель мероприятий - собрать данные для будущих миссий с частными пассажирами.
Заявленная цель миссии - сделать космос доступным для большего числа людей, в то время как пока еще космические путешествия остаются открытыми лишь частично для избранных. «За всю историю человечества в космос побывали менее 600 человек, - говорит Айзекман. - Мы гордимся тем, что наш полет поможет повлиять на жизнь тех, кто будет путешествовать после нас».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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